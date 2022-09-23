برنامه هیئات مذهبی همزمان با روزهای پایانی ماه صفر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایام پایانی ماه صفر مصادف با مناسبت‌های وفات پیامبر (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) است که به این مناسبت اماکن متبرکه، مساجد و هیأت‌های مذهبی مجالس عزاداری برپا می‌کنند.

* حرم امام رضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی

مرثیه‌خوانی: امیر کرمانشاهی

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

نشانی: حرم مطهر رضوی، صحن قدس

* مجتمع گل نرگس

پیش‌منبرخوانی: مرتضی طاهری

سخنران: حجت الاسلامصدیقی

مرثیه‌خوانی: محمود کریمی

زمان: دوشنبه چهارم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: شیان، شیان ۳، مجتمع گل نرگس

* هیأت مکتب‌الزهرا (س)

پیش‌منبرخوانی: مرتضی طاهری

سخنران: حجج‌اسلام مهدوی ارفع و حجتی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از اذان مغرب

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، حسینیه چهارده معصوم (ع)

* هیأت انصارالحجه مشهد

سخنران: آیت‌الله علم‌الهدی و حجج‌اسلام ضیایی، حسن‌آبادی، شریف و کاشانی

مرثیه‌خوانی: احمد واعظی، محمود کریمی، سید مجید بنی‌فاطمه، حمید علیمی، مهدی اکبری، امیر کرمانشاهی و مهدی رسولی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا، کوچه ۱۹، حسینیه حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی

* مسجد حضرت امیر (ع)

پیش‌منبرخوانی: حسین ارضی

سخنران: حجت‌الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه و سید مهدی حسینی

زمان: شنبه و سه‌شنبه دوم و پنجم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان کارگر شمالی

* هیأت عبدالله بن الحسن (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام سید میرهاشم حسینی

مرثیه‌خوانی: حنیف طاهری

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹

نشانی: دیباجی‌شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مجتمع فرهنگی- مذهبی مسجدالرضا علیه‌السّلام

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجج‌اسلام علوی تهرانی و میرهاشم حسینی

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت

* هیأت فداییان حضرت زهرا (س)

پیش‌منبرخوانی: حاج اکبر مولایی

سخنران: حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی

مرثیه‌خوانی: حسین طاهری

زمان: یکشنبه سوم مهرماه از اذان ظهر

نشانی: میدان شهدا، به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی (ره)

* حسینیه مهدویه مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه تا آخر ماه صفر از ساعت ۱۴

نشانی: مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت‌الله بهجت، کوچه آیت الله بهجت ۶

* هیأت موج‌الحسین (ع)

ظهر

سخنران: حجت‌الاسلام علی ثمری

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: یکشنبه و سه‌شنبه ۳ و ۵ مهرماه از نماز ظهر

شب

سخنران: حجت‌الاسلام عباس صراف

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان ١٧ شهریور، نبش بلوار قیام

* بهشت حضرت حسن بن علی (ع) مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام حامد امینی

مرثیه‌خوانی: امیر برومند

زمان: یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۱۳

نشانی: مشهد مقدس، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۲ و ۲۳، ساختمان ابراهیمیان

* مهدیه سفیدشهر

سخنران: حجت‌الاسلام حسینی

مرثیه‌خوانی: سید علی حسینی‌نژاد، افشین نجفی، وحید شکری، مهدی رعنایی، امیر برومند، حسن عطایی و علی اصغر احمدی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه ۴ شب از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: کاشان، سفیدشهر، خیابان قائمیه، مهدیه سفیدشهر

* حسینیه نخل رفسنجان

سخنران: حجت‌الاسلام حسین زاده

مرثیه‌خوانی: عباس محمدی، حسین رحمانی، حسین نژادقلی، علی بیدبرگ، اصغر رفسنجانی، حسین رجبعلی، حسن حسینی، رضا عرب، امین ترقی‌خواه، حسین ولی‌خانی و مجتبی رمضانی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: رفسنجان، میدان ابراهیم

