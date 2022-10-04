برنامه هیات‌ های مذهبی برای شهادت امام حسن عسکری (ع) اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأتهای مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.
برنامههای هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:
* هیأت انصار الحجه / مشهد
سخنران: حجتالاسلام حسین فاتحی
مرثیهخوانی: امیر کرمانشاهی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: مشهد، امام رضا ۱۹، حسینیه آیتالله هاشمی شاهرودی
* هیأت اصحاب الحسین (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام قاسمیان
مرثیهخوانی: مهدی رسولی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: خیابان انقلاب، مسجد دانشگاه تهران
* هیأت فداییان حسین (ع) / اصفهان
سخنران: حجتالاسلام میرمرشدی
مرثیهخوانی: سید رضا نریمانی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: اصفهان، چهارراه عسکریه، آستان مقدس امامزاده شاهمیرحمزه
* هیأت حسین جان (ع) / تهران
مرثیهخوانی: منصور ارضی
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹ صبح
ن شانی: میدان ۱۵ خرداد، مسجد ارک
* حسینیه آیتالله حقشناس / تهران
پیشمنبرخوانی: سعید هدایتیان
سخنران: آیتالله سید محمدمهدی میرباقری
مرثیهخوانی: سید مجید بنیفاطمه
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۶:۴۵
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت
* حرم حضرت معصومه (س) / قم
سخنران: حجتالاسلام سید محمدمهدی میرباقری
مرثیهخوانی: حیدر خمسه و جواد مقدم
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب
* مسجد مقدس جمکران / قم
سخنران: حجتالاسلام مسعود عالی
قرائت دعای توسل و مرثیهخوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از اذان مغرب
نشانی: قم، مسجد مقدس جمکران
* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام مصطفی کرمی
مرثیهخوانی: حنیف طاهری
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد الرضا (ع)
* هیأت رزمندگان اسلام / تهران
سخنران: حجتالاسلام علیرضا پناهیان
خوانی: مهدی سلحشور
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱
نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران
* مسجد امام خمینی (ره) / تهران
سخنران: آیتالله جاودان
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: بازار تهران
* هیأت فداییان حضرت زهرا (س) / تهران
پیشمنبرخوانی: اکبر مولایی
سخنران: حجتالاسلام مهدی گودرزیمرثیه
خوانی: حسین طاهری
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از اذان ظهر
نشانی: میدانشهدا به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی (ره)
* هیأت بیتالرضوان علی بن موسی الرضا (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام مصطفی کرمی
مرثیهخوانی: حسین سازور
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز ظهر
نشانی: ازگل، خیابان آبشار شرقی، کوچه شهید موسوی
* هیأت ریحانةالنبی (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سید عباس موسوی مطلق
مرثیهخوانی: محمدحسین پویانفر
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: میدان تجریش، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)
* هیأت الرضا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام محمود ریاضت
مرثیهخوانی: رضا هلالی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: خیابان خیام، پایینتر از میدان محمدیه (اعدام)، خیابان شهید هرندی*
* هیأت بضعةالرسول (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانیزمان
: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۳
نشانی: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه راتق، حسینیه شهیدان حیدری آرام
* هیأت دوطفلان مسلم (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام حسینی قمی
مرثیهخوانی: مرتضی طاهری، محمد رهبری، حمید رضوانی و محمد منطقی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، حسینیه پیامبر اعظم (ص)
* هیأت الزهرا (س) / تهران
شب شهادت
پیشمنبرخوانی: اکبر مولایی
سخنران: حجتالاسلام سید رضا جعفری
مرثیهخوانی: محسن عربخالقی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱:۳۰
روز شهادت
پیشمنبرخوانی: حسن آهنسازان
سخنران: حجتالاسلام مهدی مؤذن
مرثیهخوانی: جواد حیدری و علیرضا قانعی
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۰
نشانی: میدان خراسان
* حسینیه کوهی / تهران
پیشمنبرخوانی: اکبر مولایی
سخنران: علی قربانی
مرثیهخوانی: سید محمدرضا نوشهورزما
ن: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۶
نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، نرسیده به چهارراه آبسردار
* هیأت میثاق با شهدا / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانیمرثیه
خوانی: امیر عباسی و فرید بذرافشان
سه شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹
چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع)
* هیأت رضاجان / تهران
سخنران: مهدی توکلی
مرثیهخوانی: حسن حسینخانی، محمدحسن فیضی و علی کرمی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان وحدت اسلامی، خیابان فرهنگ، حسینیه شهدای قهرود (قهرودیها)
* هیأت حسینیه امام خمینی (ره) / طوقچی اصفهان
سخنران: حجتالاسلام حامد امینی
مرثیهخوانی: امیر برومند
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰ نشانی: ا
اصفهان، میدان قدس، خیابان علامه مجلسی، جنب دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س)
