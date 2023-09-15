برپایی بزرگترین حسینیه ایران در مشهدالرضا/میعادگاه عاشقی اقوام

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - محمد اکبری: جدای از اینکه همه ساله در دهه آخر ماه صفر حضور پرشور تعداد عاشقان اهل بیت (ع) از استان‌های مجاور خراسان که پیاده به سمت مشهد حرکت می‌کنند، صحنه‌های باشکوهی از ولایت مداری را به نمایش می‌گذارند، حضور خیل عاشقان این امام همام از سراسر کشور در روز شهادت امام هشتم (ع) و ملحق شدن اقوام ایرانی از جای جای کشور به عزاداران در مشهد الرضا موجب خلق عظیم‌ترین همایش «وحدت اقوام بر مدار ولایت» و آفرینش صحنه «شکوه مقدس سوگواران رضوی» است.

اقامه عزای ۶ هزار هیئت مذهبی اقوام مختلف ایرانی در مشهد مقدس

حضور ۶ هزار هیئت مذهبی در مشهد مقدس و اقامه عزا با فرهنگ و آئین‌های مرسوم هر یک از این اقوام در جوار حرم علی ابن موسی الرضا (ع)، برگزاری نماز جماعات با حضور انبوه عزاداران، برپایی تعزیه خوانی در حرم مطهر رضوی، اشتیاق جوانان گیلک و مازنی، آذری و لر، بلوچ، عرب و اکراد برای حضور در اجتماع عزاداران دیگر اقوام ایران، اشک و هم نوایی آنان با یکدیگر از جمله جلوه‌های زیبا و به یاد ماندنی این روز به شمار می‌رود که پدید آورنده فرهنگ زیبای «عزاداری برادری و برابری» است.

علاوه بر آن حضور اقوام مختلف ایران اسلامی در مراسم آئینی «خطبه خوانی» که از سنت‌های دیرینه مشهد که تنها ۲ بار در سال شامل شب عاشورا و شب شهادت امام رضا (ع) برگزار می‌شود، برگزاری شعرخوانی آئینی و مرثیه سرایی، عزاداری و شمع گردانی خدام با نوحه خوانی مداحان اهل بیت (ع) در شب شهادت امام رضا (ع) از جلوه‌های بی نظیر این همایش عظیم است.

برگزاری ویژه برنامه عزاداری و اجتماع عزاداران در ظهر شهادت و سخنرانی امام جمعه مشهد مقدس، مراسم سنتی چهارپایه خوانی با حضور ذاکران اهل بیت (ع) در صحن پیامبر اعظم (ص) در غروب شام شهادت، قرائت زیارت امین الله و سخنرانی و مرثیه سرایی ذاکران اهل بیت (ع) در شام شهادت امام رضا (ع) با حضور پرشور اجتماع عظیم اقوام عزادار ایران در جوار حرم قدسی علی ابن موسی الرضا از جمله برنامه‌های این روز است.

افزایش ۲۹ درصدی تردد خودرو در مشهد مقدس

هرچند همه ساله تمهیدات اندیشیده شده از سوی مسئولان خراسان رضوی برای حضور و اقامت زائران و رفتار کریمانه مردم مشهد درپذیرایی از زائران، هرگونه چالش احتمالی برای عدم هماهنگی در برگزاری همایش عزاداری بزرگ آخر صفر را رفع می‌کند اما با توجه به رشد سال به سال آمار حضور زائران و اشتیاق حضور قاطبه جامعه برای شرکت در این همایش سالانه سزاور است برای روند فزاینده حضور خیل عظیم عزاداران شهادت امام رضا علیه السلام در سال‌های آتی نظام نامه‌ای جامع و دقیق طراحی شود و نسبت به تردد زائر و میزبانی شایسته از عزاداران رضوی تمهیدات ویژه‌تری اندیشید.

با آنکه سردار حسن رئیس پلیس راه با اشاره به اینکه امسال میزان تردد و ورود خودرو به مشهد طی روزهای اخیر نسبت به مدت مشابه پارسال ٢٩ درصد افزایش یافته است تاکید کرد انسجام خوبی بین نیروهای پلیس و سایر دستگاه‌ها برای مدیریت شرایط وجود داشت و میعاد صالحی مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش شمار قطارهای روزانه به مشهد مقدس در ایام دهه آخر صفر یادآورشد امسال ۴۰ هزار زائر حرم رضوی با قطار به مشهد مقدس آمده‌اند، شاید بهترین موضوعی که امسال در جریان برگزاری عزاداری آخر صفر عنوان شد خبر اولویت یابی ایجاد آزاد راه حرم تا حرم و در نظر گرفتن اعتبارات راه اندازی قطار سریع السیر تهران-مشهد از سوی دولت بود.

با این حال هرچند این موضوع هم اکنون در حد اعلام است و تا به نتیجه رسیدن فاصله بسیار است اما باید همواره در نظر داشت که تسهیل تردد زائران دیگر استان‌ها به مشهد مقدس نیز باید مورد توجه قرار گیرد تا در نهایت بزرگترین حسینیه ایران اسلامی در مشهد مقدس سال به سال باشکوه‌تر برپاشود و جهانیان شاهد حضور عاشقان بیشتری از اقصی نقاط کشور در میعادگاه در مشهد الرضا باشند.