* امامزاده عبدالله شهرری

سخنران: حجت‌الاسلام علی سعیدیان

مرثیه‌خوانی: حسن جلیل‌زاده، مرتضی سلمانی، شهرام عباسی، مجتبی حق‌پناه، بهنام رضایی و مهدی فتحی

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب

نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، پایین‌تر از سه راه ورامین

* مسجد جامع نظام مافی

سخنران: راویان دفاع مقدس

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری، محسن عراقی و ابوذر بیوکافی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب

نشانی: خیابان آیت‌الله کاشانی

* هیأت بنی‌فاطمه (س) مشهد

صبح‌

سخنران: حجت‌الاسلام سید احمد پاهنگیان

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۰

شب

سخنران: حجت‌الاسلام سعید تکلو

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۹

نشانی: مشهد مقدس، فلکه آب، کوچه عیدگاه، (بازار عباسقلی خان) کوچه محمدیه، نبش کوچه محمدیه ۲

* هیأت روضةالرقیه (س)

پیش‌منبرخوانی: علی سردرودی

سخنران: حجت‌الاسلام عباس صراف

مرثیه‌خوانی: اصغر دوستی، جواد حیدری، حمید دادوندی، علی علیان و حسین علیان

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از اذان مغرب

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام، بعد از کوچه مهاجری

* هیأت جان نثاران صنف بزاز تهران

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام جوبچیان

مرثیه‌خوانی: علی کرمی و علی قرائیان

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از اذان مغرب

نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا

* هیأت حیدریون

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا رحیمی

مرثیه‌خوانی: میثم مومنی‌نژاد، میثم اصفهانیان و محمدحسین عطائیان

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوچه شهیدان قابل

* هیأت صاحب‌العصر اراک

سخنران: حجت‌الاسلام خسروپناه

مرثیه‌خوانی: مسعود پیرایش

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰

نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* هیأت لواءالحیدر کرار کرج

سخنران: حجت‌الاسلام محسن حنیفی

مرثیه‌خوانی: سید امیر حسینی و محمد شعبانپور

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: کرج، بلوار مؤذن، شهرک سپهر، مسجد حضرت ولی عصر (عج)

* هیأت یا مهدی (عج) اسلامشهر

سخنران: حجج‌اسلام سید حسین موسوی، حسین رواز، امیرحسین صادقی و مسعود هاوش

زمان: از شنبه ۲ مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰

نشانی: واوان، بلوار هشت‌بهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

* حسینیه بیت‌الرضا

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: علی ناظمی

زمان: از شنبه ۲ مهرماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به پل ری، خیابان وفایی برومند، روبروی مسجد سنگی، کوچه قربانی

* بیت‌الشهدا

سخنران: حجت‌الاسلام سید جلال موسویان

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

رمان: جمعه اول مهرماه از ساعت ۱۶:۱۵

نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، روبروی مسجد فیروزآبادی، خیابان پیلغوش

* حسینیه مبارکه گودال قتلگاه

سخنران: حجج‌اسلام صمدی و نعمانی

مرثیه‌خوانی: غلامحسین مردانی، علیرضا قانعی و محمود اشتیاقی

زمان: روزهای جمعه، یکشنبه و سه‌شنبه اول، سوم و پنجم مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ - شنبه و دوشنبه دوم و چهارم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: تقاطع بزرگراه محلاتی و ابوذر

* هیأت رزمندگان اسلام

سخنران: حجت‌الاسلام ماندگاری

مرثیه‌خوانی: احمد نیکبختیان، محمدرضا بذری، محمدجواد احمدی

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از نماز ظهر

نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به خیابان کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

* هیأت بیت‌الحسین

پیش‌منبرخوانی: محمد قنبرپور

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

مرثیه‌خوانی: علی اکبر زادفرج

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۷

نشانی: میدان قیام، خیابان ری، جنب پمپ بنزین، کوچه صادقی، تقاطع اسدی