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۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۲۰

وزارت اطلاعات خبر داد؛

خنثی‌سازی حمله مسلحانه به تجمع غیرقانونی در کردستان

خنثی‌سازی حمله مسلحانه به تجمع غیرقانونی در کردستان

سنندج- وزارت اطلاعات از خنثی‌سازی حمله مسلحانه به تجمع غیرقانونی در شهرستان سقز استان کردستان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر ‌به نقل از صدا و سیما، وزارت اطلاعات از خنثی‌سازی حمله مسلحانه به تجمع غیرقانونی در شهرستان سقز استان کردستان خبر داد و اعلام کرد: عناصر یک تیم وابسته به گروهک‌های تروریستی که از اقلیم کردستان عراق وارد کشور شده و قصد داشتند به تجمع غیرقانونی امروز در سقز تیراندازی کنند بازداشت شدند.

بنابر اعلام وزارت اطلاعات، از این تیم چهارنفره سه قبضه اسلحه کلاشینکف، کلت، سلاح شکاری ساچمه زنی، دو دست لباس نیروهای نظامی و تعدادی اسلحه سرد بدست آمده است.

همراه داشتن لباس نیروهای نظامی جمهوری اسلامی نشان دهنده سناریوی شلیک به تجمع کنندگان و انتساب این عمل جنایتکارانه به حافظان نظم و امنیت کشور است.

تحقیقات از تروریست‌های بازداشت شده ادامه دارد.

کد مطلب 5887077

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    نظرات

    • الهه IR ۰۴:۳۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      5 5
      پاسخ
      خدا لعنتشون کنه،باید محافظت از مرزهارو چند برابر کنیم تا دشمنان ناکام بمونن.

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