مصدومیت مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان در سانحه رانندگی جرقویه

حسن کحال زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان و هیئت همراه به جرقویه، صبح امروز خودروی مگان اداره بنیاد و مسکن این شهرستان در جاده حسن آباد به نیک آباد به خودروی حامل مدیرکل راه و شهرسازی استان برخورد کرد و این خودرو نیز به خودروی ون حامل استاندار برخورد.

وی ادامه داد: بر اثر این سانحه چهار نفر مصدوم شدند که یک نفر از آنان، آقای قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان بودند.

مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: ایشان پس از این حادثه فوری به بیمارستان منتقل و ساعتی پیش در سلامت کامل از بیمارستان الزهرای اصفهان مرخص شد.