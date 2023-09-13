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۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۵۱

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز خبر داد؛

پیش بینی تمهیدات ترافیکی پلیس راهور البرز در ایام پایانی ماه صفر

پیش بینی تمهیدات ترافیکی پلیس راهور البرز در ایام پایانی ماه صفر

کرج- رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز از پیش بینی تمهیدات ترافیکی پلیس راهور این استان در ایام پایانی ماه صفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمداله رحمتی پور گفت: این تمهیدات به منظور روان سازی ترافیک و برقراری عبور و مرور به ویژه در مقابل اماکن متبرکه و امامزاده‌ها، مساجد، تکایا و مسیرهای منتهی به آنها اجرا شده است.

وی افزود: طی این مدت اجرای محدودیت ترافیکی در ۲ اجتماع بزرگ اجرا می‌شود و روز ۲۸ و ۳۰ صفر از ساعت هشت صبح در محدوده بلوار شریفی تا امام زاده حسن (ع) و همچنین فلکه اول تا فلکه دوم رجایی شهر از ساعت ۱۴ اعمال و تردد از بلوار استقلال به سمت فلکه اول تا پایان مراسم ممنوع خواهد بود.

رحمتی پور بیان کرد: برای روان سازی ترافیک عوامل پیاده و گشت‌های خودرویی در تمام مسیرها مستقر شده و تا پایان یافتن زمان عزاداری مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی استان البرز در آماده باش هستند.

وی از مسئولان هیأت‌های عزاداری خواست که همکاری‌های لازم را با پلیس راهنمایی و رانندگی طبق روال مناسبت‌های گذشته داشته باشند تا تراکم ترافیکی ایجاد نشود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی البرز به عزادارانی که قصد شرکت در مراسم‌ها را دارند نیز توصیه کرد از تردد با وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند تا شاهد ترافیکی آرام در سطح شهر باشیم.

کد مطلب 5885304

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۲
      0 0
      پاسخ
      بعضی از ماموران راهنمائی و رانندگی الکی جریمه می کنند نمی دانم چرا اصلا رحم ندارند و امید دارن خدا هم به لونا رحم نکند کما این که در جهرم یکی بود مرتب جریمه می کرد و سه ماه بعد از باز نشستگی خانه نشئت شد و سر سال هم مرد از نفرین مردم

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