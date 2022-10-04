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۱۲ مهر ۱۴۰۱، ۱۸:۲۹

برنامه هیات‌ های مذهبی برای شهادت امام حسن عسکری (ع) اعلام شد

برنامه هیات‌ های مذهبی برای شهادت امام حسن عسکری (ع) اعلام شد

همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن شهادت امام حسن عسکری (ع) هیأت‌های مذهبی، مساجد و بقاع متبرک سراسر کشور برنامه عزاداری خود را اعلام کردند.

برنامه‌های هیئات به مناسبت شهادت امام حسن عسکری (ع) به شرح ذیل است:

* هیأت انصار الحجه / ‏مشهد

سخنران: حجت‌الاسلام حسین فاتحی

مرثیه‌خوانی: امیر کرمانشاهی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: مشهد، امام رضا ۱۹، حسینیه آیت‌الله هاشمی شاهرودی

* هیأت اصحاب الحسین (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام قاسمیان

مرثیه‌خوانی: مهدی رسولی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان انقلاب، مسجد دانشگاه تهران

* هیأت فداییان حسین (ع) / ‏اصفهان

سخنران: حجت‌الاسلام میرمرشدی

مرثیه‌خوانی: سید رضا نریمانی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: اصفهان، چهارراه عسکریه، آستان مقدس امامزاده شاه‌میرحمزه

* هیأت حسین جان (ع) / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: منصور ارضی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹ صبح

ن شانی: میدان ۱۵ خرداد، مسجد ارک

* حسینیه آیت‌الله حق‌شناس / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: سعید هدایتیان

سخنران: آیت‌الله سید محمدمهدی میرباقری

مرثیه‌خوانی: سید مجید بنی‌فاطمه

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۶:۴۵

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین، جنب مجتمع مسکونی بهنام، کوچه هدایت

* حرم حضرت معصومه (س) / ‏قم

سخنران: حجت‌الاسلام سید محمدمهدی میرباقری

مرثیه‌خوانی: حیدر خمسه و جواد مقدم

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

* مسجد مقدس جمکران / ‏‬ قم

سخنران: حجت‌الاسلام مسعود عالی

قرائت دعای توسل و مرثیه‌خوانی: محمدرضا طاهری و حسین طاهری

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از اذان مغرب

نشانی: قم، مسجد مقدس جمکران

* هیأت عبدالله بن الحسن (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مصطفی کرمی

مرثیه‌خوانی: حنیف طاهری

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: فرمانیه، دیباجی شمالی، نرسیده به بزرگراه صدر، مجتمع فرهنگی مذهبی مسجد الرضا (ع)

* هیأت رزمندگان اسلام / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان

خوانی: مهدی سلحشور

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: خیابان فاطمی، نرسیده به تقاطع کارگر، فاطمیه بزرگ تهران

* مسجد امام خمینی (ره) / ‏‬تهران

سخنران: آیت‌الله جاودان

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بازار تهران

* هیأت فداییان حضرت زهرا (س) / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: اکبر مولایی

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی گودرزیمرثیه‌

خوانی: حسین طاهری

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از اذان ظهر

نشانی: میدان‌شهدا به سمت میدان امام حسین (ع)، حسینیه شهید محلاتی (ره)

* هیأت بیت‌الرضوان علی بن موسی الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام مصطفی کرمی

مرثیه‌خوانی: حسین سازور

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز ظهر

نشانی: ازگل، خیابان آبشار شرقی، کوچه شهید موسوی

* هیأت ریحانةالنبی (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سید عباس موسوی مطلق

مرثیه‌خوانی: محمدحسین پویانفر

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: میدان تجریش، آستان مقدس امامزاده صالح (ع)

* هیأت الرضا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمود ریاضت

مرثیه‌خوانی: رضا هلالی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: خیابان خیام، پایین‌تر از میدان محمدیه (اعدام)، خیابان شهید هرندی*

