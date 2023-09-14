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۲۳ شهریور ۱۴۰۲، ۲۳:۴۸

در دهه آخر صفر صورت گرفت؛

خدمت رسانی خادمیاران رضوی دشتی به زائرین امام رضا علیه‌السلام

خدمت رسانی خادمیاران رضوی دشتی به زائرین امام رضا علیه‌السلام

بوشهر- مدیر کانون خادمیاران رضوی بخش شنبه و طسوج گفت: کانون‌های خادمیاری شهرستان دشتی در روزهای دهه آخر ماه صفر به زائرین امام رضا خدمت رسانی می کنند.

عباس مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات خادمیاران رضوی در مشهد مقدس اظهار داشت: امسال برای اولین بار با عنایت امام رضا (ع) موکب شهرستان دشتی در مشهد مقدس با هدف خدمت رسانی به زائرین بر پا شد.

وی افزود: خادمیاران رضوی شهرستان که در قالب یک کاروان ۴۰ نفره وارد مشهد مقدس شدند از چند روز قبل خدمات متنوعی به زائرین ارائه می‌دهند.

مرادی بیان کرد: این خدمات شامل پخت نان محلی؛ شربت؛ چای؛ خرما و… می‌باشد.

وی با بیان اینکه استقبال زیادی از این موکب صورت گرفته است؛ ادامه داد: این خدمات تا روز شهادت امام رضا علیه‌السلام ادامه دارد.

مرادی تصریح کرد: خادمیاران رضوی شهرستان به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به زائرین عزیز هستند.

خدمت رسانی خادمیاران رضوی دشتی به زائرین امام رضا علیه‌السلام

کد مطلب 5886266

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