رشد ۵۳درصدی مشارکت خیران در امر مدرسه سازی استان سمنان

امیر حسین قزوینیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، همراهی خیران مدرسه ساز در تکمیل طرح‌های نوسازی مدارس را یکی از اولویت‌های نوسازی و تجهیز مدارس استان سمنان دانست و تاکید کرد: ۹۳ پروژه ساخت، نوسازی و تجهیز مدارس در مجموع در سراسر استان سمنان در دست اجرا است که برای تکمیل همه آنها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه نیاز است.

وی با بیان اینکه ۵۳ درصد از این ۹۳ پروژه در دست اجرا، با مشارکت خیران انجام می‌شود، ابراز کرد: برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام نوسازی و تجهیز و ساخت مدارس استان سمنان که خیران به آن ورود کرده‌اند نزدیک به ۵۰۰ الی ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل نوسازی مدارس استان سمنان با اشاره به مشارکت بالای خیران در امور مرتبط با مدرسه سازی و نوسازی مدارس، گفت: در شش ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش ۵۳ درصدی مشارکت خیران مدرسه ساز استان را شاهد بودیم.

قزوینیان با بیان اینکه برای سال تحصیلی جدید ۳۶ کلاس درس با مشارکت خیران مدرسه ساز احداث، تجهیز و تحویل آموزش و پرورش شده است، ابراز کرد: در مجموع ۱۴ طرح مدرسه سازی در استان سمنان طی نیم سال اول ۱۴۰۲ با مشارکت خیران انجام شده است.

وی با بیان اینکه در آستانه سال تحصیلی جدید به ۲۶۰ مدرسه تجهیزات ارسال شده است، افزود: این تجهیزات شامل پنج هزار قلم کالا در ۴۶ گروه بود تا دانش آموزان و معلمان بتوانند از این امکانات بهره بگیرند.