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۱ مهر ۱۴۰۲، ۹:۴۴

اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

برنامه‌های هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:

* هیأت مکتب الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حسینی قمی

مرثیه‌خوانی: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

* هیأت ریحانةالنبی (س) / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: اکبر مولایی، مهدی آصفی، مصطفی نظری، سیدمصطفی مرعشی، حمید دادوندی و محمدحسین پویانفر

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان تجریش، سرداب امامزاده صالح (ع)

* مسجد مقدس جمکران / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام میرزامحمدی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

* حرم عبدالعظیم حسنی (ع) / ‏‬تهران

شب شهادت

سخنران: حجت‌الاسلام سیدابراهیم چوبچیان

مرثیه‌خوانی: مرتضی طاهری

زمان: شنبه اول مهرماه از نماز مغرب

روز شهادت

مرثیه‌خوانی: مهدی خادم

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: شبستان امام خمینی (ره)

* مسجد حضرت امیر (ع) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: حسین ارضی

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی

مرثیه‌خوانی: علی کرمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: کارگر شمالی، بالاتر از مترو کارگر

* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدزمانی

مرثیه‌خوانی: حنیف طاهری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: فرمانیه، دیباجی‌شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مسجدالرضا

* هیأت اصحاب‌الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مفیدی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه تهران

* هیأت بین‌الحرمین / ‏ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا خوشی خوانساری

مرثیه‌خوانی: جواد مقدم

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: شهرری، بلوار صفائیه، حسینیه چهارده معصوم

* حسینیه کربلا / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی

مرثیه‌خوانی: رضا هلالی، علی کرمی و امیررضا غفاری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: بلوار اندرزگو

* فاطمیه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام یصیر سلشحور

مرثیه‌خوانی: تقی قربانی، مهدی معینی، علیرضا معینی و حسین عباسی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان فروردین، دوراهی قپان، شهید نعمتی، خیابان شهید مهدوی

* هیأت جنت الرضا (ع) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: مصطفی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی دانشمند

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، نبش خیابان کریمشاهیان، حسینیه جوانان حسینی

* هیأت کربلا / ‏ رفسنجان

سخنران: حجت‌الاسلام رمضانی

مرثیه‌خوانی: مجتبی رمضانی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: رفسنجان، میدان ابراهیم، حسینیه نخل

* حسنیه قم

سخنران: حجت‌الاسلام حائری

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، کوی ۲

* مسجد امام حسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سعیدیان

مرثیه‌خوانی: سیدمهدی حسینی

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: چهارراه نظام آباد، خیابان مدنبی جنوبی، نرسیده به بزرگراه امام علی (ع)، مسجد امام حسن مجتبی (ع)

* هیأت عشاق الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر زادفرج

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا، حسینیه عشاق الحسین (ع)

* هیأت محبان امام حسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی دولابی

مرثیه‌خوانی: علی مهدوی‌نژاد، میثم درخشان، امیرحسین اشجعی و امیرحسین خسروی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان پیروزی، انتهای اول نیروی هوایی، کوچه شهید رضا علی

* هیأت حسن جان (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی سعیدیان

مرثیه‌خوانی: علی کرمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان مدنی جنوبی، خیابان رجبی (شارق)، کوچه امیر عسکری

* دارالبکاء فاطمه الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: ابوذر بیوکافی و حسین محمدی

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۶

نشانی: بهارستان، خیابان شهید دیالمه، کوچه موحدی، پلاک ۳

* مسجد صاحب‌الزمان (عج) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: زهیر سازگار

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: سعادت‌آباد، میدان کتاب، خیابان آسمان‌ها

* حسینیه اعظم / ‏زنجان

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی غفاری

مرثیه‌خوانی: رضا محمودی

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

هیأت بیت‌الرضوان علی بن موسی الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی صادقی

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: ازگل، خیابان آبشار شرقی، کوچه شهید موسوی

* هیأت ثارالله (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام منصوری

مرثیه‌خوانی: عمید عباس‌زاده

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی

* بیت‌الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: مهدی سلحشور و سیدمحمود علوی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم، خیابان ۲۱۲ شرقی

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام برادران

مرثیه‌خوانی: حسین هوشیار و داوود شکاری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

