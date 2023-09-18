ماجرای رد صلاحیت داوطلبان انتخابات نظام پرستاری

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا رحیم نیا گفت: از ۴ هزار و ۱۱۴ نفری که در انتخابات این دوره نظام پرستاری کاندید شده بودند، ۱۰۵ نفر رد صلاحیت شده اند که وزارت بهداشت در مرحله تجدید نظر خواهی، صلاحیت بیش از نیمی از آنان را تأیید کرده است.

وی با تأکید بر اینکه رد صلاحیت‌ها توسط پنج نهاد ناظر پیش بینی شده در قانون انجام شده است، افزود: از ۴ هزار و ۱۱۴ نفری که در انتخابات این دوره نظام پرستاری نامزد شده بودند، در مجموع ۱۰۵ نفر معادل یک و ۴ دهم درصد کل نامزدها رد صلاحیت شده اند که عدد خیلی کمی است.

رحیم نیا ادامه داد: از ۱۰۵ نفری که صلاحیت آنها رد شده بود ۹۸ نفر به هیئت تجدید نظر مستقر در وزارت بهداشت درخواست بررسی مجدد دادند که ما به عنوان عضو ناظر ۴۵ نفر از آنها را تأیید صلاحیت کرده ایم.

مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، در خصوص سازوکار هیئت تجدید نظر مستقر در وزارت بهداشت، گفت: در این هیئت دو نماینده را وزیر بهداشت تعیین می‌کند و دو نفر از نمایندگان سازمان نظام پزشکی، یک نفر از وزارت کشور و یک نفر هم از دادستانی دوباره پرونده رد صلاحیت شدگان را بررسی کرده و نتیجه بررسی‌ها تأیید ۴۵ نفر از رد صلاحیت شدگان بود.

رحیم نیا با تأکید بر اینکه این تأیید صلاحیت‌ها هیچ ارتباطی با مطالبی که در فضای مجازی رد و بدل می‌شود ندارد، افزود: من به عنوان مسئول نهاد نظارتی هیئت تجدیدنظر مستقر در وزرات بهداشت، عرض می‌کنم که نه کسی با من تماس گرفته، نه در صورت تماس کسی سفارش می‌پذیریم، اینکه در فضای مجازی می‌گویند چه کسانی پشت پرده به وزارت بهداشت فشار آوردند تا این افراد تأیید صلاحیت شدند هرگز چنین چیزی نبوده است.

وی با بیان اینکه نسبت به دوره قبل که ۳ هزار و ۵۴۱ نفر نامزد انتخابات نظام پرستاری شده بودند شاهد افزایش ۱۵ درصدی داوطلبان هستیم، گفت: نظر مقام عالی وزارت بهداشت این است که انتخابات پر شوری در شهرهای مختلف برگزار شود به همین دلیل کسانی که می‌توانستیم با اغماض تأیید صلاحیت کنیم این ۴۵ نفر هستند.

رحیم نیا با اشاره به هفتم مهر زمان برگزاری انتخابات نظام پرستاری، افزود: طبق قانون، انتخابات در همه دانشگاه‌ها باید برگزار و تعداد صندوق‌ها به نسبت پرستارها در نظر گرفته شود. همچنین برنامه ریزی خوبی برای نظارت و سرکشی به صندوق‌ها تنظیم شده و انتخابات در ۱۶۰ شهر برگزار می‌شود.