به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین ذوالفقاری غروب چهارشنبه در جلسه مشترک با معاون عمرانی استاندار سمنان به میزبانی دفتر خود ضمن بیان اینکه طی سال جاری ۵۰۵ خانوار مددجوی کمیته امداد استان سمنان خودکفا شدند، ابراز داشت: استقلال مالی و رسیدن به خودکفایی و ماهی‌گیری به جای ماهی دادن یکی از رویکردهای مهمی که کمیته امداد استان سمنان به طور جد آن را در برنامه‌های خود دنبال می‌کند.

وی ضمن بیان اینکه رونق اقتصادی خانوارهای تحت پوشش با ارائه تسهیلات مناسب و طرح‌های اشتغال‌زایی در سر فصل‌های کاری کمیته امداد استان سمنان قرار دارد، افزود: با توجه به همین رویکرد جشن خودکفایی یک هزار و ۵۰۰ خانوار مددجویی بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

مدیرکل کمیته امداد استان سمنان با بیان اینکه خودکفایی این تعداد خانوار مددجو با اجرای طرح‌های اشتغال‌زایی محقق شده است، ابراز داشت: در واقع کمیته امداد می‌کوشد تا ضمن برقراری ایجاد اشتغال مددجویان را تا پایان به ثمر رسیدن طرح‌ها مورد حمایت قرار دهد.

ذوالفقاری ضمن بیان اینکه کمیته امداد در سامانه رصد اشتغال نیز نقش خود را به خوبی ایفا کرده است، تصریح کرد: طی سال جاری ۶۱ درصد سهم کمیته امداد محقق شده و تلاش‌ها برای فراتر شدن ۱۰۰ درصدی کماکان ادامه دارد.

وی ضمن بیان اینکه برای تحقق سهم اشتغال مددجویان ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع استانداری سمنان تزریق شده است، افزود: با هدف تکمیل زنجیره فروش محصولات و پایدار سازی طرح‌های اشتغال بر طرح‌های اشتغال زایی طی بازه پنج ساله نظارت و مشاوره‌های لازم صورت می‌گیرد.