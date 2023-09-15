فناوری نانو به جنگ آکنه می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، تخمین زده می شود حدود ۸۰۰ میلیون نفر در سراسر جهان با آکنه دست و پنچه نرم می کنند. تحولاتی جدید از جمله ریزسوزن ها و اولتراساوند برای مقابله با باکتری عامل آکنه به کار گرفته شده اند.

اکنون محققان دانشگاه ساوث استرالیا از نانوفناوری بسیار ریزتر برای انتقال دارو به این پاتوژن پوست استفاده کرده اند.

آنها از نانوذرات نرمی ۵۰ هزار بار کوچکتر از قطر موی انسان برای انتقال یک ترکیب آنتی باکتریال به نام Narasin به منطقه صفر آکنه (واحد پیلوسباسه) استفاده کردند.

واحد پیلوسباسه یا همان فولیکول، ساقه و غدد سباسه مو، زمینه ای مناسب برای رشد باکتری آکنه است. درمان این منطقه با داروهای خوراکی و موضعی فعلی نیز کار مشکلی است، از سوی دیگر در صورت طولانی شدن مدت استفاده از دارو ممکن است مقاومت باکتریایی بیشتر شود.

اما درمان جدید با انتقال یک آنتی بیوتیک نوین به منطقه هدف نشان داد ۱۰۰ بار موثرتر از روش های دیگر است.

فاتیما عبید محقق این پژوهش می گوید: هرچند داروهای خوراکی زیادی برای آکنه تجویز می شود، اما آنها عوارض جانبی زیادی دارند و بسیاری از آنها به سختی در آب حل می شوند. به همین دلیل است که بیشتر بیماران و پزشکان درمان های موضعی را ترجیح می دهند.

عبید و همکارانش با استفاده از پوست گوش خوک شیوه انتقال دارو Narasin در مقیاس نانو را آزمایش کردند. این دارو یک آنتی بیوتیک است که به دلیل مصارف کشاورزی از جمله جلوگیری از بروز بیماری های کوکسیدیوز انگلی در جوجه های گوشتی شناخته شده است.

تحقیقات پیشین نشان داده بود این دارو دارای پتانسیل ضد تک یاخته ای، ضد قارچی و ضد ویروسی است. این نخستین بار است که Narasin به عنوان درمانی برای آکنه مورد بررسی قرار می گیرد.

داروی مذکور همراه با روش متمرکز انتقال، خطر ایجاد مقاومت دارویی در باکتری آکنه را کاهش می دهد. سانجی گارگ، دانشمند داروسازی و استاد دانشگاه استرالیای جنوبی، در این باره می گوید: فرمولاسیوناین ساختار میکروسکوپی در رساندن Narasin به محل‌های هدف آکنه مؤثر بود.»

نتایج نویدبخش پژوهش زمینه را برای توسعه درمانی جهت مطالعات انسانی فراهم می کند.