  1. استانها
  2. اردبیل
۲۲ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۵۲

مدیرکل هواشناسی اردبیل عنوان کرد؛

ثبت بیشترین مقدار بارندگی در بیله‌سوار

ثبت بیشترین مقدار بارندگی در بیله‌سوار

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته در بعضی از شهرستان‌ها شاهد بارندگی بودیم که بیشترین مقدار بارندگی در شهرستان بیله‌سوار به ثبت رسیده است.

مجید کوهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس نقشه‌های هواشناسی طی ۲۴ ساعت گذشته در بعضی از شهرستان‌های استان شاهد بارندگی بودیم که بیشترین مقدار بارندگی از شهرستان بیله‌سوار ۸ میلی متر ثبت شده است.

وی با اشاره به صدور هشدارهای هواشناسی سطح زرد و نارنجی در سطح استان افزود: تا ظهر فردا جو استان ناپایدار بوده و شاهد آسمانی ابری و مه آلود همراه با وزش باد خزری و هوای خنک در غالب مناطق خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل بیان کرد: همچنین در اکثر مناطق بارش باران گاهی به صورت رگبار پیش بینی می‌شود که اوج ناپایداری‌ها را برای نوار شمالی و شرقی استان انتظار داریم.

کوهی خاطرنشان کرد: از بعد از ظهر فردا پنج شنبه به تدریج از میزان ابرناکی کاسته شده و تا شنبه هفته آینده جوی نسبتاً پایدار توأم با افزایش چند درجه‌ای بیشینه دمایی به ویژه در نیمه شمالی استان و رخداد مه صبحگاهی در غالب مناطق دور از انتظار نخواهد بود.

وی با بیان اینکه از روز یکشنبه مجدداً جو استان ناپایدار خواهد بود، گفت: تغییرات احتمالی اوضاع جوی در بولتن پیش بینی روزهای آینده لحاظ خواهد شد.

کد مطلب 5885469

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ایسل IR ۰۱:۰۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۳
      0 0
      پاسخ
      بیله سوار عشقه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها