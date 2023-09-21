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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۲۰:۰۷

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر:

ستاد انتخابات بوشهر با برنامه به دنبال افزایش مشارکت مردم است

ستاد انتخابات بوشهر با برنامه به دنبال افزایش مشارکت مردم است

بوشهر- رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر گفت: به منظور افزایش حضور و مشارکت مردم در انتخابات پیش رو، برنامه‌های هدفمند و منسجمی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر پورات عصر پنجشنبه در نشست ستاد انتخابات استان بوشهر با حضور فرمانداران و مسئول دفتر شورای نگهبان استان اظهار داشت: ستاد انتخابات در روند و اجرای انتخابات هیچ سوگیری سیاسی نخواهد داشت و قطعاً از رأی مردم به عنوان امانت و حق الناس صیانت خواهد کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر اضافه کرد: ستاد انتخابات هدف و اولویت خود را برای اجرای چهار مؤلفه تعیین شده رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت، انتخابات را برگزار کنیم.

وی تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون نقاط ضعف و قوت انتخابات‌ها در سطح استان به طور مجزا بررسی کرده‌ایم و متناسب با آسیب شناسی صورت گرفته، آئین نامه‌ها، شیوه نامه‌ها و دستورالعمل و امکانات لازم برای شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهیه شده است.

پورات گفت: کمیته‌های فنی و پشتیبانی ستاد انتخابات در استان و شهرستان‌ها حتماً برای فراهم ساختن زیرساخت‌های فنی و تأمین منابع برای برگزاری انتخابات و بسترهای لازم اهتمام ویژه داشته باشند.

وی افزود: در ستاد انتخابات استان بوشهر وظیفه داریم برای اجرای انتخابات برنامه هدفمند و منسجم داشته باشیم تا زمینه برگزاری یک انتخابات سالم و در چارچوب قانون فراهم شود.

رئیس ستاد انتخابات استان بوشهر عنوان کرد: از جمله برنامه‌های اجرایی در استان بوشهر شناسایی قشر و گروه‌هایی از جامعه است که می‌توانند با فعالیت‌های خود تنور انتخابات را داغ نگه دارند.

وی بیان کرد: یکی از این اقشار مهم رأی اولی‌ها هستند که می‌توانند شور انتخابات را افزایش دهند و با در نظر گرفتن برنامه‌های مشخص برای همه اقشار جامعه امیدواریم شاهد حضور پرشور مردم استان در انتخابات آتی باشیم.

کد مطلب 5891384

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