به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به منظور شرکت در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بامداد دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی عازم مقر دائمی این سازمان در نیویورک خواهد شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر، ضمن شرکت و سخنرانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی، دیدارهایی نیز با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست خواهد داشت.

رئیسی همچنین در نشست‌هایی با گروه‌ها و افراد مرجع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و رسانه‌ای در آمریکا به تشریح مواضع کشورمان و نیز پاسخ به سوالات آنان خواهد پرداخت.