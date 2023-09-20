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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۴۲

رئیس پارک فناوری پردیس خبر داد؛

۶۰۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی با فعالیت دانش بنیان‌ها

۶۰۰ میلیون یورو صرفه جویی ارزی با فعالیت دانش بنیان‌ها

رییس پارک فناوری پردیس گفت: در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۳۰ محصول بومی به ۱۴ کشور صادر شده و ۶۰۰ میلیون صرفه جویی ارزی داشتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری نیا امروز در بیست و یکمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس که با حضور روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری برگزار شد، تعداد محصولات پارک در ۱۴۰۱ را ۲ هزار و ۲۴۲ محصول عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ فروش داخلی محصولات پارک ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۳۰ محصول کشور به ۱۴ کشور صادر شده و ۶۰۰ میلیون صرفه جویی ارزی داشتیم.

رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به اینکه برای تأمین نیروی متخصص هزار و ۱۵۰ فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است، افزود: در همین راستا ۴۴ نفر در قالب طرح دستیار فناوری، ۳۰ نفر در قالب طرح نظام وظیفه تخصصی مشغول به کار شدند.

وی با اعلام اینکه هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی صندوق توسعه فناوری‌های نوین انجام شده است، تصریح کرد: پارک فناوری پردیس، بودجه عمرانی ندارد و دولت، فقط هزینه نیروهای ستادی و هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد.

صفاری نیا با بیان اینکه ما از سال ۱۳۸۰ بدون هیچگونه بودجه دولتی کار خود در پارک پردیس را آغاز کردیم و امروز ۸ هزار نفر در پارک مشغول به کار هستند، گفت: پارک فناوری پردیس باعث مهاجرت معکوس نخبگان شده است. پارک پردیس، محل بازدید مقامات داخلی و خارجی است به عنوان مثال رئیس‌جمهور ونزوئلا از این پارک بازدید داشته و با الهام از این پارک، پارک فناوری ونزوئلا چند ماه راه اندازی شد.

وی با اشاره به ارائه ۲ گزارش به رهبری گفت: ایشان فعالیت دانشی را مصداق علم نافع عنوان کردند. همچنین رؤسای سه قوه از این پارک بازدید کردند و ما نشان دادیم با دست خالی هم می‌توان کارهای بزرگی انجام داد.

رئیس پارک فناوری فناوری پردیس در ادامه اعلام کرد: بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ در پارک صورت گرفته است و در واقع توانستیم یک مدلی از اقتصاد دانش‌بنیان را عرضه کنیم.

وی ضمن بیان این مطلب که از سال ۱۳۸۴ در ۴ قانون مزایایی را برای پارک درنظر گرفته ایم، گفت: معافیت مالیاتی حقوق پرسنل شاغل در پارک، تعرفه برق ترجیهی، عدم شمولی قانون کار و ایجاد زیرساخت‌های فیبرنوری از جمله اقدامات و تسهیلات بوده است. تلاش ما این است که خدمات رفاهی خوبی در پارک درنظر گرفته شده است. از طرفی دو دانشگاه نیز در پارک در حال استقرار هستند.

کد مطلب 5890571
مهتاب چابوک

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