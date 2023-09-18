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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۱۵

مرکز تعاملات بین الملل فناوری اعلام کرد؛

اعزام هیات‌های تجاری - فناوری ایران به شرق آفریقا

اعزام هیات‌های تجاری - فناوری ایران به شرق آفریقا

مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان با همکاری صندوق توسعه صادرات و تبادل فناوری، شرکت‌های ایرانی را در اواخر مهرماه به شرق آفریقا اعزام می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، این برنامه یکی از اعزام‌های مرکز تعاملات در سال ۱۴۰۲ است که پیش از این به همراه برنامه‌های پاویون ملی، پذیرش هیئت تجاری و حضور مستقل در نمایشگاه‌های بین‌المللی اعلام شده بود.

پیش از برنامه‌های اعزام، مطالعات کتابخانه ای و میدانی در کشورهای هدف انجام می‌شود. طی این مطالعات، حوزه‌های مناسب برای صادرات محصولات ایرانی شناسایی می‌شوند. در تحقیقات روی کشورهای شرق آسیا، سه کشور اوگاندا، کنیا و تانزانیا برای اعزام شرکت‌های ایرانی انتخاب شدند. در این کشورها حوزه‌های سلامت (دارو و تجهیزات پزشکی)، کشاورزی و دامپروری، ماشین آلات کشاورزی، صنایع غذایی و صنعتی به عنوان مناسب‌ترین حوزه‌ها برای صادرات تعیین شدند.

برنامه اعزام هیئت تجاری- فناوری به شرق آفریقا هفته آخر مهرماه برگزار می‌شود.

همچنین شماره تماس‌های ۰۲۱-۹۱۰۷۳۷۳۷( داخلی ۲۰۶ و ۲۱۳) جهت پاسخگویی به هرگونه سوال در اختیار متقاضیان قرار دارد.

کد مطلب 5888291
هنگامه فروغی

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