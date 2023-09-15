هشدار واشنگتن و سئول به روسیه درباره همکاری نظامی با کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، نمایندگان عالیرتبه سئول و واشنگتن در جریان گردهمایی در پایتخت کره جنوبی، با بحث درباره روشهای مهار پیونگیانگ، به روسیه درباره همکاری نظامی با کره شمالی و نقض قطعنامههای شورای امنیت هشدار دادند.
این گردهمایی در بحبوحه سفر کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی به روسیه برگزار شد؛ سفری که نگرانیهای شدید کره جنوبی و آمریکا را به همراه داشت.
چانگ هو جین، معاون وزیر خارجه کره جنوبی گفت: همکاری نظامی روسیه با کره شمالی، نقض آشکار قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد است. مسکو باید به عنوان عضو دائم شورای امنیت، مسئولانه عمل کند.
بانی جنکینز، معاون وزیر خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بینالمللی با تکرار اظهارات معاون وزیر خارجه کره جنوبی، مدعی شد که «گزارشهای اخیر درباره فروش احتمالی سلاح بین کره شمالی و روسیه نگرانکننده است. اگر چنین معاملهای اتفاق بیفتد، نقض قطعنامههای شورای امنیت است و آمریکا تلاش خواهد کرد تا اقدامات مسکو در راستای اخذ تجهیزات نظامی نه تنها از کره شمالی بلکه از هر کجا به منظور تداوم جنگ غیرقانونیاش در اوکراین را شناسایی، آشکار و با آن مقابله کند.»
رسانههای غربی مدعی شدهاند که پیونگیانگ برای مسکو گلوله توپ تامین کرده و در جریان مذاکرات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و رهبر کره شمالی، سایر همکاریهای نظامی مورد بحث قرار گرفته است.
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