به گزارش خبرگزارش مهر به نقل از تاس، دقایقی پس از حمله پهپادی ارتش اوکراین به مقر ناوگان دریای سیاه روسیه، «سرگئی آکسایونوف»، رئیس منطقه شبه‌جزیره کریمه اعلام کرد پدافند هوایی ارتش روسیه در این منطقه موشک‌های کروز شلیک‌شده ارتش اوکراین در آسمان کریمه را رهیگیری و منهدم کردند.

ساعاتی پیش منابع روسی از حمله نیروهای اوکراینی به مقر ناوگان دریای سیاه روسیه در سواستوپل خبر دادند. منابع روسی اعلام کردند که آمبولانس‌ها به سمت محل حمله اوکراین به مقر ناوگان روسیه در دریای سیاه روانه شده اند.

حاکم سواستوپل با اشاره به اینکه مقر فرماندهی ناوگان سواستوپل هدف حمله موشکی قرار گرفته است، بیان کرد: احتمال حمله دیگری می‌رود از ساکنان می‌خواهیم که از منازل خود خارج نشوند.

منابع روسی اعلام کردند که صدای آژیر خطر در سواستوپل به صدا درآمد. همزمان مقامات محلی شبه جزیره کریمه از اعمال مقررات منع آمد و شد بر روی پل کریمه به شکل موقت خبر دادند.

وزارت دفاع روسیه هم با انتشار بیانیه‌ای اعلا م کرد «بعد از ظهر امروز جمعه، رژیم کی‌یف به شهر سواستوپل حمله موشکی کرد. در جریان این حمله، ۵ موشک توسط سامانه های پدافند هوایی سرنگون شدند. در نتیجه این حمله، ساختمان مقر تاریخی ناوگان دریای سیاه آسیب دید. بر اساس اطلاعات موجود، یک سرباز کشته شده است.»