* هیأت احرار الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی

مرثیه‌خوانی: جواد مقدم و حیدر خمسه

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۵

نشانی: سه‌راه امین حضور، خیابان امیرکبیر، حسینیه بنی‌فاطمه (س)

* ماتمکده حضرت زینب (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام طحان آل یاسین

مرثیه‌خوانی: حسن خلج و مجید کاشانی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۷

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید، خیابان فرهنگ، بن بست هفتم

* هیأت محبین‌الزینب (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: ذاکرین اهل بیت (ع)

زمان: شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کرمان، کوچه شهیدابوالقاسمی (سفید)، کوچه ستاره

* هیأت عزاداران حسینی پیرعطاء / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام صفدری و یدالله بهتاش

مرثیه‌خوانی: عباس رحمانی و جواد حبیبی

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۰

نشانی: سه‌راه امین‌حضور

* هیأت محبان العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: هانی کریمی

مرثیه‌خوانی: حسین فروغی، سعید اقبالی و داوود رخ

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بزرگراه امام علی (ع)، خیابان صفای شرقی، نبش کوچه عابدینی

* هیأت صاحب العصر (عج) / ‏اراک

سخنران: حجت‌الاسلام قنبریان

مرثیه‌خوانی: مسعود پیرایش

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* هیأت امام حسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالله کرمی‌نیا

مرثیه‌خوانی: پیام کیانی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی (ره)، نرسیده به چهارراه مولوی، امامزاده سیداسماعیل (ع)

* هیأت بنی‌فاطمه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حسن شریعت‌زاده

مرثیه‌خوانی: ذاکرین اهل بیت (ع)

زمان: از شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ روز از ساعت ۷

نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه

* هیأت لواء الحیدر کرار / ‏کرج

سخنران: حجت‌الاسلام امید کولیوند

مرثیه‌خوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: کرج، بلوار مؤذن، شهرک سپهر، مسجد حضرت ولی عصر (عج)

* حسینیه کربلایی‌های مقیم / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدرضا دهدست

مرثیه‌خوانی: حامد رضوانفر و حسن نازپرور

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: چهارراه گلوبندک

* مسجد امام حسن عسکری (ع) / ‏بوشهر

مرثیه‌خوانی: مصطفی گراشی و علیرضا پولاد

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: بوشهر، قصاب‌ها، کوی شنبدی

* هیأت منتظران ظهور / ‏ شیراز

سخنران: حجت‌الاسلام دیداری

مرثیه‌خوانی: محمدجواد توحیدی

زمان: از شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: شیراز، عفیف آباد، کوچه ۲۰، فرعی ۲۰/۳، جنب مسجد علویه

* هیأت الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سعیدیان

مرثیه‌خوانی: سعید خرازی و مرتضی بیگلری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: مجیدیه شمالی، ۱۶ متری دوم، خیابان موسایی

* مجمع بیت‌الاحزان / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: مصطفی خورسندی

مقتل‌شناسی: رحمان نوازنی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۸

نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم (ع)

* حسینیه حضرت علی‌اصغر (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

مرثیه‌خوانی: حسین سلیمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، انتهای سلیمی، خیابان رز غربی، روبروی پارکینگ مترو، حسینیه حضرت علی‌اصغر (ع)

* مسجد یحیی / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام صدمی

مرثیه‌خوانی: مهدی صومی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان شهید مدنی، روبروی پمپ بنزین، کوچه ولیعصر (عج)، مسجد یحیی

* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / ‏بابل

سخنران: حجت‌الاسلام یوسفیان

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بابل، خیابان مصلی (حکیم آیاد)، نبش مصلی ۱۷

* هیأت نورالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مسعود عالی

مرثیه‌خوانی: محمد رستمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه کلستان شرقی

* هیأت ثارالله / ‏ ساری

سخنران: حجت‌الاسلام مازندرانی

مرثیه‌خوانی: سعید کاظمی و عمار رضایی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: ساری، بلوار جام جم، بین میدان امام خمینی (ره) و طالقانی، حسینیه عاشقان کربلا

* هیأت مکتب‌الصادق (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحمید میرباقری

مرثیه‌خوانی: امیرحسین ضابط

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاه‌آبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشگر

کد مطلب 5892185
فاطمه علی آبادی

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