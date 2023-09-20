ایران به ریاست مجمع گفتگوی همکاری آسیا برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در هجدهمین نشست وزرای امور خارجه مجمع گفتگوی همکاری آسیا موسوم به ACD در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان به عنوان رئیس جدید این مجمع انتخاب شد.

امیرعبداللهیان پس از انتقال ریاست مجمع به جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی تعهد جمهوری اسلامی ایران به چندجانبه گرایی را یادآوری کرد و بر نقش نهادهای چند جانبه همچون ACD در ایجاد تفاهم و شراکت مابین کشورها برای فایق آمدن بر مشکلات جهانی و نیز ایجاد فرصت برای رشد و توسعه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان، آسیا را مهد تمدن‌ها و فرهنگ‌های کهن دانسته و همکاری‌های چند جانبه را ابزاری برای به فعلیت رساندن پتانسیل‌های عظیم این قاره قلمداد نمود.

امیرعبداللهیان شعار دوران ریاست ایران را «یک آسیای پیوسته تر و توانمندتر از طریق فناوری‌های جدید و در حال ظهور» اعلام کرد و از وزرای کشورهای عضو دعوت نمود در نشست بعدی وزرای امور خارجه مجمع در سال ۲۰۲۴ در تهران شرکت نمایند.

یاداور می‌شود ریاست مجمع در دو سال گذشته برعهده بحرین بوده است. سی و پنج کشور آسیایی عضو مجمع گفتگوی همکاری آسیا می‌باشند که دو دهه پیش با شعار گفتگو تأسیس گردید. مقر این مجمع در کویت می‌باشد.