مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشههای هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته در بعضی از شهرستانهای استان شاهد بارندگی بودیم که بیشترین مقدار بارندگی از شهرستان بیلهسوار ۸ میلی متر ثبت شده است.
وی با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی سطح زرد و نارنجی در سطح استان افزود: تا ظهر فردا جو استان ناپایدار بوده و شاهد آسمانی ابری و مه آلود همراه با وزش باد خزری و هوای خنک در غالب مناطق خواهیم بود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: همچنین در اکثر مناطق بارش باران گاهی به صورت رگبار پیش بینی میشود که اوج ناپایداریها را برای نوار شمالی و شرقی استان انتظار داریم.
کوهی خاطرنشان کرد: از بعد از ظهر فردا پنج شنبه به تدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و تا شنبه هفته آینده جوی نسبتاً پایدار توأم با افزایش چند درجهای بیشینه دمایی به ویژه در نیمه شمالی استان و رخداد مه صبحگاهی در غالب مناطق دور از انتظار نخواهد بود.
وی با بیان اینکه از روز یکشنبه مجدداً جو استان ناپایدار خواهد بود، گفت: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.
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