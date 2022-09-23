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۱ مهر ۱۴۰۱، ۱۴:۰۲

برنامه هیئات مذهبی همزمان با روزهای پایانی ماه صفر اعلام شد

برنامه هیئات مذهبی همزمان با روزهای پایانی ماه صفر اعلام شد

ایام پایانی ماه صفر مصادف با مناسبت‌های وفات پیامبر (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) است که به این مناسبت اماکن متبرکه، مساجد و هیأت‌های مذهبی مجالس عزاداری برپا می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایام پایانی ماه صفر مصادف با مناسبت‌های وفات پیامبر (ص)، شهادت امام حسن (ع) و شهادت امام رضا (ع) است که به این مناسبت اماکن متبرکه، مساجد و هیأت‌های مذهبی مجالس عزاداری برپا می‌کنند.

* حرم امام رضا (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی حسن‌آبادی

مرثیه‌خوانی: امیر کرمانشاهی

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از ساعت ۲۰

نشانی: حرم مطهر رضوی، صحن قدس

* مجتمع گل نرگس

پیش‌منبرخوانی: مرتضی طاهری

سخنران: حجت الاسلامصدیقی

مرثیه‌خوانی: محمود کریمی

زمان: دوشنبه چهارم مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: شیان، شیان ۳، مجتمع گل نرگس

* هیأت مکتب‌الزهرا (س)

پیش‌منبرخوانی: مرتضی طاهری

سخنران: حجج‌اسلام مهدوی ارفع و حجتی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از اذان مغرب

نشانی: خیابان شریعتی، خیابان شهدای ناجا، حسینیه چهارده معصوم (ع)

* هیأت انصارالحجه مشهد

سخنران: آیت‌الله علم‌الهدی و حجج‌اسلام ضیایی، حسن‌آبادی، شریف و کاشانی

مرثیه‌خوانی: احمد واعظی، محمود کریمی، سید مجید بنی‌فاطمه، حمید علیمی، مهدی اکبری، امیر کرمانشاهی و مهدی رسولی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: مشهد، خیابان امام رضا، کوچه ۱۹، حسینیه حضرت آیت‌الله هاشمی شاهرودی

* مسجد حضرت امیر (ع)

پیش‌منبرخوانی: حسین ارضی

سخنران: حجت‌الاسلام سید محمدباقر علوی تهرانی

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه و سید مهدی حسینی

زمان: شنبه و سه‌شنبه دوم و پنجم مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان کارگر شمالی

* هیأت عبدالله بن الحسن (ع)

سخنران: حجت‌الاسلام سید میرهاشم حسینی

مرثیه‌خوانی: حنیف طاهری

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹

نشانی: دیباجی‌شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مجتمع فرهنگی- مذهبی مسجدالرضا علیه‌السّلام

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس

پیش‌منبرخوانی: مهدی سماواتی

سخنران: حجج‌اسلام علوی تهرانی و میرهاشم حسینی

مرثیه‌خوانی: سعید حدادیان

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت

* هیأت فداییان حضرت زهرا (س)

پیش‌منبرخوانی: حاج اکبر مولایی

سخنران: حجت‌الاسلام جواد محمدزمانی

مرثیه‌خوانی: حسین طاهری

زمان: یکشنبه سوم مهرماه از اذان ظهر

نشانی: میدان شهدا، به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی (ره)

* حسینیه مهدویه مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه تا آخر ماه صفر از ساعت ۱۴

نشانی: مشهد، چهارراه شهدا، خیابان آیت‌الله بهجت، کوچه آیت الله بهجت ۶

* هیأت موج‌الحسین (ع)

ظهر
سخنران: حجت‌الاسلام علی ثمری

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: یکشنبه و سه‌شنبه ۳ و ۵ مهرماه از نماز ظهر

شب
سخنران: حجت‌الاسلام عباس صراف

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان ١٧ شهریور، نبش بلوار قیام

* بهشت حضرت حسن بن علی (ع) مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام حامد امینی

مرثیه‌خوانی: امیر برومند

زمان: یکشنبه و دوشنبه سوم و چهارم مهرماه از ساعت ۱۳

نشانی: مشهد مقدس، خیابان امام رضا، بین امام رضا ۲۲ و ۲۳، ساختمان ابراهیمیان

* مهدیه سفیدشهر

سخنران: حجت‌الاسلام حسینی

مرثیه‌خوانی: سید علی حسینی‌نژاد، افشین نجفی، وحید شکری، مهدی رعنایی، امیر برومند، حسن عطایی و علی اصغر احمدی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه ۴ شب از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: کاشان، سفیدشهر، خیابان قائمیه، مهدیه سفیدشهر

