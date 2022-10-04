برنامه هیات‌ های مذهبی برای شهادت امام حسن عسکری (ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

برنامه‌های هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:

* هیأت انصار الحجه / ‏مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام حسین فاتحی

مرثیه‌خوانی: امیر کرمانشاهی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: مشهد، امام رضا ۱۹، حسینیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی

* هیأت اصحاب الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام قاسمیان

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان انقلاب، مسجد دانشگاه تهران

* هیأت فداییان حسین (ع) / ‏اصفهان

سخنران: حجت‌الاسلام میرمرشدی

مرثیه‌خوانی: سید رضا نریمانی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: اصفهان، چهارراه عسکریه، آستان مقدس امامزاده شاه‌میرحمزه

* هیأت حسین جان (ع) / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹ صبح

ن شانی: میدان ۱۵ خرداد، مسجد ارک

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: سعید هدایتیان

سخنران: آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری

مرثیه‌خوانی: سید مجید بنی‌فاطمه

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت

* حرم حضرت معصومه (س) / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه و جواد مقدم

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

* مسجد مقدس جمکران / ‏‬ قم

سخنران: حجت‌الاسلام مسعود عالی

قرائت دعای توسل و مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از اذان مغرب

نشانی: قم، مسجد مقدس جمکران

* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مصطفی کرمی

مرثیه‌خوانی: حنیف طاهری

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد الرضا (ع)

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

خوانی: مهدی سلحشور

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

* مسجد امام خمینی (ره) / ‏‬تهران

سخنران: آیت‌الله جاودان

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بازار تهران

* هیأت فداییان حضرت زهرا (س) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: اکبر مولایی

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی گودرزیمرثیه‌

خوانی: حسین طاهری

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از اذان ظهر

نشانی: میدان‌شهدا به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی (ره)

* هیأت بیت‌الرضوان علی بن موسی الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مصطفی کرمی

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز ظهر

نشانی: ازگل، خیابان آبشار شرقی، کوچه شهید موسوی

* هیأت ریحانةالنبی (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سید عباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: محمدحسین پویانفر

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: میدان تجریش، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)

* هیأت الرضا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: رضا هلالی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان خیام، پایین‌تر از میدان محمدیه (اعدام)، خیابان شهید هرندی*

* هیأت بضعةالرسول (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانیزمان

: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۳

نشانی: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه راتق، حسینیه شهیدان حیدری آرام

* هیأت دوطفلان مسلم (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حسینی قمی

مرثیه‌خوانی: مرتضی طاهری، محمد رهبری، حمید رضوانی و محمد منطقی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، حسینیه پیامبر اعظم (ص)

* هیأت الزهرا (س) / ‏‬تهران

شب شهادت

پیش‌منبرخوانی: اکبر مولایی

سخنران: حجت‌الاسلام سید رضا جعفری

مرثیه‌خوانی: محسن عربخالقی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱:۳۰

روز شهادت

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی مؤذن

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری و علیرضا قانعی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۰

نشانی: میدان خراسان

* حسینیه کوهی / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: اکبر مولایی

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: سید محمدرضا نوشه‌ورزما

ن: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۶

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، نرسیده به چهارراه آبسردار

* هیأت میثاق با شهدا / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانیمرثیه‌

خوانی: امیر عباسی و فرید بذرافشان

سه شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

* هیأت رضاجان / ‏‬تهران

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه‌خوانی: حسن حسین‌خانی، محمدحسن فیضی و علی کرمی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، خیابان فرهنگ، حسینیه شهدای قهرود (قهرودی‌ها)

* هیأت حسینیه امام خمینی (ره) / ‏طوقچی اصفهان

سخنران: حجت‌الاسلام حامد امینی

مرثیه‌خوانی: امیر برومند

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰ نشانی: ا

اصفهان، میدان قدس، خیابان علامه مجلسی، جنب دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س)

* هیأت صاحب العصر (عج) / ‏اراک

سخنران: حجت‌الاسلام حلوائیان

مرثیه‌خوانی: مسعود پیرایش

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* هیأت نورالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام وحیدی

