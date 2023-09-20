روسیه: ۵۰۵ نظامی اوکراینی کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز چهارشنبه در بیانیه‌ ای در خصوص روند ادامه عملیات ویژه روسیه در اوکراین در ۲۴ ساعت گذشته اعلام کرد: در محور دونتسک، ۵ حمله کی یف دفع شد. نیروهای مسلح اوکراین حدود ۱۷۵ نیروی خود را از دست دادند.

وزارت دفاع روسیه در این خصوص می‌ افزاید: در محور کراسنولیمانسکی، ۲ حمله نیروهای مسلح اوکراین دفع شد، دشمن حدود ۷۰ نیروی نظامی خود را از دست داد.

بیانیه مذکور در ادامه اضافه می‌ کند: در محور خرسون، ۴ گروه نیروهای ویژه اوکراین نابود شدند. دشمن بیش از ۶۰ نیروی خود را از دست داد. در محور کوپیانسکی بیش از ۶۵ نیروی نظامی اوکراینی کشته و برخی تجهیزات نظامی آنان نیز منهدم شد.

این بیانیه در ادامه می‌ افزاید: حمله دشمن در جهت پریوتنویه در زاپروژیا دفع شد؛ نیروهای مسلح کی یف در محور دونتسک جنوبی حدود ۱۳۵ نیروی خود را از دست دادند.

ضدحملات ارتش اوکراین که از ماه‌ ها پیش مقامات و رسانه‌ های غربی و اوکراینی با آب‌وتاب فراوان وعده آن را داده بودند، سرانجام ۴ ژوئن (۱۴ خرداد) بی‌سروصدا و بدون اعلام رسمی در محورهای مختلف آغاز شد و بنا بر گزارش‌ها، نیروهای اوکراینی نه تنها تاکنون موفق به شکست خطوط دفاعی ارتش روسیه و پیشروی چشمگیری نشده‌اند، بلکه حجم زیادی از تجهیزات نظامی مدرن اهدایی غربی‌ها نیز در این ضدحملات نابود شده یا سالم به تصرف نیروهای ارتش روسیه درآمده است.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین تا پیش از این مدام تأکید می‌کرد ارتش اوکراین عزم خود را جزم کرده که در ضدحملات بهاره، نه‌تنها مناطق شرقی ازدست‌رفته را از روسیه پس بگیرد، بلکه آخرین سرباز روس‌ها را نیز از شبه‌جزیره کریمه که در سال ۲۰۱۴ پس از برگزاری همه‌پرسی به خاک روسیه الحاق شد، اخراج کند؛ اما خبرهای میدان جنگ تاکنون چشم‌انداز روشنی را پیش چشم زلنسکی و غربی‌ها قرار نداده است.