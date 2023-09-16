ضربات مقاومت در کرانه باختری دردناک خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانههای فلسطینی، جنبش مقاومت اسلامی حماس تاکید کرد که ضربات مقاومت در کرانه باختری برای اشغالگران صهیونیست دردناک خواهد بود و آنها را وادار به ترک این سرزمین خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، توفیق ابو نعیم از اعضای ارشد حماس در سخنانی گفت که قضیه اسرا در رأس اولویتهای حماس و دیگر گروههای مقاومت و ملت فلسطین قرار دارد.
ابو نعیم تصریح کرد که مقاومت هرگز اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی را فراموش نخواهد کرد و آزادی آنان در رأس اولویتهای مقاومت قرار دارد.
وی بیان کرد که شهدای نوار مرزی شرق غزه بهترین گواه و دلیل بر این مسئله است که ملت فلسطین برای آزادی اسرا از هیچ تلاشی فروگذاری نمیکند.
این رهبر حماس بیان کرد که اسرای فلسطینی در سختترین شرایط معیشتی قرار دارند اما با این حال رژیم اشغالگر صهیونیستی هر لحظه فشار بیشتری بر آنها وارد میکند.
توفیق ابو نعیم ساکنان سرزمینهای اشغالی ۱۹۴۸ را هم به مقابله با اشغالگران صهیونیست و وارد کردن ضرباتی سخت به آنها فراخواند.
