در دهه آخر صفر صورت گرفت؛ خدمت رسانی خادمیاران رضوی دشتی به زائرین امام رضا علیه‌السلام

بوشهر- مدیر کانون خادمیاران رضوی بخش شنبه و طسوج گفت: کانون‌های خادمیاری شهرستان دشتی در روزهای دهه آخر ماه صفر به زائرین امام رضا خدمت رسانی می کنند.