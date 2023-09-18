به گزارش خبرگزاری مهر، برابر اعلام مدیریت ارتباطات و اطلاعرسانی معاونت امور بینالملل قوه قضائیه، با هدف توسعه همکاریهای حقوقی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، مجمع منطقهای قضات دادگاههای کشورهای عضو این سازمان به میزبانی دادگاه عالی خلق چین برگزار میشود و هیئت قضائی جمهوری اسلامی ایران نیز در این اجلاس حضور خواهد یافت.
در این نشست قرار است، مسائلی از جمله اعتبار قضائی، جرایم اطفال، جرایم رایانهای، قراردادهای تجاری و راههای توسعه همکاریهای قضائی میان کشورهای عضو سازمان شانگهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.
با توجه به پذیرش عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان همکاریهای شانگهای و به دعوت چین، هیئت قضائی شامل پنج نفر از قضات عالی رتبه کشورمان در این مجمع حضور خواهند یافت.
اعضای این هیئت، حجت الاسلام و المسلمین سید کاظم موسوی رئیس کل دادگستری استان فارس و مجتبی قهرمانی رئیس کل دادگستری هرمزگان، شهرام لرستانی معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران و رئیس مجتمع جرایم رایانهای، احمد جعفری رئیس مجتمع قضائی شهید فهمیده ویژه اطفال و نوجوانان و عطااله رودگر مدیرکل تدوین لوایح معاونت حقوقی قوه قضائیه هستند.
خاطرنشان میشود سازمان همکاری شانگهای از سال ۲۰۰۱ میلادی ایجاد شده است که هم اکنون ۹ کشور اعضای دائم آن را تشکیل میدهند و از تیرماه امسال نیز جمهوری اسلامی ایران با موافقت سران کشورهای عضو، به عضویت دائم این سازمان بینالمللی درآمده است و دارای حق رأی است.
قوه قضائیه در دوران تحول و تعالی از همه فرصتهای پیش رو در جهت تحقق اهداف و سیاستهای ترسیم شده برای این قوه در قانون اساسی استفاده خواهد کرد و حضور اثرگذار در مجامع بین المللی و استفاده از ظرفیت همکاری طیفی از کشورها نیز در همین راستا است.
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