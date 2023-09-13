پیش بینی تمهیدات ترافیکی پلیس راهور البرز در ایام پایانی ماه صفر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمداله رحمتی پور گفت: این تمهیدات به منظور روان سازی ترافیک و برقراری عبور و مرور به ویژه در مقابل اماکن متبرکه و امامزاده‌ها، مساجد، تکایا و مسیرهای منتهی به آنها اجرا شده است.

وی افزود: طی این مدت اجرای محدودیت ترافیکی در ۲ اجتماع بزرگ اجرا می‌شود و روز ۲۸ و ۳۰ صفر از ساعت هشت صبح در محدوده بلوار شریفی تا امام زاده حسن (ع) و همچنین فلکه اول تا فلکه دوم رجایی شهر از ساعت ۱۴ اعمال و تردد از بلوار استقلال به سمت فلکه اول تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود.

رحمتی پور بیان کرد: برای روان سازی ترافیک عوامل پیاده و گشت‌های خودرویی در تمام مسیرها مستقر شده و تا پایان یافتن زمان عزاداری مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز در آماده باش هستند.

وی از مسئولان هیأت‌های عزاداری خواست که همکاری‌های لازم را با پلیس راهنمایی و رانندگی طبق روال مناسبت‌های گذشته داشته باشند تا تراکم ترافیکی ایجاد نشود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز به عزادارانی که قصد شرکت در مراسم‌ها را دارند نیز توصیه کرد از تردد با وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند تا شاهد ترافیکی آرام در سطح شهر باشیم.