ستاد انتخابات بوشهر با برنامه به دنبال افزایش مشارکت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات عصر پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با حضور فرمانداران و مسئول دفتر شورای نگهبان استان اظهار داشت: ستاد انتخابات در روند و اجرای انتخابات هیچ سوگیری سیاسی نخواهد داشت و قطعاً از رأی مردم به عنوان امانت و حق الناس صیانت خواهد کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: ستاد انتخابات هدف و اولویت خود را برای اجرای چهار مؤلفه تعیین شده رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت، انتخابات را برگزار کنیم.
وی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون نقاط ضعف و قوت انتخاباتها در سطح استان به طور مجزا بررسی کردهایم و متناسب با آسیب شناسی صورت گرفته، آئین نامهها، شیوه نامهها و دستورالعمل و امکانات لازم برای شهرستانها و بخشهای استان تهیه شده است.
پورات گفت: کمیتههای فنی و پشتیبانی ستاد انتخابات در استان و شهرستانها حتماً برای فراهم ساختن زیرساختهای فنی و تأمین منابع برای برگزاری انتخابات و بسترهای لازم اهتمام ویژه داشته باشند.
وی افزود: در ستاد انتخابات استان بوشهر وظیفه داریم برای اجرای انتخابات برنامه هدفمند و منسجم داشته باشیم تا زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و در چارچوب قانون فراهم شود.
رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر عنوان کرد: از جمله برنامههای اجرایی در استان بوشهر شناسایی قشر و گروههایی از جامعه است که میتوانند با فعالیتهای خود تنور انتخابات را داغ نگه دارند.
وی بیان کرد: یکی از این اقشار مهم رأی اولیها هستند که میتوانند شور انتخابات را افزایش دهند و با در نظر گرفتن برنامههای مشخص برای همه اقشار جامعه امیدواریم شاهد حضور پرشور مردم استان در انتخابات آتی باشیم.
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