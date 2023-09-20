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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۳۵

بازی های آسیایی ۲۰۲۲- هانگژو

تیم ملی ب ساحلی ایران فاتح جدال مدعیان شد

تیم ملی ب ساحلی ایران فاتح جدال مدعیان شد

تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران در دومین دیدار خود در بازی‌های آسیایی هانگژو موفق به شکست قطر شد تا فاتح جدال مهم مدعیان گروه F این رقابت‌ها باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فدراسیون والیبال، مسابقات والیبال ساحلی نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی با شرکت ۲۷ تیم از روز دوشنبه ۲۸ شهریور آغاز شده است و تا ۶ مهر در زمین‌های ساحلی شهر نینگ‌بو ادامه دارد.

تیم ملی ب والیبال ساحلی ایران (عباس پورعسگری – علیرضا آقاجانی) که در نخستین روز این مسابقات ماکائو را شکست داد، از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور) به مصاف قطر ۲ رفت و با شکست این تیم صعودش را به مرحله حذفی قطعی کرد.

ملی‌پوشان کشورمان در دو ست متوالی این مسابقه با امتیازهای ۲۱ بر ۱۵ و ۲۱ بر ۱۲ به پیروزی رسیدند تا با دو برد و چهار امتیاز در صدر جدول گروه قرار گیرند.

پورعسگری و آقاجانی از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه فردا (پنج‌شنبه ۳۰ شهریور) در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی خود به مصاف کره‌جنوبی یک می‌روند و در صورت شکست این تیم با اقتدار راهی مرحله حذفی خواهند شد.

تیم ملی والیبال ساحلی ایران یک (بهمن سالمی – سینا شوکتی) که در روز نخست این رقابت‌ها استراحت داشت، صبح امروز (چهارشنبه ۲۹ شهریور) به مصاف تاجیکستان رفت و این تیم را با اقتدار و نتیجه دو بر صفر شکست داد.

ملی‌پوشان کشورمان ساعت ۴:۳۰ بامداد فردا (پنج شنبه ۳۰ شهریور) به وقت تهران در دومین دیدار خود به مصاف عمان ۲ می‌روند.

حمید موحدی به عنوان سرمربی تیم‌های ملی والیبال ساحلی ایران را در بازی‌های آسیایی هانگژو همراهی می‌کند.

کد مطلب 5890609
سیده فرزانه شریفی

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