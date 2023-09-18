به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: طی روز جاری در گیلان، مازندران، اردبیل، آذربایجان شرقی و غربی بارش باران گاهی رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش نسبی دما روی میدهد.
سهشنبه گستره بارشها تنها در شرق اردبیل، گیلان و مازندران است.
همچنین وزش باد در دامنههای جنوبی البرز واقع در تهران و سمنان و در نوار شرقی افزایش مییابد و سبب کاهش نسبی دما و خیزش گردوخاک میشود.
آسمان تهران فردا (۲۸ شهریور) صاف در بعضی ساعتها همراه با وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و روز چهارشنبه (۲۹ شهریور) صاف تا قسمتی ابری، در بعضی ساعتها افزایش باد با احتمال وزش باد شدید و گرد و خاک با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۲۸ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
طی امروز و فردا (۲۷ و ۲۸ شهریور) اهواز با دمای ۴۳ و ۴۴ درجه سانتیگراد گرمترین و شهرکرد با دمای ۵ و ۴ درجه سانتیگراد خنکترین مراکز استان کشور هستند.
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