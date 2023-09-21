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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۸

مدیر روابط عمومی راه و شهرسازی اصفهان خبرداد؛

مصدومیت مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان در سانحه رانندگی جرقویه

مصدومیت مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان در سانحه رانندگی جرقویه

اصفهان- مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: مدیرکل راه و شهرسازی یکی از مصدومان سانحه رانندگی صبح امروز در جرقویه بود و ظهر امروز در سلامت کامل از بیمارستان مرخص شد.

حسن کحال زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جریان بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان و هیئت همراه به جرقویه، صبح امروز خودروی مگان اداره بنیاد و مسکن این شهرستان در جاده حسن آباد به نیک آباد به خودروی حامل مدیرکل راه و شهرسازی استان برخورد کرد و این خودرو نیز به خودروی ون حامل استاندار برخورد.

وی ادامه داد: بر اثر این سانحه چهار نفر مصدوم شدند که یک نفر از آنان، آقای قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان بودند.

مدیر روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: ایشان پس از این حادثه فوری به بیمارستان منتقل و ساعتی پیش در سلامت کامل از بیمارستان الزهرای اصفهان مرخص شد.

کد مطلب 5890898

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    نظرات

    • جلیل بندقیری IR ۰۷:۲۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
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      پاسخ
      سلام دوستان من ۳مرتبه به راهداری زنگ زدم ونواقص راه را گزارش دادم اما چند ساعت بعد یک پیام می آمد ومختومه اعلام میکردند راه های کشور همه خراب است

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