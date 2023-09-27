به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، رسانه دولتی کره شمالی (KCNA) امروز چهارشنبه گزارش داد که پیونگ یانگ تصمیم گرفته است تا «تراویس کینگ» (Travis King) سرباز آمریکایی را که اعتراف کرده به طور غیرقانونی وارد این کشور شده و از جامعه نابرابر ایالات متحده ناامید شده است را اخراج کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، تصمیم مذکور در نتایج نهایی درباره گذرگاه مرزی «کینگ» در جولای که توسط رسانه دولتی کره شمالی منتشر شد، وجود داشت.

در ماه های گذشته گزارش شده بود که مذاکرات کره شمالی با سازمان ملل درباره موضوع سرباز آمریکایی فراری به این کشور آغاز شده است.

ژنرال اندرو هریسون، معاون ستاد فرماندهی و مدیریت نیروهای چندملیتی سازمان ملل متحد، اعلام کرده بود که گفتگو با کره شمالی درباره یک سرباز آمریکایی که هفته گذشته از مرز کره جنوبی گذشت و وارد این کشور شد را آغاز کرده‌ است.

ژنرال اندرو هریسون، در یک نشست خبری در سئول در این باره گفته بود: هیچ یک از ما نمی‌ دانیم که این ماجرا به کجا ختم می‌ شود. من در زندگی آدم خوش‌ بینی هستم.

کره شمالی پیشتر درباره این سرباز آمریکایی سکوت کرده بود. قرار بود «تراویس کینگ» پس از آزادی از زندان در کره جنوبی، به دلیل محکومیت به تگزاس برگردد. مقامات ایالات متحده درباره وضعیت او ابراز نگرانی کرده‌ و گفته بودند که کره شمالی درخواست‌ های اطلاعاتی درباره این سرباز را نادیده گرفته است.