به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که در پی خشونت در یک تجمع مرزی در نوار غزه، حمله هوایی به غزه را روز جمعه انجام داده است. گفته شده در تنش مرزی روز جمعه در نوار غزه حدقل چند جوان فلسطینی زخمی شدند.

این اولین حمله تجاوزکارانه تل آویو علیه غزه از اوایل ژوئیه یعنی حدود دو ماه و نیم گذشته بود. در آن زمان رژیم اسرائیل اقدام به حمله هوایی و بمباران سنگین مناطق فلسطینی در نوار غزه کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تائید حمله اخیر نیروهای نظامی به نوار غزه گفته است که در این حملات یک پست نظامی متعلق به حماس در شمال نوار غزه را هدف قرار داده است.

یک سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی گفت که حمله هوایی به منطقه‌ای که فلسطینیان روز جمعه در نزدیکی گذرگاه همیشه بسته شده کارنی تجمع کرده بودند، اصابت کرد.

یک منبع امنیتی در خاک فلسطین نیز به خبرگزاری فرانسه گفت که اسرائیل یک پست دیدبانی مقاومت در شرق شهر غزه را بمباران کرد.

تاکنون گزارشی از تلفات احتمالی این حمله هوایی منتشر نشده است.

خبرگزاری فرانسه هم گزارش داده است که پیش از حمله هوایی اشغالگران به نوار غزه، تظاهرات گسترده فلسطینی در مرز غزه شاهد درگیری در دو سوی مرز بود و دو تظاهرکننده با شلیک گلوله زخمی شدند.

همچنین پس از آتش زدن لاستیک‌ها توسط فلسطینی‌ها، ابری از دود سیاه منطقه را پر کرد و همزمان وزارت بهداشت غزه گفت که ۱۲ شهروند فلسطینی در راهپیمایی‌های مختلف در امتداد مرز زخمی شدند.

ارتش رژیم اسرائیل هم ادعا کرد که چند بمب و نارنجک به سوی سربازان پرتاب شد که به هیچیک آسیب نرسید.

حماس در سال ۲۰۰۷ کنترل غزه را به دست گرفت و صهیونیست‌ها از آن زمان محاصره فلج کننده‌ای را علیه باریکه غزه اعمال کرده‌اند.

در سال‌های اخیر نیز جنگ‌های متعددی بین شبه نظامیان مستقر در غزه و اسرائیل درگرفته است و در آخرین دور درگیری‌ها در نوار غزه حداقل ۳۴ فلسطینی در پنج روز به شهادت رسیدند.