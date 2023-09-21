جهاد تبیین اقدامی ضروری برای مقابله با جنگ ترکیبی دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالرضا رستگار صبح پنجشنبه در مراسم عطر افشانی قبور مطهر شهدا در گلزار شهدای بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۸ سال دفاع مقدس اظهار داشت: دشمنان انقلاب اسلامی با تحمیل کردن جنگ ترکیبی با محوریت شناختی و ادراکی می‌خواهند امید را در جامعه ریشه کن و مردم را از ولایت جدا کنند.

وی جهاد تبیین را راهی در راستای جلوگیری از جنگ ترکیبی دشمنان تلقی کرد و افزود: جهاد تبیین سبب جلوگیری از اخبار دروغین رسانه‌های غول پیکر دشمنان انقلاب اسلامی و افزایش بصیرت در راستای خنثی سازی تمامی اقدامات شناختی دشمنان در جامعه می‌شود.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان خوزستان ادامه داد: یکی از باورهایی که دشمنان جمهوری اسلامی آن را مورد هدف و هجمه‌های خود قرار داده‌اند ارزش‌ها و آرمان‌های دوران دفاع مقدس است.

وی تصریح کرد: مهمترین باورهایی که دشمنان با زور و پول بسیار آن را مورد هجمه قرار دادند تماماً نشأت گرفته از دوران دفاع مقدس است زیرا آن دوران سکوی پرتاب انقلاب اسلامی به سوی تمدنی نوین بود.

حجت الاسلام رستگار با اشاره به رمز پیروزی هشت سال دفاع مقدس اذعان کرد: اتکا به پروردگار جهانیان و استفاده از رهنمودهای حکیمانه رهبر کبیر انقلاب اسلامی سبب شکست رژیم بعث عراق و پایه گذاری هسته‌های مقاومت در کشور و ملت‌های اسلامی شد.

در پایان این مراسم قبور مطهر شهدا عطر افشانی و گل گذاری شد.