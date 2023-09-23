اعلام برنامه هیئات مذهبی همزمان با روز شهادت امام حسن عسکری(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

برنامه‌های هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:

* هیأت مکتب الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام میرهاشم حسینی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا (پلیس)، ستاد فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، حسینیه چهارده معصوم علیهم‌السلام

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام حسینی قمی

مرثیه‌خوانی: سیدمجید بنی‌فاطمه

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام

* هیأت ریحانةالنبی (س) / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: اکبر مولایی، مهدی آصفی، مصطفی نظری، سیدمصطفی مرعشی، حمید دادوندی و محمدحسین پویانفر

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: میدان تجریش، سرداب امامزاده صالح (ع)

* مسجد مقدس جمکران / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام میرزامحمدی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

* حرم عبدالعظیم حسنی (ع) / ‏‬تهران

شب شهادت

سخنران: حجت‌الاسلام سیدابراهیم چوبچیان

مرثیه‌خوانی: مرتضی طاهری

زمان: شنبه اول مهرماه از نماز مغرب

روز شهادت

مرثیه‌خوانی: مهدی خادم

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: شبستان امام خمینی (ره)

* مسجد حضرت امیر (ع) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: حسین ارضی

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی

مرثیه‌خوانی: علی کرمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: کارگر شمالی، بالاتر از مترو کارگر

* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدزمانی

مرثیه‌خوانی: حنیف طاهری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: فرمانیه، دیباجی‌شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مسجدالرضا

* هیأت اصحاب‌الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مفیدی

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: یکشنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: میدان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، مسجد دانشگاه تهران

* هیأت بین‌الحرمین / ‏ تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا خوشی خوانساری

مرثیه‌خوانی: جواد مقدم

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: شهرری، بلوار صفائیه، حسینیه چهارده معصوم

* حسینیه کربلا / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمد حسینی

مرثیه‌خوانی: رضا هلالی، علی کرمی و امیررضا غفاری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: بلوار اندرزگو

* فاطمیه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام یصیر سلشحور

مرثیه‌خوانی: تقی قربانی، مهدی معینی، علیرضا معینی و حسین عباسی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان فروردین، دوراهی قپان، شهید نعمتی، خیابان شهید مهدوی

* هیأت جنت الرضا (ع) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: مصطفی سماواتی

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی دانشمند

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، نبش خیابان کریمشاهیان، حسینیه جوانان حسینی

* هیأت کربلا / ‏ رفسنجان

سخنران: حجت‌الاسلام رمضانی

مرثیه‌خوانی: مجتبی رمضانی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: رفسنجان، میدان ابراهیم، حسینیه نخل

* حسنیه قم

سخنران: حجت‌الاسلام حائری

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر حائری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: قم، بلوار شهید نواب صفوی، کوی ۲

* مسجد امام حسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سعیدیان

مرثیه‌خوانی: سیدمهدی حسینی

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: چهارراه نظام آباد، خیابان مدنبی جنوبی، نرسیده به بزرگراه امام علی (ع)، مسجد امام حسن مجتبی (ع)

* هیأت عشاق الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: علی‌اکبر زادفرج

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان ۱۷ شهریور، چهارراه صفا، حسینیه عشاق الحسین (ع)

* هیأت محبان امام حسن مجتبی (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی دولابی

مرثیه‌خوانی: علی مهدوی‌نژاد، میثم درخشان، امیرحسین اشجعی و امیرحسین خسروی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان پیروزی، انتهای اول نیروی هوایی، کوچه شهید رضا علی

* هیأت حسن جان (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علی سعیدیان

مرثیه‌خوانی: علی کرمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۲

نشانی: خیابان مدنی جنوبی، خیابان رجبی (شارق)، کوچه امیر عسکری

* دارالبکاء فاطمه الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: ابوذر بیوکافی و حسین محمدی

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۶

نشانی: بهارستان، خیابان شهید دیالمه، کوچه موحدی، پلاک ۳

* مسجد صاحب‌الزمان (عج) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: زهیر سازگار

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: سعادت‌آباد، میدان کتاب، خیابان آسمان‌ها

* حسینیه اعظم / ‏زنجان

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی غفاری

مرثیه‌خوانی: رضا محمودی

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

هیأت بیت‌الرضوان علی بن موسی الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدعلی صادقی

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: ازگل، خیابان آبشار شرقی، کوچه شهید موسوی

* هیأت ثارالله (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام منصوری

مرثیه‌خوانی: عمید عباس‌زاده

زمان: شنبه یکم مهرماه از نماز مغرب

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی

* بیت‌الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: مهدی سلحشور و سیدمحمود علوی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم، خیابان ۲۱۲ شرقی

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام برادران

مرثیه‌خوانی: حسین هوشیار و داوود شکاری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

* هیأت احرار الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدمحمدباقر علوی تهرانی

