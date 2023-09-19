خودکفایی مددجویان مهمترین هدف کمیته امداد است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بختیاری سه شنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی، افزود: بر همین اساس سال گذشته حدود ۲۳ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد آذربایجان شرقی ایجاد شد که آماری بسیار قابل ملاحظه و کم نظیر به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از حمایت‌های بی شائبه استانداران از مددجویان کمیته امداد، اظهار کرد: ثمره این حمایت‌ها، تسهیل در فرآیند اعطای وام بانکی و افزایش ایجاد اشتغال برای مددجویان است که این موضوع در آذربایجان شرقی وسیع‌تر و مطلوب‌تر می‌باشد.

بختیاری با بیان اینکه آذربایجان شرقی جزو موفق‌ترین استان‌ها در حوزه اشتغال‌زایی است، ادامه داد: جشن خودکفایی تعداد بیش از ۱۰ هزار خانوار تحت حمایت کمیته امداد در آذربایجان شرقی که از امروز از چرخه حمایتی خارج می‌شوند از جمله دستاوردهای مهم این مجموعه خدمات رسان است.

کمیته امداد یک مجموعه مولد، کارآفرین و اشتغال‌زا است

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با بیان اینکه نگاه ما به کمیته امداد نه صرف حمایتی بلکه یک مجموعه مولد است و کمیته امداد استان این دیدگاه را به خوبی دنبال می‌کند، بر عنصر کارآفرینی و اشتغال‌زایی این نهاد تاکید و اظهار کرد: کمیته امداد یکی از مراجع تثبیت اشتغال در استان است و این رویه با قدرت ادامه خواهد داشت.

عابدین خرم اقدامات کمیته امداد را در موضوع دست گیری از محرومان مثبت و ارزنده خواند و ادامه داد: مجموع اقدامات کمیته امداد منجر به اشتغال‌زایی، خودباوری و خودکفایی مددجویان این نهاد می‌شود و اختصاص تسهیلات به مددجویان اقدام بابرکتی بوده است.