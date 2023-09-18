محکومیت بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال برای تغییر کاربری غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حاجیمشهدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص اقدامات بازرسی کل استان البرز در سال جاری در حوزه مسائل مربوط به تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها اظهار کرد: یکی از مسائل کلان استانی، حسب دستورات ریاست عالی سازمان بازرسی کل کشور و سیاستهای کلان ابلاغی سازمانی، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و حفظ و تأمین امنیت غذایی نسلهای آینده است.
وی بیان کرد: با اهتمام جدی در مبارزه با فساد، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغی و حفظ و تأمین امنیت غذایی نسلهای آینده و بررسیهای کارشناسان بازرسی کل استان، ملاحظه شد برخی اشخاص سود جو بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره «۱» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱/۰۳/۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن (مصوب ۰۱/۰۸/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی)، مبادرت به خرد کردن و تفکیک اراضی زراعی و باغها به قطعات کمتر از حد نصاب فنی و اقتصادی در سطح استان به ویژه در شهرستان ساوجبلاغ نمودهاند، به نحوی که این اقدام، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در تغییر کاربری غیرقانونی اراضی زراعی و باغها و خارج شدن آن از حالت کشاورزی، آثارسوء اقتصادی و اجتماعی قابل تأملی نیز به همراه داشته و امنیت غذایی را نیز به مخاطره میاندازد.
مدیرکل بازرسی استان البرز افزود: این در حالی است که مستند به ماده (۲) قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی و اقتصادی، تفکیک و افراز اراضی مذکور ممنوع بوده و با عنایت به جرم انگاری موضوع، اداره کل جهاد کشاورزی مستند به ماده (۵) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۶) قانون موصوف (موضوع تصویب نامه شماره ۱۵۹۲۹۴/ ت ۵۲۱۶۶ ه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵ هیأت وزیران) موظف است از هرگونه اقدام عملی که منجر به خردشدن اراضی کشاورزی میگردد؛ جلوگیری به عمل آورد و مرتکبین را در اجرای ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها حسب مورد به عنوان مباشرت یا معاونت در ارتکاب جرم تغییر کاربری غیرمجاز، به مراجع ذی صلاح معرفی نماید.
وی تصریح کرد: در راستای پیگیریهای صورت گرفته این بازرسی کل و حمایتهای و پیگیریهای مستمر نظارتی موضوع مذکور، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ، نسبت به طرح و پیگیری مجدانه ۶ فقره شکایت تغییرکاربری غیرمجاز در مرجع قضائی اقدام کرده است که تاکنون در مجموع عاملین اصلی خرد کردن، تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی و باغها مبلغ بالغ بر ۲۷ هزار میلیارد ریال بابت جزای نقدی موضوع تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغها در حق صندوق دولت محکوم گردیدهاند.
حاجیمشهدی اقدامات قانونی و به موقع و استفاده از ظرفیتهای قانونی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ در شناسایی و برخورد به موقع و قبل از توسعه و گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز و برخورد با عاملین اصلی خرد کردن، تفکیک و ساخت و ساز غیر مجاز در اراضی زراعی و باغها را قابل تمجید ارزیابی کرد.
نظر شما