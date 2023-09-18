هدفم کسب خوش رنگترین مدال در بازیهای آسیایی برای ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرانک پرتوآذر در خصوص آمادگی اش برای حضور در بازیهای آسیایی هانگژو اظهار داشت: از بازیهای آسیایی ۲۰۱۸ که شانس قطعی مدالم را با بد شانسی از دست دادم تا امروز یعنی ۵ سال تمام تلاشم را به کار بردم تا بتوانم بالاترین سطح آمادگی را برای این بازی ها داشته باشم و مدالی را که دوره قبلی از دست دادم را امسال جبران کنم و موجبات شادی دل مردم ایران را بدست آورم.

مهمترین هدف و انگیزه ام این است که بتوانم بهترین خودم باشم و عملکرد خوبی را به نمایش بگذارم و با کسب مدال از نوع خوشرنگ ترین آن برای کشور و مردم عزیزم افتخار آفرینی کنم.

بانوی ملی پوش رکابزن کشورمان در ادامه افزود: با وجود کم و کاستی هایی که این چند سال در دوچرخه سواری وجود داشت، به عنوان ورزشکار تمام تمرکز و تلاشم را روی این مهم گذاشته که بتوانم در این بازیها بهترین شرایط و آمادگی را داشته باشم و پروم کشورم را به اهتزاز درآورم. قطعا حضور من به عنوان تنها نماینده بانوان دوچرخه سواری مسئولیت سنگینی بر روی دوشم خواهد گذاشت اما این مسئولیت مهم را برای ایجاد امید و انگیزه بین دختران با استعداد و علاقمند کشورم به جان می‌خرم‌ و از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنم و شک‌ نکنید که انگیزه بسیار زیادی برای نیل به این هدف یعنی بهترین بودن دارم.

پرتو آذر ادامه داد: یکی از بزرگترین اهداف ورزشی من کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۴ برای دوچرخه سواری بانوان است، اتفاقی که تاکنون محقق نشده است هر چند درالمپیک گذشته خیلی به این هدف نزدیک شده بودم ولی یکی از رویاهای من است که این اتفاق را در تاریخ دوچرخه سواری کشورمان و برای کشورم ایران رقم بزنم و امید زیادی دارم در رقابت های کسب سهمیه پیش رو با حمایت ویژه وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک بتوانیم حداقل بهترین شرایط را برای حضور در این رقابت ها و به امید خدا کسب سهمیه المپیک داشته باشیم.

فرانک پرتو آذر ملی پوش و کاپیتان تیم ملی دوچرخه سواری بانوان و پر افتخارترین بانوی دوچرخه سوار کشورمان که 4 مدال قهرمانی آسیا را در کارنامه افتخارات خود دارد و اولین بانوی مدال آور تاریخ دوچرخه سواری ایران به عنوان تنها نماینده بانوان دوچرخه سوار کشورمان در بازیهای آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ رکاب می زند .