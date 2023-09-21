ثبت نام ۲۰۰۰ کارجوی مازندران در سامانه جستجوی شغل

به گزارش خبرنگار مهر، علی باقری صبح پنجشنبه در جلسه شورای هماهنگی مدیران دستگاه‌های تابعه وزارت تعاون گفت: هزار و ۹۴۶ کارجو، ۳۸۲ کارفرما و ۹۸۵ فرصت شغلی با ظرفیت ۲ هزار و ۳۱۷ نفر در سامانه سامانه جستجوی شغلی ثبت شده است.

باقری با اعلام اینکه سامانه جست‌وجوی شغل محلی است که کارفرمایان برای درخواست نیروی کار مورد نیاز خود به سامانه مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات خود اقدام می‌کنند، تصریح کرد: متقاضیان کار و کارفرمایان برای درخواست شغل و بکارگیری نیروی کار می‌توانند از طریق این سامانه ثبت نام کنند.

وی تصریح کرد: هزار و ۹۴۶ کارجو، ۳۸۲ کارفرما و ۹۸۵ فرصت شغلی با ظرفیت ۲ هزار و ۳۱۷ نفر در سامانه سامانه جستجوی شغلی ثبت شده است که ۹۷۱ نفر معرفی و ۳۹۵ نفر بکارگیری شدند.

این مسئول با بیان اینکه فرایند کاریابی‌ها هوشمند شده است، گفت: بر این اساس کاریابی‌ها و کارجو و کارفرما به صورت برخط می‌توانند فرایند را ببینند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران با اشاره به اینکه بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خدمات به جامعه هدف تلاش بیشتری داشته باشند، افزود: نقش شورای هماهنگی در پیشبرد اهداف برنامه‌ها مهم است.

وی خواستار مشارکت تمام دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های تحولی شد و گفت: سامانه رصد اشتغال توسط دستگاه‌ها انجام و پرداخت تسهیلات با جدیت دنبال شود.

باقری دیدار با آیت الله معلمی نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، برگزاری همایش فرماندهان بسیج کارگری در آمل، برگزاری همایش بزرگ جهاد ایثار و مقاومت قشر کارگری در هشت سال دفاع مقدس در بابل، میز خدمت کارگری و بازدید از شهرک صنعتی جویبار و بررسی مشکلات واحدهای تولیدی، بازدید از پروژه‌های شهرداری قائمشهر از برنامه‌های مهم در هفته دفاع مقدس است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر ضرورت انجام اقدامات آموزشی و ترویج امیدآفرینی و جهاد تبیین در جامعه هدف تاکید کرد و گفت: اشتراک گذاری محتوای تبیینی و امیدآفرین، برگزاری دوره‌های آموزشی و بصیرت افزایی ویژه کارکنان، برگزاری نشست‌های تبیینی هنری در راستای اهداف راهبردی ارتقای فرهنگ کار با رویکرد ایرانی اسلامی در الویت برنامه‌ها قرار گیرد.