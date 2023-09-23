اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأتهای مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.
برنامههای هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:
* هیأت مکتب الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام میرهاشم حسینی
مرثیهخوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهمالسلام
* حسینیه آیتالله حقشناس / تهران
پیشمنبرخوانی: مهدی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام حسینی قمی
مرثیهخوانی: سیدمجید بنیفاطمه
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام
* هیأت ریحانةالنبی (س) / تهران
مرثیهخوانی: اکبر مولایی، مهدی آصفی، مصطفی نظری، سیدمصطفی مرعشی، حمید دادوندی و محمدحسین پویانفر
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: میدان تجریش، سرداب امامزاده صالح (ع)
* مسجد مقدس جمکران / قم
سخنران: حجتالاسلام میرزامحمدی
مرثیهخوانی: مهدی رسولی
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر
* حرم عبدالعظیم حسنی (ع) / تهران
شب شهادت
سخنران: حجتالاسلام سیدابراهیم چوبچیان
مرثیهخوانی: مرتضی طاهری
زمان: شنبه اول مهرماه از نماز مغرب
روز شهادت
مرثیهخوانی: مهدی خادم
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر
نشانی: شبستان امام خمینی (ره)
* مسجد حضرت امیر (ع) / تهران
پیشمنبرخوانی: حسین ارضی
سخنران: حجتالاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی
مرثیهخوانی: علی کرمی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: کارگر شمالی، بالاتر از مترو کارگر
* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام محمدزمانی
مرثیهخوانی: حنیف طاهری
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: فرمانیه، دیباجیشمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مسجدالرضا
* هیأت اصحابالحسین (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام مفیدی
مرثیهخوانی: مهدی رسولی
زمان: یکشنبه یکم مهرماه از نماز مغرب
نشانی: میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه تهران
* هیأت بینالحرمین / تهران
سخنران: حجتالاسلام علیرضا خوشی خوانساری
مرثیهخوانی: جواد مقدم
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: شهرری، بلوار صفائیه، حسینیه چهارده معصوم
* حسینیه کربلا / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدمحمد حسینی
مرثیهخوانی: رضا هلالی، علی کرمی و امیررضا غفاری
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱
نشانی: بلوار اندرزگو
* فاطمیه / تهران
سخنران: حجتالاسلام یصیر سلشحور
مرثیهخوانی: تقی قربانی، مهدی معینی، علیرضا معینی و حسین عباسی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان فروردین، دوراهی قپان، شهید نعمتی، خیابان شهید مهدوی
* هیأت جنت الرضا (ع) / تهران
پیشمنبرخوانی: مصطفی سماواتی
سخنران: حجتالاسلام مهدی دانشمند
مرثیهخوانی: حیدر خمسه
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، نبش خیابان کریمشاهیان، حسینیه جوانان حسینی
* هیأت کربلا / رفسنجان
سخنران: حجتالاسلام رمضانی
مرثیهخوانی: مجتبی رمضانی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: رفسنجان، میدان ابراهیم، حسینیه نخل
* حسنیه قم
سخنران: حجتالاسلام حائری
مرثیهخوانی: علیاکبر حائری
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، کوی ۲
* مسجد امام حسن مجتبی (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سعیدیان
مرثیهخوانی: سیدمهدی حسینی
زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب
نشانی: چهارراه نظام آباد، خیابان مدنبی جنوبی، نرسیده به بزرگراه امام علی (ع)، مسجد امام حسن مجتبی (ع)
* هیأت عشاق الحسین (ع) / تهران
سخنران: علی قربانی
مرثیهخوانی: علیاکبر زادفرج
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر
نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا، حسینیه عشاق الحسین (ع)
* هیأت محبان امام حسن مجتبی (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام مهدی دولابی
مرثیهخوانی: علی مهدوینژاد، میثم درخشان، امیرحسین اشجعی و امیرحسین خسروی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان پیروزی، انتهای اول نیروی هوایی، کوچه شهید رضا علی
* هیأت حسن جان (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام علی سعیدیان
مرثیهخوانی: علی کرمی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۲
نشانی: خیابان مدنی جنوبی، خیابان رجبی (شارق)، کوچه امیر عسکری
* دارالبکاء فاطمه الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعباس موسوی مطلق
مرثیهخوانی: ابوذر بیوکافی و حسین محمدی
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۶
نشانی: بهارستان، خیابان شهید دیالمه، کوچه موحدی، پلاک ۳
* مسجد صاحبالزمان (عج) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعباس موسوی مطلق
مرثیهخوانی: زهیر سازگار
زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب
نشانی: سعادتآباد، میدان کتاب، خیابان آسمانها
* حسینیه اعظم / زنجان
سخنران: حجتالاسلام مهدی غفاری
مرثیهخوانی: رضا محمودی
زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب
هیأت بیتالرضوان علی بن موسی الرضا (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدعلی صادقی
مرثیهخوانی: حسین سازور
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر
