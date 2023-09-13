خدمات دهی ۶۵ خادم چالوسی به زائران اربعین در نجف اشرف

عبدالکریم تقوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هر شبانه روز با بیش از دو هزار پرس غذای گرم در وعده‌های جداگانه ناهار و شام و در مجموع بیش از ۴۰ هزار پُرس غذای گرم از زائران ابا عبدالله الحسین (ع) پذیرایی شد.

تقوی با اشاره به اینکه روز اول شهریور امسال با ۶۵ خادم از شهر چالوس به سمت نجف حرکت کردیم، اظهار داشت: موکب قدمگاه شهدای چالوس در سه بخش بهداشت و درمان، اسکان و طبخ غذا در نجف اشرف به ارائه خدمت پرداخت.

وی ادامه داد: پس از استقرار موکب قدمگاه شهدای چالوس در نجف اشرف، اقدام به ارائه خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) کردیم و در هر شبانه روز با بیش از دو هزار پرس غذای گرم در وعده‌های جداگانه ناهار و شام و نیز حدود ششصد صبحانه از زائران پذیرایی شد.

مدیر موکب قدمگاه شهدای چالوس گفت: در طول مدت استقرار در شهر نجف تعداد دو هزار و ۸۰۰ بیمار ایرانی و خارجی در واحد بهداشت و درمان موکب قدمگاه شهدای چالوس در نجف اشرف ویزیت رایگان شدند.

وی با بیان اینکه بیش از هزار عدد ساندویچ بسته‌بندی شده و بهداشتی بین زائران توزیع شد، افزود: همچنین روزانه شربت خنک و کاملاً ارگانیک را آماده می‌کردیم و بین زائران توزیع شد و چای هم که از نوشیدنی‌های پرطرفدار در بین زائران بود از سوی موکب قدمگاه شهدای چالوس برای زائران عزیز آماده و در اختیارشان قرار می‌دادیم.

تقوی در پایان از مسئولان شهرستان چالوس، ائمه جمعه‌ها و خیرین و خادمین گمنام که در روند ارائه خدمات مطلوب به زائران اباعبدالله الحسین (ع) یاری کردند، تقدیر کرد.