* هیأت صاحب العصر (عج) / اراک
سخنران: حجتالاسلام حلوائیان
مرثیهخوانی: مسعود پیرایش
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت
* هیأت نورالرضا (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام وحیدی
مرثیهخوانی: حامد خمسه
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، خیابان گلستان شرقی، حوزه علمیه امام خمینی (ره)، حسینیه امام جواد (ع)
* هیأت مکتبالرضا (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام صادقی واعظ
مرثیهخوانی: جواد حیدری، حسین محمدی، سید محمدرضا نوشهور
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز ظهر
نشانی: افسریه، خیابان ۳۹، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه محبان الزهرا (س)
* حسینیه بیتالزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: سید مهدی حسینی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰
نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم، خیابان ۲۱۲ شرقی، بیتالزهرا (س)
* هیأت مسجد حضرت ولیعصر (عج) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سجاد باقی
مرثیهخوانی: محمدرضا غلامرضازاده
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز مغرب
نشانی: خیابان فداییان اسلام، کوچه شهید کوهپایگانی
* هیأت رایةالرضا (ع) / تهران
سخنران: سعید تکلو
مرثیهخوانی: کاظم غفارنژاد
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۴۵
نشانی: میدان محمدیه (اعدام)، خیام شمالی، مقابل مترو خیام، آستان مقدس امامزاده سید ناصرالدین (ع)
* خانه مداحان اهل البیت (ع) / تهران
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹
نشانی: میدان سپاه، چهارراه فخرآباد، خیابان مشکی، خانه مداحان اهل بیت علیهم السلام
* حسینیه بیتالرقیه (س) / تهران
مرثیهخوانی: طاهر صدیقی و احمد شاهمرادی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱
نشانی: تولید دارو، خیابان شهید یادگار شرقی، جنب ترهبار وحید
* امامزاده قاضیالصابر (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سبحانی
مرثیهخوانی: گودرزی
زمان: سه شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب
نشانی: میدان شیخ بهایی، ده ونک
* مسجد چهارده معصوم (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام حامد کاشانی
مرثیهخوانی: خلیل عینی
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۰
نشانی: کن، محله اسماعیلیان
* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / بابل
سخنران: حجتالاسلام یوسفیان
مرثیهخوانی: جبار بذری
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: بابل، حکیم آباد، مصلی ۱۷، مجتمع فاطمه الزهرا
* هیأت بیتالعباس (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام عبدالله کرمینیا
مرثیهخوانی: محسن عربخالقی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبرد، کوچه امیراسماعیل ثانی
* هیأت الزهرا (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام قاسمیان
مرثیهخوانی: محمد رستمی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان آزادی، مسجد دانشگاه صنعتی شریف
* هیأت فاطمیه / تهران
سخنران: حجتالاسلام سید ابراهیم چوبچیان
مرثیهخوانی: علی قرائیان، توحید نیکوکردار
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از اذان مغرب
نشانی: خیابان دماوند، ایستگاه سبلان، خیابان شهید اشراقی، خیابان شهیده رنجکش، روبروی فروشگاه شهروند
* هیأت جاننثاران صنف بزاز / تهران
پیشمنبرخوانی: حامد سهندی
سخنران: حجتالاسلام صادقی واعظ
مرثیهخوانی: کاظم غفارنژاد و علی قرائیان
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹:۴۵
نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا
* حسینیه بنیفاطمه (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سجاد باقی
زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه به مدت ۳ روز از ساعت ۷
نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه
* حسینیه بیتالرقیه (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام محمدرضا عباسی
زمان: سه شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰
نشانی: خیابان کرمان، کوچه شهید ابوالقاسمی (سفید) کوچه ستاره
* ماتمکده حضرت زینب (س) / تهران
سخنران: حجتالاسلام طحان آل یاسین
مرثیهخوانی: مجید کاشانی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب
نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید، خیابان فرهنگ، بن بست هفتم
* هیأت ثارالله / تهران
سخنران: حجتالاسلام سید مهدی منصوری
مرثیهخوانی: عمید عباسزاده
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب
نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی
* هیأت ثارالله / ساری
سخنران: حجتالاسلام محمدعلی رضاپور
مرثیهخوانی: مرتضی تقوی و عماد رضایی
سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰
نشانی: ساری، میدان امام خمینی، خیابان جام جم
* هیأت حضرت علی اصغر (ع) / تهران
سخنران: حجتالاسلام سجاد باقی
مرثیهخوانی: علی کرمی و حسین سلیمی
زمان: سهشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱
نشانی: صادقیه، بلوار فردوس شرق، خیابان ولیعصر (عج)، انتهای باقری، انتهای رز غربی، روبروی پارکینگ مترو
* اکبریه شهرری / تهران
سخنران: حجتالاسلام عبدالحسین مسلمی
مرثیهخوانی: روحالله سیفی و سید مهدی بنیهاشم
زمان: سهشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۹
نشانی: شهرری، خیابان ۲۴ متری، کوچه شهید مهاجری، حسینیه حضرت علیاکبر (ع)
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