* هیأت بضعةالرسول (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانیزمان

: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۳

نشانی: خیابان ولیعصر (عج)، بالاتر از میدان منیریه، کوچه راتق، حسینیه شهیدان حیدری آرام

* هیأت دوطفلان مسلم (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حسینی قمی

مرثیه‌خوانی: مرتضی طاهری، محمد رهبری، حمید رضوانی و محمد منطقی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: خیابان شریعتی، نرسیده به سیدخندان، حسینیه پیامبر اعظم (ص)

* هیأت الزهرا (س) / ‏‬تهران

شب شهادت

پیش‌منبرخوانی: اکبر مولایی

سخنران: حجت‌الاسلام سید رضا جعفری

مرثیه‌خوانی: محسن عربخالقی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱:۳۰

روز شهادت

پیش‌منبرخوانی: حسن آهنسازان

سخنران: حجت‌الاسلام مهدی مؤذن

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری و علیرضا قانعی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۰

نشانی: میدان خراسان

* حسینیه کوهی / ‏‬تهران

پیش‌منبرخوانی: اکبر مولایی

سخنران: علی قربانی

مرثیه‌خوانی: سید محمدرضا نوشه‌ورزما

ن: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۶

نشانی: میدان شهدا، خیابان مجاهدین اسلام، نرسیده به چهارراه آبسردار

* هیأت میثاق با شهدا / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانیمرثیه‌

خوانی: امیر عباسی و فرید بذرافشان

سه شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹

چمران، پل مدیریت، مسجد دانشگاه امام صادق (ع)

* هیأت رضاجان / ‏‬تهران

سخنران: مهدی توکلی

مرثیه‌خوانی: حسن حسین‌خانی، محمدحسن فیضی و علی کرمی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، خیابان فرهنگ، حسینیه شهدای قهرود (قهرودی‌ها)

* هیأت حسینیه امام خمینی (ره) / ‏طوقچی اصفهان

سخنران: حجت‌الاسلام حامد امینی

مرثیه‌خوانی: امیر برومند

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰ نشانی: ا

اصفهان، میدان قدس، خیابان علامه مجلسی، جنب دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س)

* هیأت صاحب العصر (عج) / ‏اراک

سخنران: حجت‌الاسلام حلوائیان

مرثیه‌خوانی: مسعود پیرایش

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: اراک، خیابان امام خمینی (ره)، کوچه الکه، مسجد ساعت

* هیأت نورالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام وحیدی

مرثیه‌خوانی: حامد خمسه

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: ازگل، خیابان نوبهار، خیابان گلستان شرقی، حوزه علمیه امام خمینی (ره)، حسینیه امام جواد (ع)

* هیأت مکتب‌الرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام صادقی واعظ

مرثیه‌خوانی: جواد حیدری، حسین محمدی، سید محمدرضا نوشه‌ور

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز ظهر

نشانی: افسریه، خیابان ۳۹، بین ۱۵ متری اول و دوم، حسینیه محبان الزهرا (س)

* حسینیه بیت‌الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: سید مهدی حسینی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰

نشانی: تهرانپارس، بالاتر از فلکه سوم، خیابان ۲۱۲ شرقی، بیت‌الزهرا (س)

* هیأت مسجد حضرت ولیعصر (عج) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

مرثیه‌خوانی: محمدرضا غلامرضازاده

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان فداییان اسلام، کوچه شهید کوهپایگانی

* هیأت رایةالرضا (ع) / ‏‬تهران

سخنران: سعید تکلو

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۴۵

نشانی: میدان محمدیه (اعدام)، خیام شمالی، مقابل مترو خیام، آستان مقدس امامزاده سید ناصرالدین (ع)

* خانه مداحان اهل البیت (ع) / ‏‬تهران

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹

نشانی: میدان سپاه، چهارراه فخرآباد، خیابان مشکی، خانه مداحان اهل بیت علیهم السلام

* حسینیه بیت‌الرقیه (س) / ‏‬تهران

مرثیه‌خوانی: طاهر صدیقی و احمد شاهمرادی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: تولید دارو، خیابان شهید یادگار شرقی، جنب تره‌بار وحید

