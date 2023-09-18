بانوان رسانه ای نخستین روایتگر باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی پارسا امروز دوشنبه در گفتگو با برنامه «خانه مهر» شبکه استانی باران، اظهار کرد: دومین جشنواره حریم رسالت ویژه بانوان در حالی دنبال می‌شود که در همایش رونمایی از این رویداد بزرگ رسانه‌ای در تهران، گیلان به عنوان دبیرخانه دائمی این جشنواره انتخاب شد.

وی با اشاره به سهم ۶۴ درصدی بانوان در حوزه رسانه، افزود: گیلان با سهم ۵۴ درصدی فعالین بانوی حوزه رسانه، به عنوان قطب رسانه‌ای بانوان کشور معرفی شد.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با اشاره به محورهای جشنواره حریم رسالت، اضافه کرد: زن در جهان اسلام، ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت، زن، اشتغالزایی، کارآفرینی و دانش بنیان، حجاب و پوشش زنان مسلمان، کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، زنان جهان اسلام، وحدت شیعه و سنی، نقش زنان جهان اسلام در تمدن سازی و گفتمان سازی انقلاب اسلامی، زن، استحکام خانواده، جمعیت و ترویج سبک زندگی اسلامی، زن در رسانه‌های غربی، جایگاه زن در غرب و جهان اسلام و الگوی سوم زنان مسلمان از جمله محورهای این جشنواره است.

پارسا با اشاره به تلاش‌های دشمن در معرفی الگوی زن مطابق با امیال و افکار خویش، بیان کرد: انقلاب اسلامی در این سال‌ها زن در تراز انقلاب و اسلام به دنیا معرفی کرده است.

وی از اختتامیه جشنواره حریم رسالت همزمان با تولد حضرت زینب (س) خبر داد و افزود: معتقدیم حضرت زینب (س) اولین راوی بانوی تاریخ و سردبیر رسانه عاشورا هستند.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه پایان شهریور آخرین مهلت ارسال آثار به جشنواره حریم رسالت است، گفت: کلیه خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و فضای مجازی بانو می‌توانند در قالب‌های خبر، گزارش، مصاحبه، تیتر، عکس، اینفوگرافی، موشن، فیلم و پادکست آثارشان را به این جشنواره ارسال کنند.

پارسا با بیان اینکه دشمن برای زدن هویت زن ایرانی از هیچ تلاشی فروگذار نکرده است، اضافه کرد: دشمن با بکارگیری از دو ابزار «زن و رسانه»، این هویت را نشانه گرفته است.

وی با بیان اینکه بکارگیری از ابزار رسانه‌ای شگرد قدیمی دشمن است، افزود: دشمن با پردازش «روایت اول»، افکار و اندیشه‌های پوچش را به خورد جامعه می‌دهد تا به هدفش که همان ضربه کاری به نظام اسلامی است، بزند.

رئیس سازمان بسیج رسانه گیلان با بیان اینکه زمین بازی دشمن تغییر کرده است، گفت: سنگرهای توپخانه ای دشمن از فضای حقیقی به فضای مجازی کوچ کرده است و در این شرایط می‌طلبد اصحاب رسانه بویژه بانوان رسانه‌ای با انتشار «روایت اول»، نخستین روایتگر باشند.