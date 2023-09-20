یک بشقاب غذای سالم باید دارای چه مواد غذایی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، آزیتا حکمت دوست، در برنامه ضربان شبکه سلامت سیما، با ذکر این مطلب که سیستم ایمنی بدن، ما را در مقابل عوامل بیماریزایی مانند ویروسها و باکتریها، محافظت میکند، افزود: در صورت رعایت یک رژیم غذایی متعادل که شامل همه گروههای مواد غذایی باشد، (البته همراه با خواب کافی، نبود استرسهای طولانی مدت و تحرک کافی) سیستم ایمنی بدن میتواند بخوبی وظایف خود را انجام دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا برای دریافت ویتامینها و مواد معدنی مورد نیاز بدن، نیازمند دریافت مکملها هستیم، گفت: اکثر مواد غذایی مورد نیاز بدن، از طریق تغذیه روزانه تأمین میشود، حتی ویتامین D نیز با قرار گرفتن پوست در معرض نور خورشید، توسط بدن تولید میشود. با این همه در بعضی از موارد استفاده از مکملها به افراد توصیه میشود. برای مثال، فردی که نمیتواند به مقدار کافی نور خورشید دریافت کند، مادر بارداری که کمبود آهن دارد، یا مادری که قصد بارداری دارد، که نیاز به مصرف قرص اسید فولیک دارد.
حکمت دوست به توصیف یک بشقاب غذای سالم و متعادل پرداخت و گفت: در یک بشقاب غذایی سالم، باید از ۶ تا ۱۰ واحد گروه غلات استفاده شود.(هر واحد غلات، ۳۰ گرم است) همچنین توصیه میشود که نصف غلات مورد استفاده، حتماً سبوس دار باشد. (برای مثال، جو کامل، گندم کامل، گندم با سبوس و برنج قهوهای)
وی ادامه داد: یک چهارم دیگر از بشقاب غذای سالم، متشکل از سبزیجات متنوع است، سبزیجات زرد رنگ سرشار از بتاکاروتن و سبزیجات سبز رنگ سرشار از فولات ها هستند.
حکمت دوست افزود: گروه بعدی روغنها هستند. روغن زیتون، روغن کلزا و روغن کانولا، از منابع غنی امگا ۳ هستند که میتواند در پیشگیری از التهاب در بدن، نقش مؤثری داشته باشند. امگا ۳ همچنین در حفظ سلامت سیستم ایمنی بدن نقش مهمی ایفا میکند. این روغنها از منابع سرشار از ویتامین E نیز هستند، که یکی از مهمترین مواد مورد نیاز سیستم ایمنی بدن است.
وی ادامه داد: گروه بعدی بشقاب غذایی سالم، لبنیات و گروههای پروتئینی هستند، مانند شیر و انواع دیگر لبنیات، و همچنین شامل انواع گروههای پروتئین حیوانی (انواع گوشتها، تخم مرغ) میشوند.
این متخصص تغذیه ادامه داد: آنزیم لاکتاز، مسئول تجزبه قند شیر (لاکتوز) است که در بعضی افراد این آنزیم از ۲ سالگی سن فرد، از بین میرود و فرد در صورت مصرف شیر، دچار نفخ و دل پیچه میشود. بعضی دیگر از افراد نیز به شیر گاو آلرژی دارند.
وی به افرادی که نمیتوانند لبنیات مصرف کنند، توصیه کرد: که زیر نظر پزشک، مکمل کلسیم مصرف کنند.
حکمت دوست یادآور شد: اگر میخواهید سیستم ایمنی سالمی داشته باشید، اول از همه باید بشقاب غذایی سالم را فراموش نکنید، وی ادامه داد: سیستم ایمنی بدن ما به ویتامین C(که در میوهها و سبزیجات تازه یافت میشود)، ویتامینهای گروه B( موجود در غلات پروتئینی)، پروتئین( موجود در انواع گوشت مرغ، ماهی و لبنیات) و همچنین روی و سلنیوم( موجود در آجیلها) نیاز دارد.
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