* امامزاده قاضی‌الصابر (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سبحانی

مرثیه‌خوانی: گودرزی

زمان: سه شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: میدان شیخ بهایی، ده ونک

* مسجد چهارده معصوم (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام حامد کاشانی

مرثیه‌خوانی: خلیل عینی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۰

نشانی: کن، محله اسماعیلیان

* هیأت یا فاطمةالزهرا (س) / ‏بابل

سخنران: حجت‌الاسلام یوسفیان

مرثیه‌خوانی: جبار بذری

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: بابل، حکیم آباد، مصلی ۱۷، مجتمع فاطمه الزهرا

* هیأت بیت‌العباس (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالله کرمی‌نیا

مرثیه‌خوانی: محسن عربخالقی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: خیابان پیروزی، خیابان نبرد، کوچه امیراسماعیل ثانی

* هیأت الزهرا (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام قاسمیان

مرثیه‌خوانی: محمد رستمی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان آزادی، مسجد دانشگاه صنعتی شریف

* هیأت فاطمیه / ‏تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سید ابراهیم چوبچیان

مرثیه‌خوانی: علی قرائیان، توحید نیکوکردار

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از اذان مغرب

نشانی: خیابان دماوند، ایستگاه سبلان، خیابان شهید اشراقی، خیابان شهیده رنجکش، روبروی فروشگاه شهروند

* هیأت جان‌نثاران صنف بزاز / ‏تهران

پیش‌منبرخوانی: حامد سهندی

سخنران: حجت‌الاسلام صادقی واعظ

مرثیه‌خوانی: کاظم غفارنژاد و علی قرائیان

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۹:۴۵

نشانی: خیابان خیام، مقابل پاچنار، کوچه مبرا

* حسینیه بنی‌فاطمه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

زمان: چهارشنبه ۱۳ مهرماه به مدت ۳ روز از ساعت ۷

نشانی: خیابان امیرکبیر، نرسیده به چهارراه سرچشمه

* حسینیه بیت‌الرقیه (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام محمدرضا عباسی

زمان: سه شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۹:۳۰

نشانی: خیابان کرمان، کوچه شهید ابوالقاسمی (سفید) کوچه ستاره

* ماتمکده حضرت زینب (س) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام طحان آل یاسین

مرثیه‌خوانی: مجید کاشانی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: خیابان وحدت اسلامی، بعد از پل ابوسعید، خیابان فرهنگ، بن بست هفتم

* هیأت ثارالله / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سید مهدی منصوری

مرثیه‌خوانی: عمید عباس‌زاده

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از نماز مغرب

نشانی: مجیدیه شمالی، بالاتر از میدان ملت، خیابان شهید صباح غربی

* هیأت ثارالله / ‏ساری

سخنران: حجت‌الاسلام محمدعلی رضاپور

مرثیه‌خوانی: مرتضی تقوی و عماد رضایی

سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۰:۳۰

نشانی: ساری، میدان امام خمینی، خیابان جام جم

* هیأت حضرت علی اصغر (ع) / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام سجاد باقی

مرثیه‌خوانی: علی کرمی و حسین سلیمی

زمان: سه‌شنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۲۱

نشانی: صادقیه، بلوار فردوس شرق، خیابان ولیعصر (عج)، انتهای باقری، انتهای رز غربی، روبروی پارکینگ مترو

* اکبریه شهرری / ‏‬تهران

سخنران: حجت‌الاسلام عبدالحسین مسلمی

مرثیه‌خوانی: روح‌الله سیفی و سید مهدی بنی‌هاشم

زمان: سه‌شنبه ۱۳ مهرماه از ساعت ۱۹

نشانی: شهرری، خیابان ۲۴ متری، کوچه شهید مهاجری، حسینیه حضرت علی‌اکبر (ع)

کد مطلب 5602589
فاطمه علی آبادی

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