* حسینیه نخل رفسنجان

سخنران: حجت‌الاسلام حسین زاده

مرثیه‌خوانی: عباس محمدی، حسین رحمانی، حسین نژادقلی، علی بیدبرگ، اصغر رفسنجانی، حسین رجبعلی، حسن حسینی، رضا عرب، امین ترقی‌خواه، حسین ولی‌خانی و مجتبی رمضانی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: رفسنجان، میدان ابراهیم

* امامزاده عبدالله شهرری

سخنران: حجت‌الاسلام علی سعیدیان

مرثیه‌خوانی: حسن جلیل‌زاده، مرتضی سلمانی، شهرام عباسی، مجتبی حق‌پناه، بهنام رضایی و مهدی فتحی

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب

نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، پایین‌تر از سه راه ورامین

* مسجد جامع نظام مافی

سخنران: راویان دفاع مقدس

مرثیه‌خوانی: محمدرضا بذری، محسن عراقی و ابوذر بیوکافی

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از نماز مغرب

نشانی: خیابان آیت‌الله کاشانی

* هیأت بنی‌فاطمه (س) مشهد

صبح‌
سخنران: حجت‌الاسلام سید احمد پاهنگیان

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۰
شب
سخنران: حجت‌الاسلام سعید تکلو

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۱۹

نشانی: مشهد مقدس، فلکه آب، کوچه عیدگاه، (بازار عباسقلی خان) کوچه محمدیه، نبش کوچه محمدیه ۲

* هیأت روضةالرقیه (س)

پیش‌منبرخوانی: علی سردرودی

سخنران: حجت‌الاسلام عباس صراف

مرثیه‌خوانی: اصغر دوستی، جواد حیدری، حمید دادوندی، علی علیان و حسین علیان

زمان: از پنجشنبه ۳۱ شهریورماه به مدت ۵ شب از اذان مغرب

نشانی: خیابان ۱۷ شهریور، بلوار قیام، بعد از کوچه مهاجری

* هیأت جان نثاران صنف بزاز تهران

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام جوبچیان

مرثیه‌خوانی: علی کرمی و علی قرائیان

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ شب از اذان مغرب

نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا

* هیأت حیدریون

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا رحیمی

مرثیه‌خوانی: میثم مومنی‌نژاد، میثم اصفهانیان و محمدحسین عطائیان

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۱

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، کوچه شهیدان قابل

* هیأت صاحب‌العصر اراک

سخنران: حجت‌الاسلام خسروپناه

مرثیه‌خوانی: مسعود پیرایش

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰

نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* هیأت لواءالحیدر کرار کرج

سخنران: حجت‌الاسلام محسن حنیفی

مرثیه‌خوانی: سید امیر حسینی و محمد شعبانپور

زمان: از شنبه دوم مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: کرج، بلوار مؤذن، شهرک سپهر، مسجد حضرت ولی عصر (عج)

* هیأت یا مهدی (عج) اسلامشهر

سخنران: حجج‌اسلام سید حسین موسوی، حسین رواز، امیرحسین صادقی و مسعود هاوش

زمان: از شنبه ۲ مهرماه به مدت ۳ شب از ساعت ۲۰

نشانی: واوان، بلوار هشت‌بهشت، خیابان فردوس، مسجد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام

* حسینیه بیت‌الرضا

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: علی ناظمی

زمان: از شنبه ۲ مهرماه به مدت ۳ شب از نماز مغرب

نشانی: بزرگراه شهید محلاتی، نرسیده به پل ری، خیابان وفایی برومند، روبروی مسجد سنگی، کوچه قربانی

* بیت‌الشهدا

سخنران: حجت‌الاسلام سید جلال موسویان

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

رمان: جمعه اول مهرماه از ساعت ۱۶:۱۵

نشانی: شهرری، خیابان فداییان اسلام، روبروی مسجد فیروزآبادی، خیابان پیلغوش

* حسینیه مبارکه گودال قتلگاه

سخنران: حجج‌اسلام صمدی و نعمانی

مرثیه‌خوانی: غلامحسین مردانی، علیرضا قانعی و محمود اشتیاقی

زمان: روزهای جمعه، یکشنبه و سه‌شنبه اول، سوم و پنجم مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ - شنبه و دوشنبه دوم و چهارم مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: تقاطع بزرگراه محلاتی و ابوذر

* هیأت رزمندگان اسلام

سخنران: حجت‌الاسلام ماندگاری

مرثیه‌خوانی: احمد نیکبختیان، محمدرضا بذری، محمدجواد احمدی

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از نماز ظهر

نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به خیابان کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

* هیأت بیت‌الحسین

پیش‌منبرخوانی: محمد قنبرپور

سخنران: حجت‌الاسلام حسین انصاریان

مرثیه‌خوانی: علی اکبر زادفرج

زمان: از جمعه اول مهرماه به مدت ۵ روز از ساعت ۷

نشانی: میدان قیام، خیابان ری، جنب پمپ بنزین، کوچه صادقی، تقاطع اسدی

کد مطلب 5595870
فاطمه علی آبادی

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