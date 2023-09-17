  1. سیاست
  2. دولت
۲۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۳۴

به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل؛

رئیسی بامداد دوشنبه عازم نیویورک می‌شود

رئیسی بامداد دوشنبه عازم نیویورک می‌شود

رئیس‌جمهور به منظور شرکت در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بامداد دوشنبه عازم نیویورک می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی به منظور شرکت در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بامداد دوشنبه در رأس هیئتی سیاسی عازم مقر دائمی این سازمان در نیویورک خواهد شد.

رئیس جمهور در جریان این سفر، ضمن شرکت و سخنرانی در هفتاد و هشتمین نشست مجمع عمومی، دیدارهایی نیز با تعدادی از سران کشورهای شرکت کننده در این نشست خواهد داشت.

رئیسی همچنین در نشست‌هایی با گروه‌ها و افراد مرجع سیاسی، اجتماعی، مذهبی و رسانه‌ای در آمریکا به تشریح مواضع کشورمان و نیز پاسخ به سوالات آنان خواهد پرداخت.

کد مطلب 5887489
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها