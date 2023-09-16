ضربه پاسداران گمنام امام زمان (عج) به شبکه سازمان یافته خرابکاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد، ۱۵ عنصر شبکه سازمان یافته ساخت بمب دست ساز را که دیشب قصد ایجاد نا امنی از پیش تعیین شده را داشتند با اشراف اطلاعاتی دقیق و به موقع شناسایی و دستگیر کردند.

بر اساس اطلاعیه سازمان اطلاعات سپاه فتح استان، این شبکه سازمان یافته که بدنبال خرابکاری، ایجاد نا امنی در مراکز نظامی، انتظامی و نقاطی در استان بودند، شناسایی و با اقدامات به موقع و فنی دستگیر شدند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: همزمان با فضا سازی معاندان برای ایجاد آشوب در سالروز اغتشاشات پارسال، ۶ عنصر اصلی و ۹ نفر مرتبط با این شبکه سازمان یافته خرابکاری برای نا امن جلوه دادن استان و اغتشاش آفرینی در روزهای آتی برنامه ریزی کرده بودند که پس از شناسایی با مجوز مقام قضائی همه این عوامل حین تست این مواد منفجره با حکم مقام قضائی بازداشت و روانه زندان شدند.

تعدادی از عناصر دستگیر شده از فعالان اغتشاشات پارسال و دارای سو سابقه نیز هستند.