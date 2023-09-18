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۲۷ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۵۷

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد:

شکارچیان شغال در گچساران دستگیر شدند/ کشف لاشه ۳۷ قطعه پرنده

شکارچیان شغال در گچساران دستگیر شدند/ کشف لاشه ۳۷ قطعه پرنده

یاسوج_ مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد از دستگیری شکارچیان شغال در گچساران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسلام جاودان خرد پیش از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، افزود: رصد مناطق آزاد گچساران توسط نیروهای حفاظت محیط زیست انجام و چندین مورد مواجه با متخلفین را داشتیم.

وی ابراز داشت: بر اساس فعالیت مستمر و یک هفته‌ای نیروها، ۶ متخلف شکار در مناطق هدف شناسایی شد.

جاودان خرد گفت: از افراد متخلف لاشه ۳۱ قطعه تیهو، ۶ قطعه کبک و یک قلاده شغال و ۶ اسلحه کشف و ضبط شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان از تشکیل پرونده برای این شکارچیان متخلف خبر داد و بیان کرد: این افراد به دستگاه قضائی معرفی شدند.

کد مطلب 5888430

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