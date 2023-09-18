انتشار شماره جدید فکه درباره شهید مدافع حرم جوادالله کرم

به گزارش خبرنگار مهر، شماره ۲۴۳ ماهنامه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی فکه با بخش‌های خرده یادداشت، دورنما، حدیث عاشقی، مدافعان حرم، مثبت فکه و مشاهد من البطولة به‌تازگی منتشر شده و روی پیشخان مطبوعات آمده است.

در بخش خرده یادداشت مطالبی با عناوینی همچون روز خبرنگار، و اینک نوبت جهاد ماست، ایمان، امید؛ عناصر اقتدار و باید غرقش کرد و در بخش دورنما مطلبی با عنوان ستونی برای برپایی نظام اسلامی به چاپ رسیده است.

در بخش روادید مطالبی با عناوینی همچون میتینگ ژاله، توهم یا واقعیتی چهل ساله، علم و دانش، گفتمان مقاومت، درد شریف، مقاومت از آغاز تا امروز، شوق پرواز، در بخش حدیث عاشقی مطلبی با عنوان نماینده سیدالشهدا، در قسمت مدافعان حریم مطالبی با عناوینی همچون شهادت هدف نیست، جان مامان جون، در مدار عاشقی، از نسل اباعبدالله، جهاد برایش ادای تکلیف بود، در بخش مثبت فکه مطلبی با عنوان مادرانه‌ای برای خلیل مدافعان حرم و در بخش مشاهد من البطولة مطلبی با عنوان کان الجهاد بالنسبة له واجباَ یقتضی القیام به منتشر شده است.

مطلب درد شریف مروری بر حمله تروریستی به کنسولگری ایران در مزار شریف و مطلب جان مامان جون گفت و گو با مادر شهید مدافع حرم جوادالله کرم است.

همچنین میتینگ ژاله یکی از بخش‌های این شماره فکه است که بر اساس یک داستان انقلابی است. در این بخش از مطلب نوشته شده است:

در زمانی که این شماره از مجله فکه به زیور طبع آراسته و منتشر شده است، ۴۴ سال و ۶ ماه از نخستین انقلاب پیروز و به ثمر رسیده تاریخ شیعیان گذشته این فراز مهم تاریخ اسلام در پنجمین دهه خود قرار گرفته. انقلابی که در عمر خود فراز و نشیب‌هایی داشته و از گردنه‌های بس خوف ناکی گذشته و طوفان‌ها و سیلاب‌هایی را پشت سر نهاده است و به کوری چشم بدخواهان جوانی را گذرانده و در آستانه میانسالی است.

سرگذشت انقلاب اسلامی ایران که هر روز آن به اندازه عمر یک ملت گذشته دست خوش جریان‌ها و اتفاقات و رویدادهایی بوده که هر کدام به اندازه مثنوی، هفت من کاغذ، سخن در کنه ذات خود دارند. داستان‌هایی که هر کدام جای بسی تحلیل دارد و تبیینش به کرسی‌های اختصاصی در کالج‌ها نیازمند است. اما آنچه که در ماهنامه فکه به شما پیشکش می‌شود خلاصه نقل داستان‌های این انقلاب است. داستان‌هایی خواندنی که تجدید خاطره‌ای است برای گذشتگان، بازخوانی است برای نسل حاضر و میراثی است برای آیندگان.

در بخشی از روادید مطلبی با عنوان شوق پرواز منتشر شده که مربوط به معرفی شهید داریوش رضایی نژاد است.

این‌مجله با ۵۶ صفحه و بهای ۴۸ هزارتومان منتشر شده است.