مرثیه‌خوانی: حامد خمسه

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، خیابان گلستان شرقی، حوزه علمیه امام خمینی (ره)، حسینیه امام جواد (ع)

* هیأت مکتب‌الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام صادقی واعظ

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، حسین محمدی، سید محمدرضا نوشه‌ور

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز ظهر

نشانی: افسریه، خیابان ۳۹، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه محبان الزهرا (س)

* حسینیه بیت‌الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: سید مهدی حسینی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم، خیابان ۲۱۲ شرقی، بیت‌الزهرا (س)

* هیأت مسجد حضرت ولیعصر (عج) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا غلامرضازاده

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان فداییان اسلام، کوچه شهید کوهپایگانی

* هیأت رایةالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: سعید تکلو

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۴۵

نشانی: میدان محمدیه (اعدام)، خیام شمالی، مقابل مترو خیام، آستان مقدس امامزاده سید ناصرالدین (ع)

* خانه مداحان اهل البیت (ع) / ‏‬تهران

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹

نشانی: میدان سپاه، چهارراه فخرآباد، خیابان مشکی، خانه مداحان اهل بیت علیهم السلام

* حسینیه بیت‌الرقیه (س) / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: طاهر صدیقی و احمد شاهمرادی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: تولید دارو، خیابان شهید یادگار شرقی، جنب تره‌بار وحید

* امامزاده قاضی‌الصابر (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سبحانی

مرثیه‌خوانی: گودرزی

زمان: سه شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: میدان شیخ بهایی، ده ونک

* مسجد چهارده معصوم (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: خلیل عینی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۰

نشانی: کن، محله اسماعیلیان

* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / ‏بابل

سخنران: حجت‌الاسلام یوسفیان

مرثیه‌خوانی: جبار بذری

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بابل، حکیم آباد، مصلی ۱۷، مجتمع فاطمه الزهرا

* هیأت بیت‌العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالله کرمی‌نیا

مرثیه‌خوانی: محسن عربخالقی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبرد، کوچه امیراسماعیل ثانی

* هیأت الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام قاسمیان

مرثیه‌خوانی: محمد رستمی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان آزادی، مسجد دانشگاه صنعتی شریف

* هیأت فاطمیه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سید ابراهیم چوبچیان

مرثیه‌خوانی: علی قرائیان، توحید نیکوکردار

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از اذان مغرب

نشانی: خیابان دماوند، ایستگاه سبلان، خیابان شهید اشراقی، خیابان شهیده رنجکش، روبروی فروشگاه شهروند

* هیأت جان‌نثاران صنف بزاز / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام صادقی واعظ

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد و علی قرائیان

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹:۴۵

نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا

* حسینیه بنی‌فاطمه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه به مدت ۳ روز از ساعت ۷

نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه

* حسینیه بیت‌الرقیه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی

زمان: سه شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان کرمان، کوچه شهید ابوالقاسمی (سفید) کوچه ستاره

* ماتمکده حضرت زینب (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام طحان آل یاسین

مرثیه‌خوانی: مجید کاشانی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید، خیابان فرهنگ، بن بست هفتم

* هیأت ثارالله / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سید مهدی منصوری

مرثیه‌خوانی: عمید عباس‌زاده

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی

* هیأت ثارالله / ‏ساری

سخنران: حجت‌الاسلام محمدعلی رضاپور

مرثیه‌خوانی: مرتضی تقوی و عماد رضایی

سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: ساری، میدان امام خمینی، خیابان جام جم

* هیأت حضرت علی اصغر (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

مرثیه‌خوانی: علی کرمی و حسین سلیمی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: صادقیه، بلوار فردوس شرق، خیابان ولیعصر (عج)، انتهای باقری، انتهای رز غربی، روبروی پارکینگ مترو

* اکبریه شهرری / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالحسین مسلمی

مرثیه‌خوانی: روح‌الله سیفی و سید مهدی بنی‌هاشم

زمان: سه‌شنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: شهرری، خیابان ۲۴ متری، کوچه شهید مهاجری، حسینیه حضرت علی‌اکبر (ع)