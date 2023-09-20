خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - کوروش امینی: نخل و خرما یکی از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر در عرصه اقتصادی است که شهرستان دشتستان به عنوان قطب نخلستان‌ها و تولید خرمای این استان محسوب می‌شود.

بیش از ۶ میلیون اصله نخل در ۳۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان بوشهر وجود دارد که سالانه ۱۷۰ هزار تن محصول در این استان تولید می‌شود که بخشی در داخل استان مصرف می‌شود و بخشی نیز به دیگر نقاط کشور ارسال و یا به دیگر کشورها صادر می‌شود.

آب‌پخش یکی از پرتراکم‌ترین نخلستان‌های استان بوشهر را دارد و تعداد زیادی از اهالی این شهر به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم در عرصه نخل و خرما مشغول به فعالیت هستند.

این روزها فصل برداشت محصول نخیلات آغاز شده و باغات این منطقه صحنه برداشت محصول است. محصولی که فروش آن تأمین درآمد یک کشاورز برای یک سال است.

سرقت محصول نخیلات هر چند کم رخ می‌دهد ولی ممکن است یک سرقت باعث شود که همه درآمدهای یک کشاورز یک شبه بر باد رود؛ اتفاقی که در سال‌های گذشته برای برخی از کشاورزان رخ داده است.

کشاورزان انتظار دارند که مسئولان و به ویژه نهادهای مربوطه همراهی و همکاری لازم را برای حراست از نخلستان‌ها و حفاظت از محصول آنها داشته باشند.

لزوم تأمین امنیت نخیلات

یکی از کشاورزان آب‌پخشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نخل و خرما مهمترین سرمایه ما است و اگر آنها را از دست دهیم درآمد دیگری برای تأمین هزینه‌های زندگی خود نداریم.

محمدی اضافه کرد: در سال‌های قبل محصول تعدادی از نخل‌های ما شبانه توسط سارقان برداشت شد و امیدواریم امسال و سال‌های آینده شاهد چنین روندی نباشیم.

وی بیان کرد: اجرای گشت‌های نیروهای امنیتی، بسیج، نیروی انتظامی و… می‌تواند نقش مهمی را در افزایش امنیت نخلستان‌ها و حفظ سرمایه کشاورزان داشته باشد.

افزایش گشت‌ها در نخیلات

بخشدار آب‌پخش با خبرنگار مهر اظهار داشت: ارتقای امنیت آب‌پخش از اهداف مهمی است که در این بخش به آن توجه داریم و در این راستا شاهد تلاش ارزشمند نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی و نظامی هستیم.

حوزه امین‌نژاد افزود: پیشگیری از سرقت ثمر نخیلات و محصول خرمای باغداران از نیازهای ضروری بخش است و افزایش گشت‌ها، بازدیدهای سرزده و گشت‌های نامحسوس از مواردی است که در ارتقای امنیت فصل برداشت ۲ هفته مانده به برداشت محصول اثرگذار است.

بخشدار آب‌پخش خاطرنشان کرد: حضور مستمر در نخلستان‌ها و اخطار به افرادی که اقدام به خرید خرمای سرقتی می‌کنند از رویکردهای مهمی است که مسئولان انتظامی آب‌پخش در راستای رضایت باغداران باید به آن توجه داشته باشند.

برداشت خرما زودتر از موعد هر سال

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به آغاز برداشت خرما در نخلستان‌های استان بوشهر، اظهار داشت: خرما در استان بوشهر به دلیل گرمای هوا حدود یک هفته زودتر از سال‌های قبل در شهرستان‌های دشتستان، برخی نقاط تنگستان و دشتی آغاز شده است.

کبری توکلی با اشاره به برداشت ۶۰ هزار تن خارک و رطب از نخیلات استان بوشهر، خاطرنشان کرد: پیش بینی می‌شود امسال ۱۷۰ هزار تن محصول از نخلستان‌های استان برداشت شود که از این مقدار ۱۵ هزار تن خارک، ۴۵ هزار تن رطب و مابقی خرما هستند.

اشتغال ۸۵ هزار نفر در عرصه خرما

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: عمده خرما تولیدی استان بوشهر از نوع کبکاب و زاهدی است که در خارج از استان بازار مناسب و فراوانی دارد.

توکلی با بیان اینکه ۸۵ هزار نفر به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم در حوزه مرتبط با خرما در استان مشغول به فعالیت هستند، تصریح کرد: استان بوشهر با ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر بهره‌بردار ۹ درصد کل بهره‌برداران خرما کشور را دارا است.

وی افزود: سالانه حدود ۳۰ هزار تن از محصول خرما تولیدی استان با داشتن کمیت و کیفیت بسیار مطلوب زمینه صادرات به کشورهای هدف و عمدتاً روسیه، قزاقستان، افغانستان، عراق، هند و اروپا برخوردار هستند.

به منظور ارتقای امنیت برداشت محصول نخیلات اقداماتی در منطقه آب‌پخش صورت گرفته است که امید می‌رود با تلاش و پیگیری مسئولان شاهد دستگیری سارقان و پیشگیری از سرقت محصول نخیلات باشیم.