نشانی: ازگل، خیابان آبشار شرقی، کوچه شهید موسوی
* هیأت ثارالله (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام منصوری
مرثیهخوانی: عمید عباسزاده
زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب
نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی
* بیتالزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: مهدی سلحشور و سیدمحمود علوی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم، خیابان ۲۱۲ شرقی
* هیأت رزمندگان اسلام / تهران
سخنران: حجتالاسلام برادران
مرثیهخوانی: حسین هوشیار و داوود شکاری
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران
* هیأت احرار الحسین (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی
مرثیهخوانی: جواد مقدم و حیدر خمسه
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۵
نشانی: سهراه امین حضور، خیابان امیرکبیر، حسینیه بنیفاطمه (س)
* ماتمکده حضرت زینب (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام طحان آل یاسین
مرثیهخوانی: حسن خلج و مجید کاشانی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۷
نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید، خیابان فرهنگ، بن بست هفتم
* هیأت محبینالزینب (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام محمود ریاضت
مرثیهخوانی: ذاکرین اهل بیت (ع)
زمان: شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کرمان، کوچه شهیدابوالقاسمی (سفید)، کوچه ستاره
* هیأت عزاداران حسینی پیرعطاء / تهران
سخنران: حجتالاسلام صفدری و یدالله بهتاش
مرثیهخوانی: عباس رحمانی و جواد حبیبی
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۰
نشانی: سهراه امینحضور
* هیأت محبان العباس (ع) / تهران
سخنران: هانی کریمی
مرثیهخوانی: حسین فروغی، سعید اقبالی و داوود رخ
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: بزرگراه امام علی (ع)، خیابان صفای شرقی، نبش کوچه عابدینی
* هیأت صاحب العصر (عج) / اراک
سخنران: حجتالاسلام قنبریان
مرثیهخوانی: مسعود پیرایش
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت
* هیأت امام حسین (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام عبدالله کرمینیا
مرثیهخوانی: پیام کیانی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱:۳۰
نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی (ره)، نرسیده به چهارراه مولوی، امامزاده سیداسماعیل (ع)
* هیأت بنیفاطمه (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام حسن شریعتزاده
مرثیهخوانی: ذاکرین اهل بیت (ع)
زمان: از شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ روز از ساعت ۷
نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه
* هیأت لواء الحیدر کرار / کرج
سخنران: حجتالاسلام امید کولیوند
مرثیهخوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: کرج، بلوار مؤذن، شهرک سپهر، مسجد حضرت ولی عصر (عج)
* حسینیه کربلاییهای مقیم / تهران
سخنران: حجتالاسلام محمدرضا دهدست
مرثیهخوانی: حامد رضوانفر و حسن نازپرور
زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر
نشانی: چهارراه گلوبندک
* مسجد امام حسن عسکری (ع) / بوشهر
مرثیهخوانی: مصطفی گراشی و علیرضا پولاد
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۲:۳۰
نشانی: بوشهر، قصابها، کوی شنبدی
* هیأت منتظران ظهور / شیراز
سخنران: حجتالاسلام دیداری
مرثیهخوانی: محمدجواد توحیدی
زمان: از شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: شیراز، عفیف آباد، کوچه ۲۰، فرعی ۲۰/۳، جنب مسجد علویه
* هیأت الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سعیدیان
مرثیهخوانی: سعید خرازی و مرتضی بیگلری
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: مجیدیه شمالی، ۱۶ متری دوم، خیابان موسایی
* مجمع بیتالاحزان / تهران
سخنران: حجتالاسلام اسماعیل رمضانی
مرثیهخوانی: مصطفی خورسندی
مقتلشناسی: رحمان نوازنی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۸
نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم (ع)
* حسینیه حضرت علیاصغر (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سجاد باقی
مرثیهخوانی: حسین سلیمی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱
نشانی: صادقیه، خیابان آیتالله کاشانی، انتهای سلیمی، خیابان رز غربی، روبروی پارکینگ مترو، حسینیه حضرت علیاصغر (ع)
* مسجد یحیی / تهران
سخنران: حجتالاسلام صدمی
مرثیهخوانی: مهدی صومی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان شهید مدنی، روبروی پمپ بنزین، کوچه ولیعصر (عج)، مسجد یحیی
* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / بابل
سخنران: حجتالاسلام یوسفیان
مرثیهخوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: بابل، خیابان مصلی (حکیم آیاد)، نبش مصلی ۱۷
* هیأت نورالرضا (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام مسعود عالی
مرثیهخوانی: محمد رستمی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه کلستان شرقی
* هیأت ثارالله / ساری
سخنران: حجتالاسلام مازندرانی
مرثیهخوانی: سعید کاظمی و عمار رضایی
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: ساری، بلوار جام جم، بین میدان امام خمینی (ره) و طالقانی، حسینیه عاشقان کربلا
* هیأت مکتبالصادق (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سیدحمید میرباقری
مرثیهخوانی: امیرحسین ضابط
زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاهآبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشگر
نظر شما