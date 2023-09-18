غرش شیر و ببرهای مازندران در آوردگاه بلگراد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: نام مازندران بیش از هر رشته‌ای در کشتی پر آواز است. شیر بچه‌هایی که نام و نشانشان را از اول پهلوان عالم مولای متقیان گرفته و آن را در آوردگاه جهانی به رخ می‌کشند.

بیراه نیست که از مازندران و به ویژه از شهرهای آن نظیر جویبار و آمل و غیره به عنوان مهد کشته ایران و جهان یاد شود. قهرمانانی که در مسابقات مختلف جهانی و بین‌المللی پرچم مقدس ایران را برافراشتند و افتخاری برای ایران و ایرانیان کسب کردند.

مسابقات بلگراد سکوی دیگری شد تا آزادکاران مازندران پشت بسیاری از نام آوران جهان را در خاک کنند و به فینال رقابت‌ها دست یابند. مدال نقره پهلوان یزدانی نیز برای ایرانی‌ها و مازندرانی‌ها طعم طلا می‌دهد و اگرچه حسن یزدانی در مصاف با تیلور آمریکایی دوم شد اما این مدال همانند دیگر مدال‌هایش برای مردم ما خوش رنگ است.

میلاد والی‌زاده از فریدونکنار، رضا اطری از بابل، رحمان عموزاد خلیلی از خلیل‌شهر بهشهر، امیرمحمد یزدانی از جویبار، محمد نخودی و حسن یزدانی از جویبار، مجتبی گلیج از تنکابن و امیرحسین زارع از آمل هشت مازندرانی تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های قهرمانی جهان ۲۰۲۳ صربستان هستند. در تیم ملی کشتی فرنگی نیز که با اندیشه‌ها و سرمربیگری حسن رنگرز، چهره نوشهری و نام‌آشنای کشتی فرنگی عازم بلگراد می‌شوند، ناصر علیزاده و محمدهادی ساروی ۲ فرنگی‌کار اهل آمل حضور دارند و امیدهای کسب مدال هستند.

دیشب همزمان با دیدار فینال شور و شوق در مازندران موج می‌زد و مردم دیار اول علویان برای قهرمانی فرزندانشان دعا می‌کردند و با کسب مدال ارزشمند پهلوانانش به شادمانی و جشن پرداختند.

محمد اسدی یک شهروند مازندرانی که از کسب مدال نایب قهرمانی حسن یزدانی و امیر محمد یزدانی به وجد آمده بود می‌گوید: کشتی جهان باید برابر پهلوانان و یل های ایرانی زانو زند.

درخشش مازندران در آوردگاه‌های جهانی

وی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه کشتی ورزش اول استان مازندران و به ویژه شهرهایی نظیر جویبار محسوب می‌شود گفت: مازندران در ادوار مختلف و آوردگاه‌های جهانی و بین‌المللی در این رشته ورزشی درخشش داشته است و و لازم است متولیان برنامه‌ریزان امر به این رشته در استان توجه ویژه‌ای داشته باشند.

شهروند دیگری با ابراز شعف و شادمانی از درخشش پهلوانان مازندرانی و ایرانی در آوردگاه صربستان با بیان اینکه نان پدر و شیر مادر حلال این پهلوانان باد می‌گوید: کشتی ایران مدیون ورزشکاران مازندرانی است و این قهرمانان سهم بسزایی در کسب مدال‌های جهانی و بین المللی داشتند.

علی حسینی با تقدیر از ورزشکاران نام آوران مازندران و ایران در مسابقات کشتی جهانی گفت: حسن یزدانی دلاورانه برابر حریف آمریکایی مبارزه کرد و مدال نقره این ورزشکار برای ما حکم طلا را دارد.

وی از مسئولان خواست تا به ورزشکاران رشته کشتی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

کارنامه پهلوانان مازندران

یزدانی کاپیتانی تیم ملی کشتی آزاد ایران را در آوردگاه صربستان داشت به خوبی توانست با کنترل شرایط کشتی‌ها به فینال صعود کند و ششمین مبارزه را با تیلور آمریکایی انجام دهد.

عملکرد کشتی گیران ایران و مازندران در این دوره رقابت‌ها به نسبت مسابقات قبلی بهتر بوده است و کارنامه این رقابت‌ها نشان داد آزادکاران مازندرانی در این دوره رقابت‌ها پرقدرت ظاهر شده‌اند و حضور فینالیست‌های مازندران نشان از قدرت بالای استان در این رشته ورزشی است.

در این دوره رقابت‌ها امیر محمد یزدانی در فینال وزن ۷۰ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل زاین رترفورد دارنده مدال نقره جهان از آمریکا با نتیجه ۸ بر ۵ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

همچنین حسن یزدانی کاپیتان تیم در فینال وزن ۸۶ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل دیوید تیلور قهرمان جهان و المپیک از آمریکا با نتیجه ۹ بر ۳ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

امیرحسین زارع در فینال وزن ۱۲۵ کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان مقابل گنو پتریاشویلی قهرمان جهان و دارنده مدال نقره و برنز المپیک از گرجستان با نتیجه ۱۰ بر صفر به برتری رسید و مدال سنگین‌وزن دنیا را بر گردن آویخت.