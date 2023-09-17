توسعه میکروفلایرهای کوچک برای رصد تغییرات آب و هوایی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، هر یک از فلایر ها به وزن ۴۱۴ میلی گرم به اندازه تمبر پستی است و بدنه ای مسطح، انعطاف پذیر و مربع شکل دارد که تجهیزات الکترونیکی مختلفی روی آن چسبانده شده است. این تجهیزات میکرو کنترلرها، تراشه بلوتوث، مدار جمع آوری انرژی خورشیدی و حسگر فشار را شامل می شود.

علاوه بر آن میکرو فلایر مذکور با کمک نوعی اریگامی الهام گرفته شده از برگ گیاهان به نام Miura-ori به شکلی جمع و باز می شود که می تواند دوباره باز شود و در ۲۵ میلیونم ثانیه وضعیت خود را تغییر دهد.

هنگامیکه بدنه فلایر باز می شود، مانند برگ درخت نارون در هوا حرکت و در نهایت فرو می افتد. چنین الگوی پروازی سبب می شود ابزار یک مسافت طولانی را به طور افقی طی کند. به طور دقیق تر فلایر اگر به دلیل یک نسیم از ارتفاع ۴۰ متری فرو افتد، مسافتی حدود ۹۸ متر را طی می کند.

هنگامیکه بدنه میکروفلایر به سمت داخل جمع می شود، دستگاه به آرامی به طور مستقیم مانند برگ درخت افرا می افتد. بنابراین با تغییر دادن وضعیت پروازهای هر فلایر در یک دسته رها شده در زمان‌های مختلف، می‌توان برخی از آنها را در طرفین منطقه ای مشخص رها کرد و برخی دیگر درست به سمت مرکز حرکت می کنند.

هر دستگاه از طریق یک محرک الکترومغناطیسی داخلی تغییر وضعیت می دهد که به نوبه خود توسط حسگر فشار (در صورت رسیدن به ارتفاع مشخص)، تراشه بلوتوث (زمانی که سیگنال فعال سازی دریافت می شود) یا یک تایمر در میکروکنترلر فعال می شود. تراشه بلوتوث همچنین می تواند داده های ضبط شده را انتقال دهد.

نکته مهم تر آنکه نیروی مورد نیاز تمام تجهیزات الکترونیکی میکروفلایر به وسیله یک مدار خورشیدی تامین می شود وبه باتری نیازی نیست. علاوه بر آن طیفی از حسگرهای محیط زیستی را می توان افزود.

ویکرام ایر مولف ارشد پژوهش در این باره می گوید: میکروفلایرهای کوچک را می توان برای رصد تغییرات دما، وضعیت نور یا دیگر عوامل زیست محیطی در سراسر اتمسفر به کار برد. استفاده از انبوهی از میکروفلایرهایی که فرو می افتند، در حوزه های کشاورزی دیجیتال و رصد تغییرات آب وهوایی کاربرد دارد.

هرچند نمونه های اولیه این دستگاه زیست تجزیه پذیر نیستند، اما محققان مشغول توسعه نمونه هایی با همین ویژگی هستند.