به گزارش خبرنگار مهر، پاکو خمز پس از پیروزی یک بر صفر تراکتور مقابل هوادار تهران در هفته پنجم لیگ برتر ایران گفت: ابتدا به خانواده و دوستان پدرو، یکی از بزرگ‌ترین خبرنگاران ورزشی اسپانیا تسلیت می گویم که او را از دست دادیم. این برد را به او و خانواده‌اش تقدیم می‌کنم.

سرمربی تراکتور تبریز درباره تغییر نتایج این تیم پس از دو باخت اولیه و حالا سه برد متوالی یادآور شد: دلیل این موضوع حفظ آرامش تیم بود. هیچ وقت روی کیفیت بازیکنان تراکتور شک نداشتم. در واقع بازیکنان هم مانند مربیان اشتباه می‌کنند.

خمز درباره عملکرد مطلوب حسین پورحمیدی تصریح کرد: همیشه به حسین اعتماد داشتیم. آینده فوق‌العاده‌ای در انتظار این دروازه‌بان بزرگ است. خدا را شکر او را در تراکتور داریم. درمورد بردهای یک بر صفر بیشتر نگران می‌شدم اگر موقعیت خلق نمی‌کردیم. در همه بازی‌ها با وجود برتری یک بر صفر موقعیت گل زیادی ایجاد کردیم و نگران نیستم.

خمز درباره شکست مقابل تیم‌های بزرگ مثل سپاهان و پرسپولیس در فصل جاری و بازی آخر فصل قبل مقابل استقلال تصریح کرد: مقابل هر تیمی سعی می‌کنیم فوتبال خوبی بازی کرده و برنده باشیم. سال گذشته نیز استقلال و سپاهان را بردیم و مقابل پرسپولیس نیز در ثانیه آخر گل سوم را خورده و بازنده شدیم. مشکل دیگری هم که داریم این است برخی زمین‌ها در لیگ ایران شکلی نیست که کمک کند. با این وجود سعی می‌کنیم فوتبال خوب و زیبا ارائه دهیم. با چمن‌های بد گاهی خوب بازی می‌کنیم.

او با تقدیر از عملکرد بازیکنانش در تراکتور گفت: وقتی بیشتر خوشحال هستم که تیم من خوب بازی کرد و موقعیتی به حریف ندهد. امشب نیز به جز صحنه آخر که دفاع ما توپ را لو داد و بازیکن حریف با پورحمیدی تک به تک شد و یک ضربه سر، موقعیت دیگری نداشتند. امروز هم بهتر بازی کردیم. با وجود اینکه حریف تیمی سخت و بازی کردن در چنین زمینی سخت بود.