بازیگران ششمین "هری پاتر" مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد مکروی 39 ساله نقش نارسیسا، مادر دراکو مالفوی را بازی می کند. "شارلوت گری"، "کازانووا"، "ملکه" و "جین شدن" از دیگر فیلم‌های این بازیگر بریتانیایی است.





پوستر "هری پاتر و محفل ققنوس"

کیو در نقش لاوندر براون ظاهر می‌شود و فاینس تیفین و دیلن نیز به ترتیب نقش کودکی و نوجوانی شخصیت ریدل را بازی می‌کنند. این شخصیت در نهایت به لرد ولدمورت تبدیل می‌شود. پیش از این حضور جیم برودبنت، بازیگر بریتانیایی برنده اسکار، برای نقش استاد بازنشسته هوراس اسلاگهورن قطعی شده بود.

دیوید ییتس، فیلمساز 44 ساله که فیلم قبلی "هری پاتر و محفل ققنوس" را ساخت، این بار نیز روی صندلی کارگردانی می‌نشیند. استودیو برادران وارنر قصد دارد ششمین فیلم "هری پاتر" را 21 نوامبر 2008 روانه سینماها کند. برونو دلبونل، فیلمبردار معروف فرانسوی برای اولین بار در این مجموعه به عنوان فیلمبردار همکاری دارد.

دیوید هیمن، تهیه‌کننده "هری پاتر و شاهزاده دورگه"، گفت: "از اینکه دیوید ییتس و تمام بازیگران قبلی ما در فیلم ششم نیز حضور دارند بسیار هیجانزده هستم و به بازیگران جدید خوشامد می‌گویم. همه ما خود را نسبت به جی. کی. رولینگ و طرفداران هری پاتر در سراسر جهان متعهد می‌دانیم و سعی می‌کنیم بهترین کار را انجام دهیم."

دانیل رادکلیف، اما واتسن و روپرت گرینت، سه بازیگر اصلی پنج فیلم قبلی در این فیلم نیز حضور دارند، همین طور رابی کولترین، جولی واترز، رالف فاینس، هلنا بونهم کارتر، مایکل گامبون، مگی اسمیت و آلن ریکمن که در نقش های فرعی ظاهر می شوند.

چهار فیلم اول پاتر در دنیا حدود 5/3 میلیارد دلار فروش داشته اند. دو فیلم اول مجموعه، "هری پاتر و سنگ جادو" (2001) و "هری پاتر و تالار اسرار" (2002) را کریس کلمبوس کارگردانی کرد. "هری پاتر و زندانی آزکابان" (2004) را آلفونسو کوارون مکزیکی ساخت و فیلم چهارم "هری پاتر و جام آتش" را نیز مایک نیوئل فیلمساز بریتانیایی کارگردانی کرد.

هفتمین و آخرین کتاب مجموعه موفق جی. کی. رولینگ از ژوئیه گذشته به بازار آمد. فروش جهانی "هری پاتر و محفل ققنوس" به 938 میلیون دلار رسیده و این فیلم در فهرست پرفروشترین فیلم‌های تاریخ سینما فعلا رده ششم را دارد.