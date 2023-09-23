۳۵۰۰ میلیارد تومان پروژه راهسازی در ایلام در حال اجرا است

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد دوستی روز شنبه اظهار داشت: این طرح‌ها شامل ۷۳ طرح عمرانی راه و شهرسازی و ۱۵ طرح شرکت زیرساخت است.

وی یکی از طرح‌های راهسازی مهم استان را تکمیل تونل کبیرکوه عنوان کرد و افزود: طول تونل اصلی کبیرکوه چهار هزار و ۷۵۰ متر است که حفاری و کف‌برداری آن به پایان رسیده و هم‌اکنون پیمانکار مشغول عملیات لاینینگ و احداث جداول کناری هدایت آب است.

به گفته دوستی، تا کنون چهار هزار و ۲۴۰ متر از لاینینگ آن به انجام رسیده است و طبق برنامه ریزی به عمل آمده در شرایط عادی و تأمین اعتبار پیش بینی می‌شود تا دهه فجر عملیات لاینینگ و زیرسازی و روسازی مسیر تونل اصلی به پایان برسد.

وی اضافه کرد: در مسیر تونل کبیرکوه از سمت آبدانان ۱۱ کیلومتر عملیات راهسازی شامل ۶ کیلومتر به سمت مورموری و دهلران و سه کیلومتر به سمت شهر آبدانان و ۲ کیلومتر رمپ و لوپ پل زیرگذر در مرحله روسازی و آسفالت است و پل زیر گذر آن نیز احداث و تکمیل شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام در خصوص مسیر تونل کبیرکوه از سمت شهرستان دره شهر گفت: از سمت شهرستان دره شهر ۶،۵ کیلومتر راهسازی درحال انجام است که در این مسیر در مجموع ۹ رشته تونل و گالری (تونل مصنوعی) به طول بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ متر احداث شده و تا کنون هزار و ۶۸۰ متر لاینینگ این تونل‌ها که بیشتر آنها به صورت سه خطه به خاطر سراشیبی و ایجاد مسیر سبقت احداث شده‌اند به انجام رسیده است.

وی با بیان اینکه برای تجهیز تهویه تونل، اعتباری معادل سه هزار میلیارد ریال نیاز است، گفت: بر اساس برنامه زمانبندی درصورت تأمین اعتبار و مساعد بودن شرایط پیش بینی می‌شود تا دهه مبارک فجر امسال این قسمت از مسیر نیز تکمیل شده و زیر بار ترافیک رود.

به گفته دوستی در مجموع برای تکمیل تونل کبیرکوه ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

اختصاص ۵۱۷ میلیارد ریال اعتبار اربعین برای راه‌های استان

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: این میزان اعتبار در بخش اربعین سال جاری برای توسعه راه‌های مواصلاتی استان اختصاص یافت.

دوستی بیان کرد: طرح‌های مختلفی در حوزه راهسازی از حمیل تا مهران و پایانه مرزی تعریف شده است که بخش مهمی از این پروژه‌ها تا اربعین تکمیل شدند.

وی خاطرنشان کرد: در ایام اربعین امسال و با تلاش شبانه روزی اداره کل راه و شهرسازی استان، پیمانکاران و مشاوران تونل دوم راه کربلا به طول ۷۲۰ متر (۷۳۲ متر با پورتال ورودی و خروجی) به صورت کامل با رعایت تمامی استاندارها از جمله لاینینگ و روشنایی و علائم کامل تکمیل و زیر بار ترافیک قرار گرفت که کار بزرگی بود.

وی تاکید کرد: در ایام اربعین امسال و با جدیت پیمانکاران طرح زیرگذر ارغوان شهر ایلام تکمیل شد و زیر بار ترافیک رفت.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام افزود: ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای زیرگذر ارغوان ایلام هزینه شده است.



۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای تکمیل جاده ایلام مهران هزینه شد

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: طرح‌های بزرگ راهسازی در استان فعال است با توجه به برگزاری کنگره بزرگ اربعین تمرکز راه و شهرسازی استان به تکمیل بزرگراه ایلام- مهران معطوف شد و این مسیر تکمیل و زیر بار ترافیک رفت.

وی تاکید کرد: در محدوده کنجانجم هشت کیلومتری راه وجود دارد که باید با توجه به اینکه جاده در بستر رودخانه قرار دارد تکمیل شود.

۴۵ هزار و ۹۲۹ متقاضی مسکن ملی در ایلام ثبت نام کردند

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: سهم استان ایلام از طرح ملی نهضت مسکن ۳۲ هزار و ۶۰۱ واحد است.

دوستی افزود: تاکنون ۴۵ هزار و ۹۲۹ مورد ثبت نام متقاضیان برای مسکن ملی در این استان به ثبت رسیده که از این تعداد ۹ هزار و ۲۰۶ مورد حائز شرایط اولیه بوده است‌.

دوستی با بیان اینکه تاکنون سه هزار و ۷۶۹ نفر از متقاضیان آورده خود را واریز کرده‌اند، گفت: در مجموع طرح‌های مسکن ملی استان ۳۰ درصد پیشرفت دارد.