عباس مرادی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح اقدامات خادمیاران رضوی در مشهد مقدس اظهار داشت: امسال برای اولین بار با عنایت امام رضا (ع) موکب شهرستان دشتی در مشهد مقدس با هدف خدمت رسانی به زائرین بر پا شد.
وی افزود: خادمیاران رضوی شهرستان که در قالب یک کاروان ۴۰ نفره وارد مشهد مقدس شدند از چند روز قبل خدمات متنوعی به زائرین ارائه میدهند.
مرادی بیان کرد: این خدمات شامل پخت نان محلی؛ شربت؛ چای؛ خرما و… میباشد.
وی با بیان اینکه استقبال زیادی از این موکب صورت گرفته است؛ ادامه داد: این خدمات تا روز شهادت امام رضا علیهالسلام ادامه دارد.
مرادی تصریح کرد: خادمیاران رضوی شهرستان به صورت شبانه روزی در حال خدمت رسانی به زائرین عزیز هستند.
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