مرثیه‌خوانی: جواد مقدم و حیدر خمسه

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۵

نشانی: سه‌راه امین حضور، خیابان امیرکبیر، حسینیه بنی‌فاطمه (س)

* ماتمکده حضرت زینب (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام طحان آل یاسین

مرثیه‌خوانی: حسن خلج و مجید کاشانی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۷

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید، خیابان فرهنگ، بن بست هفتم

* هیأت محبین‌الزینب (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: ذاکرین اهل بیت (ع)

زمان: شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شکوفه، خیابان کرمان، کوچه شهیدابوالقاسمی (سفید)، کوچه ستاره

* هیأت عزاداران حسینی پیرعطاء / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام صفدری و یدالله بهتاش

مرثیه‌خوانی: عباس رحمانی و جواد حبیبی

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از ساعت ۱۰

نشانی: سه‌راه امین‌حضور

* هیأت محبان العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: هانی کریمی

مرثیه‌خوانی: حسین فروغی، سعید اقبالی و داوود رخ

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: بزرگراه امام علی (ع)، خیابان صفای شرقی، نبش کوچه عابدینی

* هیأت صاحب العصر (عج) / ‏اراک

سخنران: حجت‌الاسلام قنبریان

مرثیه‌خوانی: مسعود پیرایش

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* هیأت امام حسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالله کرمی‌نیا

مرثیه‌خوانی: پیام کیانی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱:۳۰

نشانی: میدان بهارستان، خیابان مصطفی خمینی (ره)، نرسیده به چهارراه مولوی، امامزاده سیداسماعیل (ع)

* هیأت بنی‌فاطمه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حسن شریعت‌زاده

مرثیه‌خوانی: ذاکرین اهل بیت (ع)

زمان: از شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ روز از ساعت ۷

نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه

* هیأت لواء الحیدر کرار / ‏کرج

سخنران: حجت‌الاسلام امید کولیوند

مرثیه‌خوانی: سیدامیرحسینی و محمد شعبانپور

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: کرج، بلوار مؤذن، شهرک سپهر، مسجد حضرت ولی عصر (عج)

* حسینیه کربلایی‌های مقیم / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدرضا دهدست

مرثیه‌خوانی: حامد رضوانفر و حسن نازپرور

زمان: یکشنبه دوم مهرماه از نماز ظهر

نشانی: چهارراه گلوبندک

* مسجد امام حسن عسکری (ع) / ‏بوشهر

مرثیه‌خوانی: مصطفی گراشی و علیرضا پولاد

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۲:۳۰

نشانی: بوشهر، قصاب‌ها، کوی شنبدی

* هیأت منتظران ظهور / ‏ شیراز

سخنران: حجت‌الاسلام دیداری

مرثیه‌خوانی: محمدجواد توحیدی

زمان: از شنبه یکم مهرماه به مدت ۲ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: شیراز، عفیف آباد، کوچه ۲۰، فرعی ۲۰/۳، جنب مسجد علویه

* هیأت الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سعیدیان

مرثیه‌خوانی: سعید خرازی و مرتضی بیگلری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: مجیدیه شمالی، ۱۶ متری دوم، خیابان موسایی

* مجمع بیت‌الاحزان / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام اسماعیل رمضانی

مرثیه‌خوانی: مصطفی خورسندی

مقتل‌شناسی: رحمان نوازنی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۸

نشانی: خیابان قزوین، نرسیده به قلعه مرغی، آستان مقدس امامزاده معصوم (ع)

* حسینیه حضرت علی‌اصغر (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

مرثیه‌خوانی: حسین سلیمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: صادقیه، خیابان آیت‌الله کاشانی، انتهای سلیمی، خیابان رز غربی، روبروی پارکینگ مترو، حسینیه حضرت علی‌اصغر (ع)

* مسجد یحیی / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام صدمی

مرثیه‌خوانی: مهدی صومی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان شهید مدنی، روبروی پمپ بنزین، کوچه ولیعصر (عج)، مسجد یحیی

* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / ‏بابل

سخنران: حجت‌الاسلام یوسفیان

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری و جبار بذری

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بابل، خیابان مصلی (حکیم آیاد)، نبش مصلی ۱۷

* هیأت نورالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مسعود عالی

مرثیه‌خوانی: محمد رستمی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، کوچه کلستان شرقی

* هیأت ثارالله / ‏ ساری

سخنران: حجت‌الاسلام مازندرانی

مرثیه‌خوانی: سعید کاظمی و عمار رضایی

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: ساری، بلوار جام جم، بین میدان امام خمینی (ره) و طالقانی، حسینیه عاشقان کربلا

* هیأت مکتب‌الصادق (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سیدحمید میرباقری

مرثیه‌خوانی: امیرحسین ضابط

زمان: شنبه یکم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان شهید شاه‌آبادی، کوچه شهید اسماعیلی، تقاطع شهید لشگر