به گزارش خبرنگار مهر، ساسان غلامی عصر شنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری عنصر ضد امنیتی مرتبط با گروهک‌های معاند در قرچک خبر داد. غلامی در تشریح جزئیات بیشتر این خبر گفت: طی رصدهای شبانه روزی و چند ماهه سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره اطلاعات قرچک این عنصر بازداشت شده است.

وی گفت: متهم از عناصر عملیاتی هسته مزبور بوده که قصد انجام برخی اقدامات ایذایی و خرابکارانه در سطح استان تهران و برخی استان‌های همجوار طی چند روز آتی را داشته است.

دادستان قرچک بیان کرد: تمام تحرکات عناصر مرتبط با جریانات معاند تحت رصد بوده و با افراد مخل امنیت مردم برخورد قاطع قضائی خواهد شد.

غلامی عنوان داشت: از مردم شریف و شهید پرور قرچک در خواست داریم که هرگونه گزارشات و اخبار ضدامنیتی خود را با شماره ۱۱۳ ستاد خبری وزارت اطلاعات در میان بگذارید.