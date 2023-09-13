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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۲۰

رئیس مدارس غیردولتی استان بوشهر خبر داد؛

توانمندسازی شاغلان مدارس غیردولتی در استان بوشهر

توانمندسازی شاغلان مدارس غیردولتی در استان بوشهر

بوشهر - رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر از توانمندسازی شاغلان مدارس غیردولتی در این استان خبر داد.

محمد مهدی ملاکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای توانمندسازی شاغلین در مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی استان بوشهر برنامه‌های خوبی را در دستور کار داریم و دوره‌های آموزشی برگزار می‌شود.

وی از ارائه آموزش به سه هزار و ۷۰۰ نفر شاغل در مدارس غیردولتی استان بوشهر با برگزاری دوره‌های آموزشی خبر داد و بیان کرد: ۶۰ ساعت آموزش برای هر یک از شاغلین در این مدارس ارائه می‌شود.

رئیس مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی آموزش‌وپرورش استان بوشهر با اشاره به ارائه بیشترین میزان آموزش در دوره ابتدایی بیان کرد: بوشهر، دشتستان و جم دارای بیشترین تعداد شرکت‌کنده در این دوره‌ها هستند.

وی با اشاره به حضور ۲ هزار و ۵۰ فراگیر زن و بیش از هزار و ۶۰۰ فراگیر مرد در این دوره‌ها خاطرنشان کرد: ۵۶ درصد شرکت‌کنندگان این دوره در مدارس دخترانه مشغول به تحصیل هستند.

کد مطلب 5884978

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