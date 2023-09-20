به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صفاری نیا امروز در بیست و یکمین اجلاس سالیانه و جشنواره برترین‌های پارک فناوری پردیس که با حضور روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهوری برگزار شد، تعداد محصولات پارک در ۱۴۰۱ را ۲ هزار و ۲۴۲ محصول عنوان کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ فروش داخلی محصولات پارک ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال ۱۴۰۱ بیش از ۲۳۰ محصول کشور به ۱۴ کشور صادر شده و ۶۰۰ میلیون صرفه جویی ارزی داشتیم.

رئیس پارک فناوری پردیس با اشاره به اینکه برای تأمین نیروی متخصص هزار و ۱۵۰ فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ایجاد شده است، افزود: در همین راستا ۴۴ نفر در قالب طرح دستیار فناوری، ۳۰ نفر در قالب طرح نظام وظیفه تخصصی مشغول به کار شدند.

وی با اعلام اینکه هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری از سوی صندوق توسعه فناوری‌های نوین انجام شده است، تصریح کرد: پارک فناوری پردیس، بودجه عمرانی ندارد و دولت، فقط هزینه نیروهای ستادی و هزینه‌های جاری را پوشش می‌دهد.

صفاری نیا با بیان اینکه ما از سال ۱۳۸۰ بدون هیچگونه بودجه دولتی کار خود در پارک پردیس را آغاز کردیم و امروز ۸ هزار نفر در پارک مشغول به کار هستند، گفت: پارک فناوری پردیس باعث مهاجرت معکوس نخبگان شده است. پارک پردیس، محل بازدید مقامات داخلی و خارجی است به عنوان مثال رئیس‌جمهور ونزوئلا از این پارک بازدید داشته و با الهام از این پارک، پارک فناوری ونزوئلا چند ماه راه اندازی شد.

وی با اشاره به ارائه ۲ گزارش به رهبری گفت: ایشان فعالیت دانشی را مصداق علم نافع عنوان کردند. همچنین رؤسای سه قوه از این پارک بازدید کردند و ما نشان دادیم با دست خالی هم می‌توان کارهای بزرگی انجام داد.

رئیس پارک فناوری فناوری پردیس در ادامه اعلام کرد: بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌های بزرگ در پارک صورت گرفته است و در واقع توانستیم یک مدلی از اقتصاد دانش‌بنیان را عرضه کنیم.

وی ضمن بیان این مطلب که از سال ۱۳۸۴ در ۴ قانون مزایایی را برای پارک درنظر گرفته ایم، گفت: معافیت مالیاتی حقوق پرسنل شاغل در پارک، تعرفه برق ترجیهی، عدم شمولی قانون کار و ایجاد زیرساخت‌های فیبرنوری از جمله اقدامات و تسهیلات بوده است. تلاش ما این است که خدمات رفاهی خوبی در پارک درنظر گرفته شده است. از طرفی دو دانشگاه نیز در پارک در حال استقرار هستند.