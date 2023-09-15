یادی از شهیدان کشوری و شیرودی در سریال «سیمرغ»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه دو سیما، سریال «سیمرغ» بر اساس زندگی شهیدان علی‌اکبر شیرودی و احمد کشوری است که لحظات حضور این ۲ به همراه شهید سهیلیان در عملیات‌ مختلف، اسارت و آزادشدن پس از سال‌ها و در نهایت زمان اوج‌گیری آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

این سریال که در سال ۱۳۷۱ در زمان پخش اصلی خود مورد توجه بسیاری از علاقه‌مندان به ویژه جوانان و نوجوانان قرار گرفته بود، داستان حماسه‌های خلبانان هوانیروز غرب کشورمان همچون سهیلیان، کشوری، شیرودی و... را روایت می‌کند.

هنرمندانی همچون سیدجواد هاشمی (شهید احمد کشوری)، محمد جوزانی (شهید علی‌اکبر شیرودی)، آتیلا پسیانی، مینا نوروزی‌فرد، رضا بنفشه‌خواه، زهره صفوی، عبدالحسین برزیده، رضا توکلی و ... در این سریال به ایفای نقش پرداخته‌اند.

سریال «سیمرغ» کاری از سیمای شاهد به کارگردانی حسین قاسمی جامی و نویسندگی حسین قاسمی جامی و زنده‌یاد سیدعلیرضا سجادپور است که در ۱۴ قسمت از شنبه ۲۵ شهریور هر روز ساعت ۱۳:۱۵ از شبکه دو پخش خواهد شد.