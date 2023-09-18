برخورد مرگبار خودروی پژو با عابر پیاده در خیابان امام رشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر طالبی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر تصادف بین یک دستگاه خودرو سواری پژو ۴۰۵ با عابر پیاده در بلوار امام شهر رشت از سمت منظریه به فرهنگ، بلافاصله مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی برای بررسی موضوع به محل حادثه اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه پس از حضور پلیس در محل حادثه و پیگیری‌های صورت گرفته مشخص شد، خودرو مورد نظر حین تردد در آدرس اعلامی و به علت عدم توجه به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه با یک عابر پیاده برخورد کرده است، افزود: فرد مصدوم توسط عوامل امدادی به بیمارستان منتقل شد.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی گیلان بیان داشت: متأسفانه علیرغم تلاش‌های کادر درمان، عابر ۶۵ ساله به علت شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

این مقام انتظامی در پایان با تاکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تصریح کرد: متأسفانه برخی از رانندگان خطرات و جوانب بی‌توجهی در رانندگی را جدی نگرفته و با اقدامات خطرآفرین، جان خود و دیگران را به خطر می‌اندازند که این مسئله عواقب جبران‌ناپذیری را در پی دارد.