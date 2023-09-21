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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۹:۳۳

خودروی حامل استاندار اصفهان دچار سانحه شد

خودروی حامل استاندار اصفهان دچار سانحه شد

اصفهان- خودروی حامل استاندار اصفهان صبح امروز در جریان سفر شهرستانی به جرقویه دچار سانحه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعات آغازین صبح امروز، سی‌ام شهریورماه و در جریان بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان که به شهرستان جرقویه رقم خورد، خودروی ون حامل استاندار اصفهان در جاده حسن آباد به نیک آباد دچار سانحه شد.

پس از این حادثه استاندار اصفهان و هیئت همراه در صحت و سلامت کامل به سر می‌برند اما رئیس و یکی از کارکنان بنیاد مسکن شهرستان جرقویه به دلیل جراحت به مرکز درمانی این شهرستان منتقل شدند.

هم اینک برنامه‌های بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان جرقویه در حال پیگیری است.

کد مطلب 5890895

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    نظرات

    • ناشناس IR ۰۱:۳۵ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      5 0
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      استانداریه کمی ازصندلی استانداری فاصله بگیرن تشریف بیارن جاده مبارکه بروجن.ببینن چه وضعیه.ان شاالله دعای خیرمردم پشتشونه.
    • ارسلان هوشیار IR ۱۰:۳۷ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      6 0
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      سلام جناب استاندار فهمیدن که جاده هاش استاندارد نیستن قطعا جاده هاشون را هم ببینن عمل ندارن خدا قوت

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