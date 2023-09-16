۲۵ شهریور ۱۴۰۲، ۲۱:۲۲

ضربه پاسداران گمنام امام زمان (عج) به شبکه سازمان یافته خرابکاری

یاسوج- سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ۱۵ عنصر شبکه سازمان یافته ساخت بمب دست ساز را شناسایی و دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، ۱۵ عنصر شبکه سازمان یافته ساخت بمب دست ساز را که دیشب قصد ایجاد نا امنی از پیش تعیین شده را داشتند با اشراف اطلاعاتی دقیق و به موقع شناسایی و دستگیر کردند.

بر اساس اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه فتح استان، این شبکه سازمان یافته که بدنبال خرابکاری، ایجاد نا امنی در مراکز نظامی، انتظامی و نقاطی در استان بودند، شناسایی و با اقدامات به موقع و فنی دستگیر شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همزمان با فضا سازی معاندان برای ایجاد آشوب در سالروز اغتشاشات پارسال، ۶ عنصر اصلی و ۹ نفر مرتبط با این شبکه سازمان یافته خرابکاری برای نا امن جلوه دادن استان و اغتشاش آفرینی در روزهای آتی برنامه ریزی کرده بودند که پس از شناسایی با مجوز مقام قضائی همه این عوامل حین تست این مواد منفجره با حکم مقام قضائی بازداشت و روانه زندان شدند.

تعدادی از عناصر دستگیر شده از فعالان اغتشاشات پارسال و دارای سو سابقه نیز هستند.

    • محمد IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      اعدامشون کنید. #پایان_مماشات
    • IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      عزیزان امنیتی کشور خدا قوت ما با آرامش می خوابیم چون شما عزیزان پیوسته با چشمان باز از ما و کشور و رهبر عزیز انقلاب حفاظت می کنید
      • محمد عزیزی IR ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
    • احمد قنبری IR ۱۰:۱۶ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۶
      ما شاءالله به این اشراف کامل اطلاعاتی...دمتون گرم 🌸🌼🌸خسته نباشید 💐🌸💮🏵🌹🥀🌺🌼🌷⚘️
    • IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
      باید با این عوامل شیطانی با اشد مجازات برخورد کرد ،تا برای دیگر دشمنان فریب خورده آمریکا ی جهانخوار درس عبرت باشد.
    • علی IR ۰۵:۵۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
      واقعا ترحم به اینا نیومده،باید درس سختی به این آشوب طلبهاداد.
    • IR ۰۸:۴۹ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
      سلام خدانگهدارتان شیرمردان غیور وهمیشه بیداروآماده.
    • مهدی. عطایی IR ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
      باسلام لبیک یا حسین ع. سایه پر فیض رهبری مستدام باد🇮🇷
    • علی IR ۱۰:۵۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۷
      سلام اگه از عوامل پارسال بودن چرا آزاد کردین که امسال خرابکاری کنن
    • فدائی رهبر معظم جهان اسلام امام خامنه ای IR ۱۸:۰۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۲۹
      زنده باد رهبرمان امام خامنه‌ای و درود بر سپاه پاسداران و سربازان گمنام که شبانه روز از این خاک حفاظت میکنند .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها