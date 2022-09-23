برنامه هیئات مذهبی همزمان با روزهای پایانی ماه صفر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایام پایانی ماه صفر مصادف با مناسبتهای وفات پیامبر (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) است که به این مناسبت اماکن متبرکه، مساجد و هیأتهای مذهبی مجالس عزاداری برپا میکنند.
* حرم امام رضا (ع)
سخنران: حجتالاسلام مهدی حسنآبادی
مرثیهخوانی: امیر کرمانشاهی
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰
نشانی: حرم مطهر رضوی، صحن قدس
* مجتمع گل نرگس
پیشمنبرخوانی: مرتضی طاهری
سخنران: حجت الاسلامصدیقی
مرثیهخوانی: محمود کریمی
زمان: دوشنبه چهارم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: شیان، شیان ۳، مجتمع گل نرگس
* هیأت مکتبالزهرا (س)
پیشمنبرخوانی: مرتضی طاهری
سخنران: حججاسلام مهدوی ارفع و حجتی
مرثیهخوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری
زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از اذان مغرب
نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، حسینیه چهارده معصوم (ع)
* هیأت انصارالحجه مشهد
سخنران: آیتالله علمالهدی و حججاسلام ضیایی، حسنآبادی، شریف و کاشانی
مرثیهخوانی: احمد واعظی، محمود کریمی، سید مجید بنیفاطمه، حمید علیمی، مهدی اکبری، امیر کرمانشاهی و مهدی رسولی
زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: مشهد، خیابان امام رضا، کوچه ۱۹، حسینیه حضرت آیتالله هاشمی شاهرودی
* مسجد حضرت امیر (ع)
پیشمنبرخوانی: حسین ارضی
سخنران: حجتالاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی
مرثیهخوانی: حیدر خمسه و سید مهدی حسینی
زمان: شنبه و سهشنبه دوم و پنجم مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: خیابان کارگر شمالی
* هیأت عبدالله بن الحسن (ع)
سخنران: حجتالاسلام سید میرهاشم حسینی
مرثیهخوانی: حنیف طاهری
زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹
نشانی: دیباجیشمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مجتمع فرهنگی- مذهبی مسجدالرضا علیهالسّلام
* حسینیه آیتالله حقشناس
پیشمنبرخوانی: مهدی سماواتی
سخنران: حججاسلام علوی تهرانی و میرهاشم حسینی
مرثیهخوانی: سعید حدادیان
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت
* هیأت فداییان حضرت زهرا (س)
پیشمنبرخوانی: حاج اکبر مولایی
سخنران: حجتالاسلام جواد محمدزمانی
مرثیهخوانی: حسین طاهری
زمان: یکشنبه سوم مهرماه از اذان ظهر
نشانی: میدان شهدا، به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی (ره)
* حسینیه مهدویه مشهد
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه تا آخر ماه صفر از ساعت ۱۴
نشانی: مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیتالله بهجت، کوچه آیت الله بهجت ۶
* هیأت موجالحسین (ع)
ظهر
سخنران: حجتالاسلام علی ثمری
مرثیهخوانی: حسین سازور
زمان: یکشنبه و سهشنبه ۳ و ۵ مهرماه از نماز ظهر
شب
سخنران: حجتالاسلام عباس صراف
مرثیهخوانی: حسین سازور
زمان: یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان ١٧ شهریور، نبش بلوار قیام
* بهشت حضرت حسن بن علی (ع) مشهد
سخنران: حجتالاسلام حامد امینی
مرثیهخوانی: امیر برومند
زمان: یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۱۳
نشانی: مشهد مقدس، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۲ و ۲۳، ساختمان ابراهیمیان
* مهدیه سفیدشهر
سخنران: حجتالاسلام حسینی
مرثیهخوانی: سید علی حسینینژاد، افشین نجفی، وحید شکری، مهدی رعنایی، امیر برومند، حسن عطایی و علی اصغر احمدی
زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه ۴ شب از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: کاشان، سفیدشهر، خیابان قائمیه، مهدیه سفیدشهر
* حسینیه نخل رفسنجان
سخنران: حجتالاسلام حسین زاده
مرثیهخوانی: عباس محمدی، حسین رحمانی، حسین نژادقلی، علی بیدبرگ، اصغر رفسنجانی، حسین رجبعلی، حسن حسینی، رضا عرب، امین ترقیخواه، حسین ولیخانی و مجتبی رمضانی
زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: رفسنجان، میدان ابراهیم
* امامزاده عبدالله شهرری
سخنران: حجتالاسلام علی سعیدیان
مرثیهخوانی: حسن جلیلزاده، مرتضی سلمانی، شهرام عباسی، مجتبی حقپناه، بهنام رضایی و مهدی فتحی
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب
نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، پایینتر از سه راه ورامین
* مسجد جامع نظام مافی
سخنران: راویان دفاع مقدس
مرثیهخوانی: محمدرضا بذری، محسن عراقی و ابوذر بیوکافی
زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب
نشانی: خیابان آیتالله کاشانی
* هیأت بنیفاطمه (س) مشهد
صبح
سخنران: حجتالاسلام سید احمد پاهنگیان
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۰
شب
سخنران: حجتالاسلام سعید تکلو
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۹
نشانی: مشهد مقدس، فلکه آب، کوچه عیدگاه، (بازار عباسقلی خان) کوچه محمدیه، نبش کوچه محمدیه ۲
* هیأت روضةالرقیه (س)
پیشمنبرخوانی: علی سردرودی
سخنران: حجتالاسلام عباس صراف
مرثیهخوانی: اصغر دوستی، جواد حیدری، حمید دادوندی، علی علیان و حسین علیان
زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از اذان مغرب
نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام، بعد از کوچه مهاجری
* هیأت جان نثاران صنف بزاز تهران
پیشمنبرخوانی: حامد سهندی
سخنران: حجتالاسلام جوبچیان
مرثیهخوانی: علی کرمی و علی قرائیان
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از اذان مغرب
نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا
* هیأت حیدریون
سخنران: حجتالاسلام علیرضا رحیمی
مرثیهخوانی: میثم مومنینژاد، میثم اصفهانیان و محمدحسین عطائیان
زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱
نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوچه شهیدان قابل
* هیأت صاحبالعصر اراک
سخنران: حجتالاسلام خسروپناه
مرثیهخوانی: مسعود پیرایش
زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰
نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت
* هیأت لواءالحیدر کرار کرج
سخنران: حجتالاسلام محسن حنیفی
مرثیهخوانی: سید امیر حسینی و محمد شعبانپور
زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: کرج، بلوار مؤذن، شهرک سپهر، مسجد حضرت ولی عصر (عج)
* هیأت یا مهدی (عج) اسلامشهر
سخنران: حججاسلام سید حسین موسوی، حسین رواز، امیرحسین صادقی و مسعود هاوش
زمان: از شنبه ۲ مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰
نشانی: واوان، بلوار هشتبهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام
* حسینیه بیتالرضا
پیشمنبرخوانی: حسن آهنسازان
سخنران: علی قربانی
مرثیهخوانی: علی ناظمی
زمان: از شنبه ۲ مهرماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب
نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به پل ری، خیابان وفایی برومند، روبروی مسجد سنگی، کوچه قربانی
* بیتالشهدا
سخنران: حجتالاسلام سید جلال موسویان
مرثیهخوانی: حسین سازور
رمان: جمعه اول مهرماه از ساعت ۱۶:۱۵
نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، روبروی مسجد فیروزآبادی، خیابان پیلغوش
* حسینیه مبارکه گودال قتلگاه
سخنران: حججاسلام صمدی و نعمانی
مرثیهخوانی: غلامحسین مردانی، علیرضا قانعی و محمود اشتیاقی
زمان: روزهای جمعه، یکشنبه و سهشنبه اول، سوم و پنجم مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ - شنبه و دوشنبه دوم و چهارم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: تقاطع بزرگراه محلاتی و ابوذر
* هیأت رزمندگان اسلام
سخنران: حجتالاسلام ماندگاری
مرثیهخوانی: احمد نیکبختیان، محمدرضا بذری، محمدجواد احمدی
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از نماز ظهر
نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به خیابان کارگر، فاطمیه بزرگ تهران
* هیأت بیتالحسین
پیشمنبرخوانی: محمد قنبرپور
سخنران: حجتالاسلام حسین انصاریان
مرثیهخوانی: علی اکبر زادفرج
زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۷
نشانی: میدان قیام، خیابان ری، جنب پمپ بنزین، کوچه صادقی، تقاطع اسدی
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