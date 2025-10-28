فکه ۲۶۹، روایت مقاومت، ولایت و زندگی قرآنی شهید احسان ذاکری

به گزارش خبرگزاری مهر، شماره ۲۶۹ ماهنامه «فکه» با پرونده ویژه‌ای درباره شهید احسان ذاکری، قاری و حافظ قرآن و از شهدای حمله رژیم صهیونیستی به ایران، منتشر شده است.

در بخش «سرخط» این شماره، یادداشت‌هایی با محور مقاومت به چشم می‌خورد؛ مطالبی با عناوینی چون «دفاع مقدس جهانی»، «صمود؛ صدای جهانی برای غزه»، «حمایت مطلقه از ولایت مطلقه» و «مذاکره؛ خنجری زیر آستین دشمن» که هر یک از زاویه‌ای تازه به موضوع پایداری ملت‌ها در برابر استکبار می‌پردازند.

بخش «راه اینجاست» نیز به بازخوانی بیانات رهبر انقلاب در دیدار با اقشار مختلف مردم اختصاص یافته است. این مجموعه با عنوان «راوی قدرت»، گزارشی از دیدار آیت‌الله خامنه‌ای با دولتمردان و رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان، ارائه می‌دهد.

در «تالار اندیشه»، مطالب متنوعی منتشر شده است؛ از جمله یادداشت «توهم یا واقعیتی چهل‌ساله» که چالش‌های چهار دهه انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند. همچنین اطلاع‌نگاشتی از زندگی شهید آبشناسان، روایتی از شهادت حاجی‌طرخانی (بانی مسجد قبا) و مطلبی درباره نقش انرژی هسته‌ای در درمان بیماری‌ها از دیگر بخش‌های این قسمت است.

بخش دفاع مقدس، به بازخوانی هشت سال جنگ تحمیلی اختصاص دارد و شامل وصیت‌نامه‌های شهدای روحانی و گفت‌وگویی با یکی از رزمندگان آن دوران است. در پایان نیز، بخش «رسانه» به مرور مستندهایی درباره شهدای عرصه پزشکی و داروسازی می‌پردازد.

در پرونده ویژه این شماره، با عنوان «عقیق»، زندگی شهید احسان ذاکری بازگو شده است. احسان ذاکری متولد ششم مهر ۱۳۷۱ بود؛ از کودکی با قرآن مأنوس شد و در ۱۵ سالگی حافظ کل قرآن گردید. او علاوه بر فعالیت‌های قرآنی، در زمینه‌های هنری و فرهنگی چون مجری‌گری، دکلمه‌خوانی و مداحی نیز حضور فعالی داشت.

ذکری پس از تحصیل در رشته فقه و حقوق و همکاری با خبرگزاری ایکنا، به عضویت سپاه پاسداران درآمد. او در ۲۸ سالگی ازدواج کرد و زندگی خود را بر پایه الگوگیری از شهید نوید صفری بنا نهاد. در ۲۳ خرداد ۱۴۰۳، همزمان با نخستین سالگرد ازدواجش، در پی حمله موشکی رژیم صهیونیستی به ایران، در محل کار خود در سازمان بسیج به شهادت رسید.

ماهنامه «فکه» شماره ۲۶۹ در ۵۵ صفحه و به بهای ۱۲۰ هزار تومان منتشر شده است.