خودروی حامل استاندار اصفهان دچار سانحه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعات آغازین صبح امروز، سی‌ام شهریورماه و در جریان بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان که به شهرستان جرقویه رقم خورد، خودروی ون حامل استاندار اصفهان در جاده حسن آباد به نیک آباد دچار سانحه شد.

پس از این حادثه استاندار اصفهان و هیئت همراه در صحت و سلامت کامل به سر می‌برند اما رئیس و یکی از کارکنان بنیاد مسکن شهرستان جرقویه به دلیل جراحت به مرکز درمانی این شهرستان منتقل شدند.

هم اینک برنامه‌های بیست و چهارمین سفر شهرستانی استاندار اصفهان به شهرستان جرقویه در حال پیگیری است.